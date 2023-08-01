Стали известны позиции боксеров из Узбекистана в обновленном рейтинге WBA
13:03 01.08.2023 (обновлено: 13:08 01.08.2023)
© НОК УзбекистанаХасанбой Дусматов
© НОК Узбекистана
Всемирная боксерская ассоциация (WBA) опубликовала обновленную версию рейтингов бойцов во всех весовых категориях за июль.
ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. Стали известны позиции боксеров из Узбекистана в обновленном рейтинге WBA, который опубликовали на сайте ассоциации.
Так, боксеры из Узбекистана заняли следующие позиции:
Исраил Мадримов — 1-е место, второй полусредний вес (69,8 кг);
Отабек Холматов — 1-е место, легкий вес (57,1 кг);
Хасанбой Дусматов — 2-е место, минимальный вес (47,6 кг);
Шахрам Гиясов — 2-е место, полусредний вес (66,6 кг);
Муроджон Ахмадалиев — 2-е место, первый легкий вес (55,3 кг);
Ботир Ахмедов — 4-е место, суперлегкий вес (63,5 кг);
Бектемир Меликузиев — 6-е место, суперсредний вес (76,2 кг).