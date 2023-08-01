https://uz.sputniknews.ru/20230801/uzbekistan-italiya-plan-zapusk-skorostoy-turisticheskiy-poyezd-37444301.html

Узбекистан и Италия планируют запустить новый туристический поезд

Узбекистан и Италия планируют запустить новый туристический поезд

В АО "Узбекистон темир йуллари" прошла встреча с представителями итальянской компании "Arsenale Group"

2023-08-01T11:39+0500

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узбекистан

италия

туризм

общество

поезд

скоростной поезд

сотрудничество

европа

кавказ

россия

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ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. Итальянская компания "Arsenale Group" презентовала в Ташкенте новый туристический поезд под названием "Luxury touristic train", сообщает "Узбекистон темир йуллари". Поезд предлагается запустить по маршруту Ташкент – Самарканд – Бухара – Хива – Ташкент.Об этом говорили на встрече, прошедшей в "Узбекистон темир йуллари" с генеральным директором итальянской компании "Arsenale Group".Стороны также выразили готовность к обсуждению соглашения о сотрудничестве, которое предусматривает создание совместного предприятия, разработку маршрутов и расписания, а также начало практической работы над проектом.С итальянской стороны также поступило предложение о создании совместного предприятия с АО "Узбекистон темир йуллари". По итогам осуществления всех намеченных целей, планируется запустить скоростной туристический поезд из Европы через Кавказ, через Россию, через Узбекистан в Китай. "Arsenale Group" — итальянская компания, специализирующаяся в различных отраслях бизнеса, включая машиностроение, строительство, транспорт и туризм. Она известна своими инновационными решениями, высоким качеством продукции и широким спектром услуг.

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