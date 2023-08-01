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Каким будет август в Узбекистане — прогноз синоптиков
Каким будет август в Узбекистане — прогноз синоптиков
По предварительным данным Узгидромета, последний месяц лета в этом году будет умеренно жарким.
2023-08-01T12:13+0500
2023-08-01T12:13+0500
2023-08-01T12:17+0500
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ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. Август — еще довольно жаркий и самый сухой месяц в году, сообщает Узгидромет.Самым жарким за все годы наблюдений в Узбекистане был август 2021 года, тогда среднемесячная температура превышала норму на 1,5-2,5 градуса. Синоптики прогнозируют, что первой пятидневке месяца максимальная температура воздуха будет в пределах 35-40 градусов тепла, а затем понизится до +33-38 градусов.В дальнейшем погодные условия в августе будут близкими к среднемноголетним значениям.Преобладающая температура днем ожидается в пределах 33-38 градусов тепла, в отдельные дни до +40. Во второй половине месяца возможны короткие периоды понижения температуры до 30-33 градусов выше нуля. Кратковременные дожди могут пройти лишь в отдельных, преимущественно предгорных и горных районах республики.
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Каким будет август в Узбекистане — прогноз синоптиков
12:13 01.08.2023 (обновлено: 12:17 01.08.2023)
По предварительным данным Узгидромета, последний месяц лета в этом году будет умеренно жарким.
ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik.
Август — еще довольно жаркий и самый сухой месяц в году, сообщает Узгидромет.
Самым жарким за все годы наблюдений в Узбекистане был август 2021 года, тогда среднемесячная температура превышала норму на 1,5-2,5 градуса.
“По предварительной оценке, составленной Узгидрометом с привлечением расчетов ведущих мировых прогностических центров, август в этом году будет умеренно жарким”, — говорится в сообщении.
Синоптики прогнозируют, что первой пятидневке месяца максимальная температура воздуха будет в пределах 35-40 градусов тепла, а затем понизится до +33-38 градусов.
В дальнейшем погодные условия в августе будут близкими к среднемноголетним значениям.
Преобладающая температура днем ожидается в пределах 33-38 градусов тепла, в отдельные дни до +40. Во второй половине месяца возможны короткие периоды понижения температуры до 30-33 градусов выше нуля.
Кратковременные дожди могут пройти лишь в отдельных, преимущественно предгорных и горных районах республики.