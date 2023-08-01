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https://uz.sputniknews.ru/20230801/uzbekistan-italiya-plan-zapusk-skorostoy-turisticheskiy-poyezd-37444301.html
Узбекистан и Италия планируют запустить новый туристический поезд
Узбекистан и Италия планируют запустить новый туристический поезд
В АО "Узбекистон темир йуллари" прошла встреча с представителями итальянской компании "Arsenale Group"
2023-08-01T11:39+0500
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италия
туризм
общество
поезд
скоростной поезд
сотрудничество
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россия
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ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. Итальянская компания "Arsenale Group" презентовала в Ташкенте новый туристический поезд под названием "Luxury touristic train", сообщает "Узбекистон темир йуллари". Поезд предлагается запустить по маршруту Ташкент – Самарканд – Бухара – Хива – Ташкент.Об этом говорили на встрече, прошедшей в "Узбекистон темир йуллари" с генеральным директором итальянской компании "Arsenale Group".Стороны также выразили готовность к обсуждению соглашения о сотрудничестве, которое предусматривает создание совместного предприятия, разработку маршрутов и расписания, а также начало практической работы над проектом.С итальянской стороны также поступило предложение о создании совместного предприятия с АО "Узбекистон темир йуллари". По итогам осуществления всех намеченных целей, планируется запустить скоростной туристический поезд из Европы через Кавказ, через Россию, через Узбекистан в Китай. "Arsenale Group" — итальянская компания, специализирующаяся в различных отраслях бизнеса, включая машиностроение, строительство, транспорт и туризм. Она известна своими инновационными решениями, высоким качеством продукции и широким спектром услуг.
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узбекистан италия сотрудничество проект новый скоростной поезд узбекистон темир йуллари встреча представители итальянская компания arsenale group самарканд бухара хива ташкент европа кавказ россия китай
узбекистан италия сотрудничество проект новый скоростной поезд узбекистон темир йуллари встреча представители итальянская компания arsenale group самарканд бухара хива ташкент европа кавказ россия китай

Узбекистан и Италия планируют запустить новый туристический поезд

11:39 01.08.2023 (обновлено: 11:50 01.08.2023)
© АО "Узбекистон темир йуллари"В "Узбекистон темир йуллари" прошла встреча с представителями итальянской компании "Arsenale Group"
В Узбекистон темир йуллари прошла встреча с представителями итальянской компании Arsenale Group - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.08.2023
© АО "Узбекистон темир йуллари"
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В АО "Узбекистон темир йуллари" прошла встреча с представителями итальянской компании "Arsenale Group", в ходе которой обсудили вопросы сотрудничества, реализацию общих проектов.
ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. Итальянская компания "Arsenale Group" презентовала в Ташкенте новый туристический поезд под названием "Luxury touristic train", сообщает "Узбекистон темир йуллари". Поезд предлагается запустить по маршруту Ташкент – Самарканд – Бухара – Хива – Ташкент.
Об этом говорили на встрече, прошедшей в "Узбекистон темир йуллари" с генеральным директором итальянской компании "Arsenale Group".
© АО "Узбекистон темир йуллари"В "Узбекистон темир йуллари" прошла встреча с представителями итальянской компании "Arsenale Group"
В Узбекистон темир йуллари прошла встреча с представителями итальянской компании Arsenale Group - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.08.2023
В "Узбекистон темир йуллари" прошла встреча с представителями итальянской компании "Arsenale Group"
© АО "Узбекистон темир йуллари"
Стороны также выразили готовность к обсуждению соглашения о сотрудничестве, которое предусматривает создание совместного предприятия, разработку маршрутов и расписания, а также начало практической работы над проектом.

"Как известно, в июне президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев побывал с визитом в Италии и провел встречу с представителями деловых кругов, — говорит первый заместитель председателя правления АО "Узбекистон темир йуллари" Х.Рахметов. — В частности, на данной встрече присутствовала и итальянская компания "Arsenale Group". В результате проведенных июньских переговоров, данная компания выступила к нам с предложением о совместном сотрудничестве. Ее генеральный директор П.Барлетта предложил запустить туристический поезд из Европы через Узбекистан в Китай. Осуществление данного проекта я считаю важным шагом, потому что в истории железных дорог такого еще не было".

С итальянской стороны также поступило предложение о создании совместного предприятия с АО "Узбекистон темир йуллари". По итогам осуществления всех намеченных целей, планируется запустить скоростной туристический поезд из Европы через Кавказ, через Россию, через Узбекистан в Китай.
© АО "Узбекистон темир йуллари"В "Узбекистон темир йуллари" прошла встреча с представителями итальянской компании "Arsenale Group"
В Узбекистон темир йуллари прошла встреча с представителями итальянской компании Arsenale Group - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.08.2023
В "Узбекистон темир йуллари" прошла встреча с представителями итальянской компании "Arsenale Group"
© АО "Узбекистон темир йуллари"
"Arsenale Group" — итальянская компания, специализирующаяся в различных отраслях бизнеса, включая машиностроение, строительство, транспорт и туризм. Она известна своими инновационными решениями, высоким качеством продукции и широким спектром услуг.
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