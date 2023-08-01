https://uz.sputniknews.ru/20230801/uzbekistan-avgusta-start-ekzameny-vuzy-37439059.html
В Узбекистане стартовали вступительные экзамены в вузы — видео
В Узбекистане стартовали вступительные экзамены в вузы — видео
Вступительные экзамены в Ташкенте проходят одновременно в нескольких локациях.
2023-08-01T08:16+0500
2023-08-01T08:16+0500
2023-08-01T08:22+0500
общество
узбекистан
ташкент
тестирование
абитуриенты
вступительные экзамены
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ТАШКЕНТ, 1 авг – Sputnik. По всей республике сегодня начались вступительные экзамены в высшие учебные заведения, сообщает корреспондент Sputnik.По данным Агентства по оценке знаний и квалификаций, число сдавших документы на поступление составило 948 486 абитуриентов.В Ташкенте вступительные экзамены одновременно проходят сразу на нескольких площадках города – в выставочных павильонах НВК "Узэкспоцентр", Межвузовском спортивном комплексе и спортивном центре "Ёшлик".Экзамены будут проходить в две смены:Тестирование продлится от 11 до 13 дней, в зависимости от числа абитуриентов в регионах и вместимости корпусов, где будут проходить экзамены.
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Рамиз Бахтияров
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Рамиз Бахтияров
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общество узбекистан тестирование абитуриенты вступительные экзамены видео
общество узбекистан тестирование абитуриенты вступительные экзамены видео
В Узбекистане стартовали вступительные экзамены в вузы — видео
08:16 01.08.2023 (обновлено: 08:22 01.08.2023)
Рамиз Бахтияров
Корреспондент
Вступительные экзамены в Ташкенте проходят одновременно в нескольких локациях.
ТАШКЕНТ, 1 авг – Sputnik. По всей республике сегодня начались вступительные экзамены в высшие учебные заведения, сообщает корреспондент Sputnik.
По данным Агентства по оценке знаний и квалификаций, число сдавших документы на поступление составило 948 486 абитуриентов.
В Ташкенте вступительные экзамены одновременно проходят сразу на нескольких площадках города – в выставочных павильонах НВК "Узэкспоцентр", Межвузовском спортивном комплексе и спортивном центре "Ёшлик".
Экзамены будут проходить в две смены:
первая — с 08.00 до 11.00;
вторая — с 15.00 до 18.00.
Тестирование продлится от 11 до 13 дней, в зависимости от числа абитуриентов в регионах и вместимости корпусов, где будут проходить экзамены.