Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20230801/rossiya-tankisty-ataka-kolonna-vsu-nagrada-minoborony-37466803.html
Российских танкистов, отразивших атаку колонны ВСУ, наградили — Минобороны
Российских танкистов, отразивших атаку колонны ВСУ, наградили — Минобороны
Экипаж российского танка за проявленное мужество и героизм представлен министром обороны РФ Сергеем Шойгу к госнаградам. 01.08.2023, Sputnik Узбекистан
2023-08-01T17:42+0500
2023-08-01T17:51+0500
спецоперация россии по защите донбасса
россия
украина
минобороны рф
сергей шойгу
государственная награда
танк
всу
атака
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34380118_0:0:2800:1575_1920x0_80_0_0_ab7fbecfbf6cd515110126be4ab6361e.jpg
ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. Сергей Шойгу представил к наградам экипаж танка, отразившего атаку бронегруппы ВСУ. Об этом рассказали в Минобороны, сообщает РИА Новости.Как ранее сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в Кремле посмотрели видео этого боя, экипаж проявил героизм и профессионализм, ситуацию можно разбирать в учебниках. Командир одного из подразделений рассказал РИА Новости, что экипаж российского танка в одном бою уничтожил колонну бронетехники ВСУ на Запорожском направлении. Еще несколько машин удалось поразить противотанковыми управляемыми ракетами и артиллерией. При этом российский танк вышел из боя без серьезных повреждений.
россия
украина
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34380118_218:0:2707:1867_1920x0_80_0_0_745404f0ebfe3c1fcf2478865b4ab196.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
россия, украина, минобороны рф, сергей шойгу, государственная награда, танк, всу, атака
россия, украина, минобороны рф, сергей шойгу, государственная награда, танк, всу, атака

Российских танкистов, отразивших атаку колонны ВСУ, наградили — Минобороны

17:42 01.08.2023 (обновлено: 17:51 01.08.2023)
© Sputnik / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.08.2023
© Sputnik / Пресс-служба Минобороны РФ
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
НовостиTelegram
Экипаж российского танка за проявленное мужество и героизм представлен министром обороны РФ Сергеем Шойгу к госнаградам.
ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. Сергей Шойгу представил к наградам экипаж танка, отразившего атаку бронегруппы ВСУ. Об этом рассказали в Минобороны, сообщает РИА Новости.

"Министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу экипаж российского танка за проявленное мужество и героизм в ходе отражения в июне 2023 года атаки бронегруппы ВСУ на Запорожском направлении представлен к государственным наградам", — говорится в сообщении.

Как ранее сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в Кремле посмотрели видео этого боя, экипаж проявил героизм и профессионализм, ситуацию можно разбирать в учебниках.
Командир одного из подразделений рассказал РИА Новости, что экипаж российского танка в одном бою уничтожил колонну бронетехники ВСУ на Запорожском направлении. Еще несколько машин удалось поразить противотанковыми управляемыми ракетами и артиллерией. При этом российский танк вышел из боя без серьезных повреждений.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0