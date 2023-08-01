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Где пройдет дождь – прогноз погоды в Узбекистане на 1 августа
Где пройдет дождь – прогноз погоды в Узбекистане на 1 августа
Осадки возможны в ряде регионах республики, сообщает Узгидромет.
2023-08-01T04:54+0500
2023-08-01T04:54+0500
2023-08-01T04:54+0500
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прогноз погоды
прогноз погоды по узбекистану
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ТАШКЕНТ, 1 авг – Sputnik. Во всех регионах Узбекистана 1 августа ожидается небольшая облачность, без осадков. Лишь в горных районах Ташкентской области и Ферганской долины возможен дождь, сообщает Узгидромет.Почти на всей территории республики, кроме Кашкадарьинской, Сурхандарьинской области и Ферганской долины, ожидается усиление ветра и пыльным поземком.Температура воздуха днем:
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узбекистан погода прогноз погоды какой будет узгидромет температура воздуха дождь без осадков каракалпакстан хорезмская бухарская навоийская ташкентская самаркандская джизакская сырдарьинская кашкадарьинская сурхандарьинская андижанская наманганская ферганская область долина предгорные горные районы
узбекистан погода прогноз погоды какой будет узгидромет температура воздуха дождь без осадков каракалпакстан хорезмская бухарская навоийская ташкентская самаркандская джизакская сырдарьинская кашкадарьинская сурхандарьинская андижанская наманганская ферганская область долина предгорные горные районы
Где пройдет дождь – прогноз погоды в Узбекистане на 1 августа
Осадки возможны в ряде регионах республики, сообщает Узгидромет.
ТАШКЕНТ, 1 авг – Sputnik.
Во всех регионах Узбекистана 1 августа ожидается небольшая облачность, без осадков. Лишь в горных районах Ташкентской области и Ферганской долины возможен дождь, сообщает Узгидромет
.
Почти на всей территории республики, кроме Кашкадарьинской, Сурхандарьинской области и Ферганской долины, ожидается усиление ветра и пыльным поземком.
Температура воздуха днем:
Каракалпакстан, Хорезмская область – 35-40, местами до 42 градусов тепла;
Бухарская, Навоийская области – 37-42 градуса тепла;
Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области – 35-40 градусов тепла;
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области – 37-42 градуса тепла;
Андижанская, Наманганская, Ферганская области – 34-39 градусов тепла;
предгорные и горные районы – 25-30 градусов тепла.