https://uz.sputniknews.ru/20230801/novyy-posol-turkmenistan-uzbekistan-shadurdy-meredov-37453415.html

Назначен новый посол Туркменистана в Узбекистане — где он раньше работал

Назначен новый посол Туркменистана в Узбекистане — где он раньше работал

Дипмиссию Туркменистана в РУз возглавил Шадурды Мередов

2023-08-01T13:32+0500

2023-08-01T13:32+0500

2023-08-01T14:10+0500

туркменистан

сердар бердымухамедов

президент

посол

узбекистан

указ

назначение

политика

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ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. Новым послом Туркменистана в Узбекистане стал Шадурды Мередов. Соответствующий указ подписал президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.До этого Мередов был послом Туркменистана в Кыргызстане. Ранее Сердар Бердымухамедов освободил от должности посла в Узбекистане Язгулы Маммедова.

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