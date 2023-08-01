https://uz.sputniknews.ru/20230801/tashkent-izmeneniya-avtobus-marshrut-spisok-37459306.html

В Ташкенте изменились маршруты некоторых автобусов — список

В Ташкенте изменились маршруты некоторых автобусов — список

Изменения произошли в маршрутах пяти столичных автобусов

2023-08-01T15:18+0500

2023-08-01T15:18+0500

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узбекистан

ташкент

автобус

маршрут

изменения

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ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. Со вчерашнего дня в некоторых маршрутах ташкентских автобусов произошли изменения, сообщает информационный портал Tashtrans. Маршрут № 37 (ЦУМ — Аэропорт местных линий): несущественно изменена трасса маршрута в районе сквера Амира Темура. Теперь автобусы между остановками "Площадь Мустакиллик" и "Юридический университет (бывший ОДО)", в обоих направлениях следуют по улицам Зарафшан и Истиклол. Маршрут № 112 (Массив Сергели-10 — Рынок “Food City”): со стороны прежней конечной "Рынок Food City” сокращен до новой конечной — "Рынок Куйлюк". Маршрут № 122 (Рынок Урикзор — Рынок "Food City"): изменилась трасса маршрута на участке между остановками Эркин и Махалля Бабура. Теперь автобусы в обоих направлениях следуют по ТКАДу, через махаллю Паст Дархан и метро 2-Бекат Чиланзарской линии, без заезда на конечную "Поселок Эркин". При этом изменилась одна из конечных маршрута. Вместо прежней конечной "Рынок Food City", автобусы после Куйлюка по ТКАДу следуют до новой конечной — "Рохат" (круг) через станции метро 6-Бекат и 5-Бекат надземной кольцевой линии. Маршрут № 145 (Мавзолей Зангиата — Рынок Куйлюк): изменилась трасса маршрута на участке между остановками Эркин и Махалля Бабура. Теперь автобусы в обоих направлениях следуют по улицам Янги Сергели и Чаштепа через Узгарыш и станцию метро 1-Бекат Чиланзарской линии. Маршрут № 184 (Массив Сергели-4 — Махалля Ташлак): со стороны прежней конечной "Махалля Ташлак" по обводной трассе продлен до новой конечной "Рынок Food City".

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