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https://uz.sputniknews.ru/20230801/dni-kultury-uzbekistana-baku-start-37469388.html
В Баку стартовали Дни культуры Узбекистана
В Баку стартовали Дни культуры Узбекистана
В рамках фестиваля, который продлится до 4 августа, запланированы книжная выставка, обширная концертная и театральная программа.
2023-08-01T18:14+0500
2023-08-01T18:14+0500
узбекистан
азербайджан
баку
дни культуры
культура
концерт
выставка
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ТАШКЕНТ, 1 авг – Sputnik. В Баку начались Дни культуры Узбекистана. Известные узбекские писатели, музыканты и актеры прибыли в столицу Азербайджана, сообщает пресс-служба Министерства культуры Узбекистана.В первый день визита узбекской делегации прошло заседание организационной рабочей группы по книжной выставке под руководством посла Узбекистана в Азербайджане Бахрома Ашрафханова. Члены рабочей группы, среди которых известные поэты, литературоведы и искусствоведы, определили первостепенные задачи по проведению мероприятия.Еще одним важным мероприятием в рамках Дней культуры будет совместный концерт известных узбекских и азербайджанских артистов. Музыканты активно готовятся к выступлению.На концерте выступит Государственный симфонический оркестр Узбекистана под руководством Камолиддина Оринбоева, а также известные артисты Фаррух Закиров, Насиба Абдуллаева, Гульсанам Мамазоитова, Женисбек Пиязов, Ильяс Арабов, Юлдуз Турдиева, Озода Нурсаидова, Самандар Алимова и многие другие.Фестиваль продлится до 4 августа.
азербайджан
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узбекистан азербайджан баку дни культуры узбекистана концерт книжная выставка театральная программа начало первый день репетиции министерство культуры
узбекистан азербайджан баку дни культуры узбекистана концерт книжная выставка театральная программа начало первый день репетиции министерство культуры

В Баку стартовали Дни культуры Узбекистана

18:14 01.08.2023
© Министерство культуры Республики УзбекистанПодготовка к концерту с участием узбекских и азербайджанских артистов в рамках Дней культуры Узбекистана в Баку.
Подготовка к концерту с участием узбекских и азербайджанских артистов в рамках Дней культуры Узбекистана в Баку. - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.08.2023
© Министерство культуры Республики Узбекистан
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В рамках фестиваля, который продлится до 4 августа, запланированы книжная выставка, обширная концертная и театральная программа.
ТАШКЕНТ, 1 авг – Sputnik. В Баку начались Дни культуры Узбекистана. Известные узбекские писатели, музыканты и актеры прибыли в столицу Азербайджана, сообщает пресс-служба Министерства культуры Узбекистана.
"В рамках дней культуры запланирована большая концертная программа с участием известных артистов Узбекистана, а также представление театральных постановок, книжная выставка и другие мероприятия", - говорится в сообщении пресс-службы.
В первый день визита узбекской делегации прошло заседание организационной рабочей группы по книжной выставке под руководством посла Узбекистана в Азербайджане Бахрома Ашрафханова. Члены рабочей группы, среди которых известные поэты, литературоведы и искусствоведы, определили первостепенные задачи по проведению мероприятия.
© Министерство культуры Республики УзбекистанПодготовка к концерту с участием узбекских и азербайджанских артистов в рамках Дней культуры Узбекистана в Баку.
Подготовка к концерту с участием узбекских и азербайджанских артистов в рамках Дней культуры Узбекистана в Баку. - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.08.2023
Подготовка к концерту с участием узбекских и азербайджанских артистов в рамках Дней культуры Узбекистана в Баку.
© Министерство культуры Республики Узбекистан
Еще одним важным мероприятием в рамках Дней культуры будет совместный концерт известных узбекских и азербайджанских артистов. Музыканты активно готовятся к выступлению.
© Министерство культуры Республики УзбекистанПодготовка к концерту с участием узбекских и азербайджанских артистов в рамках Дней культуры Узбекистана в Баку.
Подготовка к концерту с участием узбекских и азербайджанских артистов в рамках Дней культуры Узбекистана в Баку. - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.08.2023
Подготовка к концерту с участием узбекских и азербайджанских артистов в рамках Дней культуры Узбекистана в Баку.
© Министерство культуры Республики Узбекистан
На концерте выступит Государственный симфонический оркестр Узбекистана под руководством Камолиддина Оринбоева, а также известные артисты Фаррух Закиров, Насиба Абдуллаева, Гульсанам Мамазоитова, Женисбек Пиязов, Ильяс Арабов, Юлдуз Турдиева, Озода Нурсаидова, Самандар Алимова и многие другие.
Фестиваль продлится до 4 августа.
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