https://uz.sputniknews.ru/20230801/legkoatlety-uzbekistan-uchastiye-chempionat-mira-raspisaniye-vystupleniya-37457840.html

Легкоатлеты из Узбекистана примут участие в ЧМ — расписание выступлений

Легкоатлеты из Узбекистана примут участие в ЧМ — расписание выступлений

Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет с 19 по 27 августа в Будапеште

2023-08-01T14:43+0500

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узбекистан

спорт

легкая атлетика

чемпионат мира

расписание

будапешт

венгрия

прыжки в длину

бег

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ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. Спортсмены из Узбекистана Екатерина Воронина (семиборье), Шарифа Давронова (тройной прыжок), Анвар Анваров (прыжки в длину), Сафина Садуллаева (прыжки в высоту), Екатерина Тунгускова (марафонский бег) примут участие в предстоящем чемпионате мира по легкой атлетике. Об этом сообщает НОК. Расписание их выступлений следующее:Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет в Будапеште (Венгрия) с 19 по 27 августа.

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узбекистан будапешт венгрия чемпионат мира легкая атлетика екатерина воронина семиборье шарифа давронова тройной прыжок анвар анваров прыжки в длину сафина садуллаева прыжки в высоту екатерина тунгускова марафонский бег