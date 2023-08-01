https://uz.sputniknews.ru/20230801/uzbekistan-avgusta-start-ekzameny-vuzy-37439059.html

В Узбекистане стартовали вступительные экзамены в вузы — видео

В Узбекистане стартовали вступительные экзамены в вузы — видео

Вступительные экзамены в Ташкенте проходят одновременно в нескольких локациях.

2023-08-01T08:16+0500

2023-08-01T08:16+0500

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общество

узбекистан

ташкент

тестирование

абитуриенты

вступительные экзамены

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ТАШКЕНТ, 1 авг – Sputnik. По всей республике сегодня начались вступительные экзамены в высшие учебные заведения, сообщает корреспондент Sputnik.По данным Агентства по оценке знаний и квалификаций, число сдавших документы на поступление составило 948 486 абитуриентов.В Ташкенте вступительные экзамены одновременно проходят сразу на нескольких площадках города – в выставочных павильонах НВК "Узэкспоцентр", Межвузовском спортивном комплексе и спортивном центре "Ёшлик".Экзамены будут проходить в две смены:Тестирование продлится от 11 до 13 дней, в зависимости от числа абитуриентов в регионах и вместимости корпусов, где будут проходить экзамены.

узбекистан

ташкент

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2023

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общество узбекистан тестирование абитуриенты вступительные экзамены видео