https://uz.sputniknews.ru/20230801/chempionat-aziya-tyajelaya-atletika-indiya-uzbekistan-medali-37444386.html

Тяжелоатлеты из Узбекистана завоевали 17 медалей на ЧА в Индии

Тяжелоатлеты из Узбекистана завоевали 17 медалей на ЧА в Индии

У сборной республики — 2 золотые, 4 серебряных и 5 бронзовых медалей. Награды на по итогам очередного дня соревнований в Индии получили 6 спортсменов.

2023-08-01T11:01+0500

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узбекистан

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тяжелая атлетика

сборная узбекистана

медали

чемпионат азии

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ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. Узбекистанцы уже завоевали 17 медалей на чемпионате Азии по тяжелой атлетике среди юниоров и молодежи в Индии, сообщает НОК.На соревнованиях, прошедших 31 июля, у сборной Узбекистана 11 медалей — 2 золотые, 4 серебряные и 5 бронзовых.Наград удостоились шесть спортсменов.Золото:Серебро:Бронза:Всего в соревнованиях участвуют 36 атлетов из Узбекистана. Состязания продлятся до 5 августа.Ранее легкоатлет из Узбекистана завоевал серебро на ЧА по легкой атлетике.

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