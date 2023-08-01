Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20230801/nuriddin-xamrokulov-pevets-umer-37476850.html
Умер Нуриддин Хамрокулов
Умер Нуриддин Хамрокулов
Народный артист Узбекистана скончался на 78-м году жизни.
2023-08-01T20:40+0500
2023-08-01T20:40+0500
узбекистан
культура
певец
народный артист узбекистана
скончался
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/01/37476530_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_581a8ab37783edc4ea5658aa3d69f878.jpg
ТАШКЕНТ, 1 авг – Sputnik. Скончался известный певец, народный артист Узбекистана Нуриддин Хамрокулов, сообщает пресс-служба Министерства культуры республики.Родился Хамрокулов 18 июня 1946 года в Андижанской области. Окончил Ташкентский институт театрального и изобразительного искусства, работал в Андижанском театре и областной филармонии.В 1987 году ему было присвоено звание Народного артиста Узбекистана. В 2020 году награжден орденом "Дустлик".Нуриддин Хамрокулов получил известность как исполнитель таких песен, как "Самарканд Ушшогги", "Ташкент Ироги", "Оламни Асранг" и других.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/01/37476530_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_572a278927f335c116a1fa5bdc7b5558.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан народный артист певец нуриддин хамрокулов скончался министерство культуры
узбекистан народный артист певец нуриддин хамрокулов скончался министерство культуры

Умер Нуриддин Хамрокулов

20:40 01.08.2023
© МинКультуры УзбекистанаНародный артист Узбекистана Нуриддин Хамракулов
Народный артист Узбекистана Нуриддин Хамракулов - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.08.2023
© МинКультуры Узбекистана
Подписаться на
НовостиTelegram
Народный артист Узбекистана скончался на 78-м году жизни.
ТАШКЕНТ, 1 авг – Sputnik. Скончался известный певец, народный артист Узбекистана Нуриддин Хамрокулов, сообщает пресс-служба Министерства культуры республики.
Родился Хамрокулов 18 июня 1946 года в Андижанской области. Окончил Ташкентский институт театрального и изобразительного искусства, работал в Андижанском театре и областной филармонии.
В 1987 году ему было присвоено звание Народного артиста Узбекистана. В 2020 году награжден орденом "Дустлик".
Нуриддин Хамрокулов получил известность как исполнитель таких песен, как "Самарканд Ушшогги", "Ташкент Ироги", "Оламни Асранг" и других.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0