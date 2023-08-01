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https://uz.sputniknews.ru/20230801/legkoatlety-uzbekistan-uchastiye-chempionat-mira-raspisaniye-vystupleniya-37457840.html
Легкоатлеты из Узбекистана примут участие в ЧМ — расписание выступлений
Легкоатлеты из Узбекистана примут участие в ЧМ — расписание выступлений
Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет с 19 по 27 августа в Будапеште
2023-08-01T14:43+0500
2023-08-01T15:49+0500
узбекистан
спорт
легкая атлетика
чемпионат мира
расписание
будапешт
венгрия
прыжки в длину
бег
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ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. Спортсмены из Узбекистана Екатерина Воронина (семиборье), Шарифа Давронова (тройной прыжок), Анвар Анваров (прыжки в длину), Сафина Садуллаева (прыжки в высоту), Екатерина Тунгускова (марафонский бег) примут участие в предстоящем чемпионате мира по легкой атлетике. Об этом сообщает НОК. Расписание их выступлений следующее:Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет в Будапеште (Венгрия) с 19 по 27 августа.
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узбекистан будапешт венгрия чемпионат мира легкая атлетика екатерина воронина семиборье шарифа давронова тройной прыжок анвар анваров прыжки в длину сафина садуллаева прыжки в высоту екатерина тунгускова марафонский бег
узбекистан будапешт венгрия чемпионат мира легкая атлетика екатерина воронина семиборье шарифа давронова тройной прыжок анвар анваров прыжки в длину сафина садуллаева прыжки в высоту екатерина тунгускова марафонский бег

Легкоатлеты из Узбекистана примут участие в ЧМ — расписание выступлений

14:43 01.08.2023 (обновлено: 15:49 01.08.2023)
© Национальный Олимпийский Комитет УзбекистанаЛегкоатлеты из Узбекистана на чемпионате Азии. Архивное фото
Легкоатлеты из Узбекистана на чемпионате Азии. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.08.2023
© Национальный Олимпийский Комитет Узбекистана
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Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет с 19 по 27 августа в Будапеште.
ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. Спортсмены из Узбекистана Екатерина Воронина (семиборье), Шарифа Давронова (тройной прыжок), Анвар Анваров (прыжки в длину), Сафина Садуллаева (прыжки в высоту), Екатерина Тунгускова (марафонский бег) примут участие в предстоящем чемпионате мира по легкой атлетике. Об этом сообщает НОК.
Расписание их выступлений следующее:
19 августа: Екатерина Воронина (бег на 100 м с барьерами, прыжки в высоту, толкание ядра и бег на 200 м), Шарифа Давронова (квалификация);
20 августа: Екатерина Воронина (прыжки в длину, метание копья, бег на 800 м);
21 августа: Шарифа Давронова (финал);
23 августа: Анвар Анваров (квалификация);
24 августа: Анвар Анваров (финал);
25 августа: Сафина Садуллаева (квалификация);
26 августа: Екатерина Тунгускова (финал);
27 августа: Сафина Садуллаева (финал).
Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет в Будапеште (Венгрия) с 19 по 27 августа.
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