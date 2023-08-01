https://uz.sputniknews.ru/20230801/rossiya-tankisty-ataka-kolonna-vsu-nagrada-minoborony-37466803.html

Российских танкистов, отразивших атаку колонны ВСУ, наградили — Минобороны

Российских танкистов, отразивших атаку колонны ВСУ, наградили — Минобороны

Экипаж российского танка за проявленное мужество и героизм представлен министром обороны РФ Сергеем Шойгу к госнаградам. 01.08.2023, Sputnik Узбекистан

2023-08-01T17:42+0500

2023-08-01T17:42+0500

2023-08-01T17:51+0500

спецоперация россии по защите донбасса

россия

украина

минобороны рф

сергей шойгу

государственная награда

танк

всу

атака

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ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. Сергей Шойгу представил к наградам экипаж танка, отразившего атаку бронегруппы ВСУ. Об этом рассказали в Минобороны, сообщает РИА Новости.Как ранее сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в Кремле посмотрели видео этого боя, экипаж проявил героизм и профессионализм, ситуацию можно разбирать в учебниках. Командир одного из подразделений рассказал РИА Новости, что экипаж российского танка в одном бою уничтожил колонну бронетехники ВСУ на Запорожском направлении. Еще несколько машин удалось поразить противотанковыми управляемыми ракетами и артиллерией. При этом российский танк вышел из боя без серьезных повреждений.

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россия, украина, минобороны рф, сергей шойгу, государственная награда, танк, всу, атака