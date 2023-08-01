Узбекистан и Италия планируют запустить новый туристический поезд
11:39 01.08.2023 (обновлено: 11:50 01.08.2023)
© АО "Узбекистон темир йуллари"В "Узбекистон темир йуллари" прошла встреча с представителями итальянской компании "Arsenale Group"
В АО "Узбекистон темир йуллари" прошла встреча с представителями итальянской компании "Arsenale Group", в ходе которой обсудили вопросы сотрудничества, реализацию общих проектов.
ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. Итальянская компания "Arsenale Group" презентовала в Ташкенте новый туристический поезд под названием "Luxury touristic train", сообщает "Узбекистон темир йуллари". Поезд предлагается запустить по маршруту Ташкент – Самарканд – Бухара – Хива – Ташкент.
Об этом говорили на встрече, прошедшей в "Узбекистон темир йуллари" с генеральным директором итальянской компании "Arsenale Group".
© АО "Узбекистон темир йуллари"В "Узбекистон темир йуллари" прошла встреча с представителями итальянской компании "Arsenale Group"
В "Узбекистон темир йуллари" прошла встреча с представителями итальянской компании "Arsenale Group"
Стороны также выразили готовность к обсуждению соглашения о сотрудничестве, которое предусматривает создание совместного предприятия, разработку маршрутов и расписания, а также начало практической работы над проектом.
"Как известно, в июне президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев побывал с визитом в Италии и провел встречу с представителями деловых кругов, — говорит первый заместитель председателя правления АО "Узбекистон темир йуллари" Х.Рахметов. — В частности, на данной встрече присутствовала и итальянская компания "Arsenale Group". В результате проведенных июньских переговоров, данная компания выступила к нам с предложением о совместном сотрудничестве. Ее генеральный директор П.Барлетта предложил запустить туристический поезд из Европы через Узбекистан в Китай. Осуществление данного проекта я считаю важным шагом, потому что в истории железных дорог такого еще не было".
С итальянской стороны также поступило предложение о создании совместного предприятия с АО "Узбекистон темир йуллари". По итогам осуществления всех намеченных целей, планируется запустить скоростной туристический поезд из Европы через Кавказ, через Россию, через Узбекистан в Китай.
© АО "Узбекистон темир йуллари"В "Узбекистон темир йуллари" прошла встреча с представителями итальянской компании "Arsenale Group"
В "Узбекистон темир йуллари" прошла встреча с представителями итальянской компании "Arsenale Group"
"Arsenale Group" — итальянская компания, специализирующаяся в различных отраслях бизнеса, включая машиностроение, строительство, транспорт и туризм. Она известна своими инновационными решениями, высоким качеством продукции и широким спектром услуг.