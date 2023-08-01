В Баку стартовали Дни культуры Узбекистана
© Министерство культуры Республики УзбекистанПодготовка к концерту с участием узбекских и азербайджанских артистов в рамках Дней культуры Узбекистана в Баку.
В рамках фестиваля, который продлится до 4 августа, запланированы книжная выставка, обширная концертная и театральная программа.
ТАШКЕНТ, 1 авг – Sputnik. В Баку начались Дни культуры Узбекистана. Известные узбекские писатели, музыканты и актеры прибыли в столицу Азербайджана, сообщает пресс-служба Министерства культуры Узбекистана.
"В рамках дней культуры запланирована большая концертная программа с участием известных артистов Узбекистана, а также представление театральных постановок, книжная выставка и другие мероприятия", - говорится в сообщении пресс-службы.
В первый день визита узбекской делегации прошло заседание организационной рабочей группы по книжной выставке под руководством посла Узбекистана в Азербайджане Бахрома Ашрафханова. Члены рабочей группы, среди которых известные поэты, литературоведы и искусствоведы, определили первостепенные задачи по проведению мероприятия.
© Министерство культуры Республики УзбекистанПодготовка к концерту с участием узбекских и азербайджанских артистов в рамках Дней культуры Узбекистана в Баку.
Подготовка к концерту с участием узбекских и азербайджанских артистов в рамках Дней культуры Узбекистана в Баку.
Еще одним важным мероприятием в рамках Дней культуры будет совместный концерт известных узбекских и азербайджанских артистов. Музыканты активно готовятся к выступлению.
© Министерство культуры Республики УзбекистанПодготовка к концерту с участием узбекских и азербайджанских артистов в рамках Дней культуры Узбекистана в Баку.
Подготовка к концерту с участием узбекских и азербайджанских артистов в рамках Дней культуры Узбекистана в Баку.
На концерте выступит Государственный симфонический оркестр Узбекистана под руководством Камолиддина Оринбоева, а также известные артисты Фаррух Закиров, Насиба Абдуллаева, Гульсанам Мамазоитова, Женисбек Пиязов, Ильяс Арабов, Юлдуз Турдиева, Озода Нурсаидова, Самандар Алимова и многие другие.
Фестиваль продлится до 4 августа.