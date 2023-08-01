https://uz.sputniknews.ru/20230801/chempionat-aziya-tyajelaya-atletika-indiya-uzbekistan-medali-37444386.html
Тяжелоатлеты из Узбекистана завоевали 17 медалей на ЧА в Индии
Тяжелоатлеты из Узбекистана завоевали 17 медалей на ЧА в Индии
У сборной республики — 2 золотые, 4 серебряных и 5 бронзовых медалей. Награды на по итогам очередного дня соревнований в Индии получили 6 спортсменов.
2023-08-01T11:01+0500
2023-08-01T11:01+0500
2023-08-01T11:18+0500
спорт
узбекистан
индия
бронза
золото
серебро
тяжелая атлетика
сборная узбекистана
медали
чемпионат азии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/01/37437308_0:89:822:551_1920x0_80_0_0_a296303215b32e49305a2cb289b10a0b.jpg
ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. Узбекистанцы уже завоевали 17 медалей на чемпионате Азии по тяжелой атлетике среди юниоров и молодежи в Индии, сообщает НОК.На соревнованиях, прошедших 31 июля, у сборной Узбекистана 11 медалей — 2 золотые, 4 серебряные и 5 бронзовых.Наград удостоились шесть спортсменов.Золото:Серебро:Бронза:Всего в соревнованиях участвуют 36 атлетов из Узбекистана. Состязания продлятся до 5 августа.Ранее легкоатлет из Узбекистана завоевал серебро на ЧА по легкой атлетике.
узбекистан
индия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/01/37437308_149:137:701:551_1920x0_80_0_0_2bbce67817d7b321d646e058630afc83.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
спорт узбекистан бронза золото серебро чемпионат азии сборная узбекистана тяжелая атлетика медали национальный олимпийский комитет узбекистана
спорт узбекистан бронза золото серебро чемпионат азии сборная узбекистана тяжелая атлетика медали национальный олимпийский комитет узбекистана
Тяжелоатлеты из Узбекистана завоевали 17 медалей на ЧА в Индии
11:01 01.08.2023 (обновлено: 11:18 01.08.2023)
На соревнованиях, прошедших 31 июля, у шести спортсменов сборной республики 11 наград. Из них два золота.
ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik.
Узбекистанцы уже завоевали 17 медалей на чемпионате Азии по тяжелой атлетике среди юниоров и молодежи в Индии, сообщает НОК.
На соревнованиях, прошедших 31 июля, у сборной Узбекистана 11 медалей — 2 золотые, 4 серебряные и 5 бронзовых.
Наград удостоились шесть спортсменов.
67 кг: Нурилло Давлатбоев (юниоры, толчок);
67 кг: Хусинбой Матрасулов (молодежь, рывок).
67 кг: Нурилло Давлатбоев (юниоры, рывок и по сумме двух упражнений);
67 кг: Хусинбой Матрасулов (молодежь, толчок и по сумме двух упражнений).
61 кг: Азизбек Шомуродов (юниоры, в 3 направлениях);
67 кг: Диёрбек Рузметов (молодежь, толчок и по сумме двух упражнений).
Всего в соревнованиях участвуют 36 атлетов из Узбекистана. Состязания продлятся до 5 августа.