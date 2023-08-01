https://uz.sputniknews.ru/20230801/prognoz-pogody-tashkent-1-avgusta-37436473.html

Насколько будет жарко: прогноз погоды в Ташкенте на 1 августа

Насколько будет жарко: прогноз погоды в Ташкенте на 1 августа

В столице Узбекистана во вторник осадков не ожидается, предупреждает Узгидромет.

2023-08-01T06:57+0500

2023-08-01T06:57+0500

2023-08-01T06:57+0500

прогноз

прогноз погоды

прогноз погоды в ташкенте

ташкент

погода

погода в ташкенте

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ТАШКЕНТ, 1 авг – Sputnik. Во вторник, 1 августа в Ташкенте ожидается небольшая облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Днем воздух прогреется до 38-40 градусов тепла.

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