https://uz.sputniknews.ru/20230801/novyy-posol-turkmenistan-uzbekistan-shadurdy-meredov-37453415.html
Назначен новый посол Туркменистана в Узбекистане — где он раньше работал
Назначен новый посол Туркменистана в Узбекистане — где он раньше работал
Дипмиссию Туркменистана в РУз возглавил Шадурды Мередов
2023-08-01T13:32+0500
2023-08-01T13:32+0500
2023-08-01T14:10+0500
туркменистан
сердар бердымухамедов
президент
посол
узбекистан
указ
назначение
политика
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ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. Новым послом Туркменистана в Узбекистане стал Шадурды Мередов. Соответствующий указ подписал президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.До этого Мередов был послом Туркменистана в Кыргызстане. Ранее Сердар Бердымухамедов освободил от должности посла в Узбекистане Язгулы Маммедова.
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туркменистан сердар бердымухамедов президент посол узбекистан указ назначение политика
туркменистан сердар бердымухамедов президент посол узбекистан указ назначение политика
Назначен новый посол Туркменистана в Узбекистане — где он раньше работал
13:32 01.08.2023 (обновлено: 14:10 01.08.2023)
Дипмиссию Туркменистана в республике Узбекистан возглавил Шадурды Мередов.
ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik.
Новым послом Туркменистана в Узбекистане стал Шадурды Мередов. Соответствующий указ
подписал президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.
“Назначить Мередова Шадурды Овезнепесовича Чрезвычайным и Полномочным Послом Туркменистана в Республике Узбекистан (город Ташкент)”, — говорится в документе.
До этого Мередов был послом Туркменистана в Кыргызстане.
Ранее Сердар Бердымухамедов освободил
от должности посла в Узбекистане Язгулы Маммедова.