https://uz.sputniknews.ru/20230801/nuriddin-xamrokulov-pevets-umer-37476850.html

Умер Нуриддин Хамрокулов

Умер Нуриддин Хамрокулов

Народный артист Узбекистана скончался на 78-м году жизни.

2023-08-01T20:40+0500

2023-08-01T20:40+0500

2023-08-01T20:40+0500

узбекистан

культура

певец

народный артист узбекистана

скончался

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ТАШКЕНТ, 1 авг – Sputnik. Скончался известный певец, народный артист Узбекистана Нуриддин Хамрокулов, сообщает пресс-служба Министерства культуры республики.Родился Хамрокулов 18 июня 1946 года в Андижанской области. Окончил Ташкентский институт театрального и изобразительного искусства, работал в Андижанском театре и областной филармонии.В 1987 году ему было присвоено звание Народного артиста Узбекистана. В 2020 году награжден орденом "Дустлик".Нуриддин Хамрокулов получил известность как исполнитель таких песен, как "Самарканд Ушшогги", "Ташкент Ироги", "Оламни Асранг" и других.

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узбекистан народный артист певец нуриддин хамрокулов скончался министерство культуры