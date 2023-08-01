https://uz.sputniknews.ru/20230801/prognoz-pogody-uzbekistan-1-avgusta-37436323.html

Где пройдет дождь – прогноз погоды в Узбекистане на 1 августа

Где пройдет дождь – прогноз погоды в Узбекистане на 1 августа

Осадки возможны в ряде регионах республики, сообщает Узгидромет.

2023-08-01T04:54+0500

2023-08-01T04:54+0500

2023-08-01T04:54+0500

узбекистан

погода

погода в узбекистане

прогноз

прогноз погоды

прогноз погоды по узбекистану

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ТАШКЕНТ, 1 авг – Sputnik. Во всех регионах Узбекистана 1 августа ожидается небольшая облачность, без осадков. Лишь в горных районах Ташкентской области и Ферганской долины возможен дождь, сообщает Узгидромет.Почти на всей территории республики, кроме Кашкадарьинской, Сурхандарьинской области и Ферганской долины, ожидается усиление ветра и пыльным поземком.Температура воздуха днем:

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