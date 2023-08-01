https://uz.sputniknews.ru/20230801/buxara-proizoshel-krupnyy-pojar-brigada-spetstexnika-37441935.html

В Бухаре сгорели 23 магазина — видео

В Бухаре сгорели 23 магазина — видео

Пожар охватил больше 10 магазинов торгового комплекса и торговые площади городского рынка

2023-08-01T10:14+0500

2023-08-01T10:14+0500

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узбекистан

бухара

пожар

специальная техника

магазин

рынок

экспертиза

мчс

торговый центр

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ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. В Бухаре сегодня ночью в двухэтажном торговом комплексе произошел крупный пожар. Сообщение о возгорании по улице Ибн Сино поступило в 02.05, рассказали в МЧС. На место происшествия выехали 11 пожарно-спасательных бригад и 7 единиц спецтехники. Горели магазины на территории около 700 квадратных метров.В результате происшествия сгорели 15 магазинов комплекса и 8 магазинов, относящихся к городскому дехканскому рынку.Пострадавших и погибших нет. Для установления причин пожара назначена пожарно-техническая экспертиза.

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