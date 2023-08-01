https://uz.sputniknews.ru/20230801/rossiya-shkoly-russkiy-yazyk-deti-migranty-37451389.html

В российских школах планируют ввести курсы русского языка для детей мигрантов

В российских школах планируют ввести курсы русского языка для детей мигрантов

Для этого проведут диагностику уровня знаний русского языка у учащихся, а затем организуют обучение по трем моделям.

2023-08-01T13:03+0500

2023-08-01T13:03+0500

2023-08-01T13:03+0500

россия

школа

русский язык

дети

мигранты

общество

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ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. Школам в России предоставят право вводить курсы русского языка для детей мигрантов, сообщает радио Sputnik со ссылкой на "Парламентскую газету". Соответствующий проект приказа опубликовало Минпросвещения РФ.Прежде чем вводить курсы, в школах определят у учеников уровень знаний русского языка, говорится в документе.По первой модели будут заниматься дети, слабо владеющие русским языком или те, кто не знает его совсем, по второй – ученики, которые знают русский, но имеют проблемы с освоением материала. Дети с высоким уровнем владения языком будут учиться по третьей модели.По официальным данным, с января по июнь 2023 года на миграционный учет в РФ встали 5 132 595 человек. За последние два года число детей мигрантов в российской школе увеличилось на 74 135.Радио Sputnik также сообщало, что, по данным депутата Госдумы РФ Геннадия Семигина, в России 450 тыс. детей мигрантов не посещают школы.Ранее стало известно о том, что в СНГ появится Международная организация по русскому языку.

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