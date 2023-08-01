В Узбекистан прибыла делегация во главе с министром обороны Южной Кореи
16:06 01.08.2023 (обновлено: 16:29 01.08.2023)
© Пресс-служба Министерства обороны УзбекистанаВ Узбекистан прибыла делегация во главе с министром обороны Южной Кореи.
© Пресс-служба Министерства обороны Узбекистана
По словам министра обороны Узбекистана Баходира Курбанова, стратегическое сотрудничество между двумя странами выходит на новый уровень.
ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. Сегодня министр обороны, генерал-лейтенант Баходир Курбанов принял, прибывшую в Узбекистан с официальным визитом, делегацию во главе с министром национальной обороны Республики Корея Ли Чжон Супом.
Гостей встретили почетным караулом. В исполнении военного оркестра прозвучали национальные гимны двух стран.
© Пресс-служба Министерства обороны УзбекистанаВ Узбекистан прибыла делегация во главе с министром обороны Южной Кореи
В Узбекистан прибыла делегация во главе с министром обороны Южной Кореи
© Пресс-служба Министерства обороны Узбекистана
© Пресс-служба Министерства обороны УзбекистанаВ Узбекистан прибыла делегация во главе с министром обороны Южной Кореи
В Узбекистан прибыла делегация во главе с министром обороны Южной Кореи
© Пресс-служба Министерства обороны Узбекистана
В ходе встречи, прошедшей в центральном аппарате министерства обороны, приветствуя корейского коллегу Баходир Курбанов отметил, что хотя две страны географически далеки друг от друга, народы двух государств духовно близки, их объединяют культурные связи и ценности.
© Пресс-служба Министерства обороны УзбекистанаВ Узбекистан прибыла делегация во главе с министром обороны Южной Кореи
В Узбекистан прибыла делегация во главе с министром обороны Южной Кореи
© Пресс-служба Министерства обороны Узбекистана
Министр обороны Узбекистана также отметил, что стратегическое сотрудничество выходит на новый уровень, укрепляются союзнические отношения.
Кроме того, министры обороны двух стран выступили с перспективными предложениями по развитию партнерства в военной сфере, обсудили актуальные вопросы.
После официальной встречи делегация отправилась в Академию Вооруженных Сил Узбекистана. Ее ознакомили с деятельностью и инфраструктурой академии.