https://uz.sputniknews.ru/20230801/prognoz-pogody-tashkent-1-avgusta-37436473.html
Насколько будет жарко: прогноз погоды в Ташкенте на 1 августа
Насколько будет жарко: прогноз погоды в Ташкенте на 1 августа
В столице Узбекистана во вторник осадков не ожидается, предупреждает Узгидромет.
2023-08-01T06:57+0500
2023-08-01T06:57+0500
2023-08-01T06:57+0500
прогноз
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ТАШКЕНТ, 1 авг – Sputnik. Во вторник, 1 августа в Ташкенте ожидается небольшая облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Днем воздух прогреется до 38-40 градусов тепла.
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Насколько будет жарко: прогноз погоды в Ташкенте на 1 августа
В столице Узбекистана во вторник осадков не ожидается, предупреждает Узгидромет.
ТАШКЕНТ, 1 авг – Sputnik. Во вторник, 1 августа в Ташкенте ожидается небольшая облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.
Днем воздух прогреется до 38-40 градусов тепла.