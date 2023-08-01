https://uz.sputniknews.ru/20230801/stali-izvestny-pozitsii-bokserov-iz-uzbekistana-v-obnovlennom-reytinge-wba-37449314.html

Стали известны позиции боксеров из Узбекистана в обновленном рейтинге WBA

Стали известны позиции боксеров из Узбекистана в обновленном рейтинге WBA

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) опубликовала обновленную версию рейтингов бойцов во всех весовых категориях за июль

2023-08-01T13:03+0500

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узбекистан

бокс

рейтинг

всемирная боксерская ассоциация

вес

хасанбой дусматов

муроджон ахмадалиев

бектемир меликузиев

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ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. Стали известны позиции боксеров из Узбекистана в обновленном рейтинге WBA, который опубликовали на сайте ассоциации. Так, боксеры из Узбекистана заняли следующие позиции:

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