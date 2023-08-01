https://uz.sputniknews.ru/20230801/buxara-proizoshel-krupnyy-pojar-brigada-spetstexnika-37441935.html
В Бухаре сгорели 23 магазина — видео
В Бухаре сгорели 23 магазина — видео
Пожар охватил больше 10 магазинов торгового комплекса и торговые площади городского рынка
2023-08-01T10:14+0500
2023-08-01T10:14+0500
2023-08-01T11:06+0500
узбекистан
бухара
пожар
специальная техника
магазин
рынок
экспертиза
мчс
торговый центр
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ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. В Бухаре сегодня ночью в двухэтажном торговом комплексе произошел крупный пожар. Сообщение о возгорании по улице Ибн Сино поступило в 02.05, рассказали в МЧС. На место происшествия выехали 11 пожарно-спасательных бригад и 7 единиц спецтехники. Горели магазины на территории около 700 квадратных метров.В результате происшествия сгорели 15 магазинов комплекса и 8 магазинов, относящихся к городскому дехканскому рынку.Пострадавших и погибших нет. Для установления причин пожара назначена пожарно-техническая экспертиза.
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узбекистан бухара пожар возгорание торговый центр магазины мчс спасательная бригада спецтехника причины пожарно-техническая экспертиза происшествие
узбекистан бухара пожар возгорание торговый центр магазины мчс спасательная бригада спецтехника причины пожарно-техническая экспертиза происшествие
В Бухаре сгорели 23 магазина — видео
10:14 01.08.2023 (обновлено: 11:06 01.08.2023)
Пожар охватил больше 10 магазинов торгового комплекса и торговые площади городского рынка.
ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik.
В Бухаре сегодня ночью в двухэтажном торговом комплексе произошел крупный пожар. Сообщение о возгорании по улице Ибн Сино поступило в 02.05, рассказали в МЧС
.
На место происшествия выехали 11 пожарно-спасательных бригад и 7 единиц спецтехники. Горели магазины на территории около 700 квадратных метров.
В результате происшествия сгорели 15 магазинов комплекса и 8 магазинов, относящихся к городскому дехканскому рынку.
Пострадавших и погибших нет. Для установления причин пожара назначена пожарно-техническая экспертиза.