https://uz.sputniknews.ru/20230801/nuriddin-xamrokulov-pevets-umer-37476850.html
Умер Нуриддин Хамрокулов
Умер Нуриддин Хамрокулов
Народный артист Узбекистана скончался на 78-м году жизни.
2023-08-01T20:40+0500
2023-08-01T20:40+0500
2023-08-01T20:40+0500
узбекистан
культура
певец
народный артист узбекистана
скончался
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ТАШКЕНТ, 1 авг – Sputnik. Скончался известный певец, народный артист Узбекистана Нуриддин Хамрокулов, сообщает пресс-служба Министерства культуры республики.Родился Хамрокулов 18 июня 1946 года в Андижанской области. Окончил Ташкентский институт театрального и изобразительного искусства, работал в Андижанском театре и областной филармонии.В 1987 году ему было присвоено звание Народного артиста Узбекистана. В 2020 году награжден орденом "Дустлик".Нуриддин Хамрокулов получил известность как исполнитель таких песен, как "Самарканд Ушшогги", "Ташкент Ироги", "Оламни Асранг" и других.
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узбекистан народный артист певец нуриддин хамрокулов скончался министерство культуры
узбекистан народный артист певец нуриддин хамрокулов скончался министерство культуры
Умер Нуриддин Хамрокулов
Народный артист Узбекистана скончался на 78-м году жизни.
ТАШКЕНТ, 1 авг – Sputnik.
Скончался известный певец, народный артист Узбекистана Нуриддин Хамрокулов, сообщает
пресс-служба Министерства культуры республики.
Родился Хамрокулов 18 июня 1946 года в Андижанской области. Окончил Ташкентский институт театрального и изобразительного искусства, работал в Андижанском театре и областной филармонии.
В 1987 году ему было присвоено звание Народного артиста Узбекистана. В 2020 году награжден орденом "Дустлик".
Нуриддин Хамрокулов получил известность как исполнитель таких песен, как "Самарканд Ушшогги", "Ташкент Ироги", "Оламни Асранг" и других.