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https://uz.sputniknews.ru/20230801/stali-izvestny-pozitsii-bokserov-iz-uzbekistana-v-obnovlennom-reytinge-wba-37449314.html
Стали известны позиции боксеров из Узбекистана в обновленном рейтинге WBA
Стали известны позиции боксеров из Узбекистана в обновленном рейтинге WBA
Всемирная боксерская ассоциация (WBA) опубликовала обновленную версию рейтингов бойцов во всех весовых категориях за июль
2023-08-01T13:03+0500
2023-08-01T13:08+0500
узбекистан
бокс
рейтинг
всемирная боксерская ассоциация
вес
хасанбой дусматов
муроджон ахмадалиев
бектемир меликузиев
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ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. Стали известны позиции боксеров из Узбекистана в обновленном рейтинге WBA, который опубликовали на сайте ассоциации. Так, боксеры из Узбекистана заняли следующие позиции:
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узбекистан рейтинг всемирная боксерская ассоциация wba исраил мадримов второй полусредний вес отабек холматов легкий вес хасанбой дусматов минимальный вес шахрам гиясов полусредний вес муроджон ахмадалиев первый легкий вес ботир ахмедов суперлегкий вес бектемир меликузиев суперсредний вес позиции
узбекистан рейтинг всемирная боксерская ассоциация wba исраил мадримов второй полусредний вес отабек холматов легкий вес хасанбой дусматов минимальный вес шахрам гиясов полусредний вес муроджон ахмадалиев первый легкий вес ботир ахмедов суперлегкий вес бектемир меликузиев суперсредний вес позиции

Стали известны позиции боксеров из Узбекистана в обновленном рейтинге WBA

13:03 01.08.2023 (обновлено: 13:08 01.08.2023)
© НОК УзбекистанаХасанбой Дусматов
Хасанбой Дусматов - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.08.2023
© НОК Узбекистана
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Всемирная боксерская ассоциация (WBA) опубликовала обновленную версию рейтингов бойцов во всех весовых категориях за июль.
ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. Стали известны позиции боксеров из Узбекистана в обновленном рейтинге WBA, который опубликовали на сайте ассоциации.
Так, боксеры из Узбекистана заняли следующие позиции:
Исраил Мадримов — 1-е место, второй полусредний вес (69,8 кг);
Отабек Холматов — 1-е место, легкий вес (57,1 кг);
Хасанбой Дусматов — 2-е место, минимальный вес (47,6 кг);
Шахрам Гиясов — 2-е место, полусредний вес (66,6 кг);
Муроджон Ахмадалиев — 2-е место, первый легкий вес (55,3 кг);
Ботир Ахмедов — 4-е место, суперлегкий вес (63,5 кг);
Бектемир Меликузиев — 6-е место, суперсредний вес (76,2 кг).
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