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https://uz.sputniknews.ru/20230801/chempionat-aziya-tyajelaya-atletika-indiya-uzbekistan-medali-37444386.html
Тяжелоатлеты из Узбекистана завоевали 17 медалей на ЧА в Индии
Тяжелоатлеты из Узбекистана завоевали 17 медалей на ЧА в Индии
У сборной республики — 2 золотые, 4 серебряных и 5 бронзовых медалей. Награды на по итогам очередного дня соревнований в Индии получили 6 спортсменов.
2023-08-01T11:01+0500
2023-08-01T11:18+0500
спорт
узбекистан
индия
бронза
золото
серебро
тяжелая атлетика
сборная узбекистана
медали
чемпионат азии
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ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. Узбекистанцы уже завоевали 17 медалей на чемпионате Азии по тяжелой атлетике среди юниоров и молодежи в Индии, сообщает НОК.На соревнованиях, прошедших 31 июля, у сборной Узбекистана 11 медалей — 2 золотые, 4 серебряные и 5 бронзовых.Наград удостоились шесть спортсменов.Золото:Серебро:Бронза:Всего в соревнованиях участвуют 36 атлетов из Узбекистана. Состязания продлятся до 5 августа.Ранее легкоатлет из Узбекистана завоевал серебро на ЧА по легкой атлетике.
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спорт узбекистан бронза золото серебро чемпионат азии сборная узбекистана тяжелая атлетика медали национальный олимпийский комитет узбекистана

Тяжелоатлеты из Узбекистана завоевали 17 медалей на ЧА в Индии

11:01 01.08.2023 (обновлено: 11:18 01.08.2023)
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаУзбекские спортсмены завоевали 2 золотые, 4 серебряные и 5 бронзовых медалей
Узбекские спортсмены завоевали 2 золотые, 4 серебряные и 5 бронзовых медалей - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.08.2023
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
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На соревнованиях, прошедших 31 июля, у шести спортсменов сборной республики 11 наград. Из них два золота.
ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. Узбекистанцы уже завоевали 17 медалей на чемпионате Азии по тяжелой атлетике среди юниоров и молодежи в Индии, сообщает НОК.
На соревнованиях, прошедших 31 июля, у сборной Узбекистана 11 медалей — 2 золотые, 4 серебряные и 5 бронзовых.
Наград удостоились шесть спортсменов.
Золото:
67 кг: Нурилло Давлатбоев (юниоры, толчок);
67 кг: Хусинбой Матрасулов (молодежь, рывок).
Серебро:
67 кг: Нурилло Давлатбоев (юниоры, рывок и по сумме двух упражнений);
67 кг: Хусинбой Матрасулов (молодежь, толчок и по сумме двух упражнений).
Бронза:
61 кг: Азизбек Шомуродов (юниоры, в 3 направлениях);
67 кг: Диёрбек Рузметов (молодежь, толчок и по сумме двух упражнений).
Всего в соревнованиях участвуют 36 атлетов из Узбекистана. Состязания продлятся до 5 августа.
Ранее легкоатлет из Узбекистана завоевал серебро на ЧА по легкой атлетике.
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