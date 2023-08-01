https://uz.sputniknews.ru/20230801/dni-kultury-uzbekistana-baku-start-37469388.html

В Баку стартовали Дни культуры Узбекистана

В Баку стартовали Дни культуры Узбекистана

В рамках фестиваля, который продлится до 4 августа, запланированы книжная выставка, обширная концертная и театральная программа.

2023-08-01T18:14+0500

2023-08-01T18:14+0500

2023-08-01T18:14+0500

узбекистан

азербайджан

баку

дни культуры

культура

концерт

выставка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/01/37467651_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_494e029d16a3ee891ab7f241af9796d3.jpg

ТАШКЕНТ, 1 авг – Sputnik. В Баку начались Дни культуры Узбекистана. Известные узбекские писатели, музыканты и актеры прибыли в столицу Азербайджана, сообщает пресс-служба Министерства культуры Узбекистана.В первый день визита узбекской делегации прошло заседание организационной рабочей группы по книжной выставке под руководством посла Узбекистана в Азербайджане Бахрома Ашрафханова. Члены рабочей группы, среди которых известные поэты, литературоведы и искусствоведы, определили первостепенные задачи по проведению мероприятия.Еще одним важным мероприятием в рамках Дней культуры будет совместный концерт известных узбекских и азербайджанских артистов. Музыканты активно готовятся к выступлению.На концерте выступит Государственный симфонический оркестр Узбекистана под руководством Камолиддина Оринбоева, а также известные артисты Фаррух Закиров, Насиба Абдуллаева, Гульсанам Мамазоитова, Женисбек Пиязов, Ильяс Арабов, Юлдуз Турдиева, Озода Нурсаидова, Самандар Алимова и многие другие.Фестиваль продлится до 4 августа.

азербайджан

баку

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан азербайджан баку дни культуры узбекистана концерт книжная выставка театральная программа начало первый день репетиции министерство культуры