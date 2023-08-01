Российских танкистов, отразивших атаку колонны ВСУ, наградили — Минобороны
17:42 01.08.2023 (обновлено: 17:51 01.08.2023)
© Sputnik / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
© Sputnik / Пресс-служба Минобороны РФ/
Экипаж российского танка за проявленное мужество и героизм представлен министром обороны РФ Сергеем Шойгу к госнаградам.
ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. Сергей Шойгу представил к наградам экипаж танка, отразившего атаку бронегруппы ВСУ. Об этом рассказали в Минобороны, сообщает РИА Новости.
"Министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу экипаж российского танка за проявленное мужество и героизм в ходе отражения в июне 2023 года атаки бронегруппы ВСУ на Запорожском направлении представлен к государственным наградам", — говорится в сообщении.
Как ранее сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в Кремле посмотрели видео этого боя, экипаж проявил героизм и профессионализм, ситуацию можно разбирать в учебниках.
Командир одного из подразделений рассказал РИА Новости, что экипаж российского танка в одном бою уничтожил колонну бронетехники ВСУ на Запорожском направлении. Еще несколько машин удалось поразить противотанковыми управляемыми ракетами и артиллерией. При этом российский танк вышел из боя без серьезных повреждений.