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https://uz.sputniknews.ru/20230801/uzbekistan-prezident-shkoly-kak-postupit-37458684.html
Как стать учеником президентской школы в Узбекистане — возраст, документы, экзамены
Как стать учеником президентской школы в Узбекистане — возраст, документы, экзамены
В каждом регионе Узбекистана действует Президентская школа. С какого класса туда можно поступить, какие документы нужно предоставить и какие экзамены сдать — разбирался Sputnik.
2023-08-01T15:43+0500
2023-08-01T15:43+0500
узбекистан
общество
документы
вступительные экзамены
президентские школы
поступление
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Президентские школы входят в систему Агентства специализированных образовательных учреждений. Помимо них Агентство курирует 9 творческих и 166 специализированных школ.В Узбекистане действуют 14 президентских школ — в Андижане, Бухаре, Гулистане, Джизаке, Карши, Навои, Намангане, Нукусе, Нурафшане, Самарканде, Фергане, Хиве, Термезе и Ташкенте. Учеников туда принимают с пятого класса и обучают бесплатно.По ежегодной квоте в каждую из школ могут поступить 24 человека. Каждый год желающих обучаться в президентских школах становится все больше. Как сообщает Агентство, на одно место в школе приходится в среднем от 75 до 185 человек. Так, например, в Ташкенте — 113, Нукусе — 106, Джизаке — 124, Бухаре — 80, Самарканде — 186. В этом году поступило более 55 тыс. заявлений.Документы в школы принимают онлайн, о сроках приема сообщают на официальном Telegram-канале Агентства.Вступительные экзамены в президентскую школу проводят в два этапа. Сначала ученики сдают тест по математике, который состоит из 40 заданий. При этом успеть их выполнить нужно за 90 минут.В случае успешного прохождения математического теста, на втором этапе проверяют способность будущих учеников анализировать и сравнивать информацию — для этого нужно решить 16 задач. Затем они сдают экзамен — 24 задачи по математике и 40 тестовых заданий по английскому языку.На все задания второго этапа выделяют 150 минут.Также специалисты добавили, что ребята, не прошедшие 2-й этап вступительных экзаменов в президентские школы, могут выбрать одну из специализированных школ, входящих в систему Агентства. В этом случае учащегося примут без экзамена с учетом 50%-ой квоты и заработанных баллов.
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общество узбекистан документы вступительные экзамены президентские школы поступление
общество узбекистан документы вступительные экзамены президентские школы поступление

Как стать учеником президентской школы в Узбекистане — возраст, документы, экзамены

15:43 01.08.2023
© Агентство специализированных образовательных учрежденийПрезидентская школа в Ташкенте
Президентская школа в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.08.2023
© Агентство специализированных образовательных учреждений
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В каждом регионе Узбекистана действует президентская школа. С какого класса туда можно поступить, какие документы нужно предоставить и какие экзамены сдать — разбирался Sputnik.
Президентские школы входят в систему Агентства специализированных образовательных учреждений. Помимо них Агентство курирует 9 творческих и 166 специализированных школ.
В Узбекистане действуют 14 президентских школ — в Андижане, Бухаре, Гулистане, Джизаке, Карши, Навои, Намангане, Нукусе, Нурафшане, Самарканде, Фергане, Хиве, Термезе и Ташкенте. Учеников туда принимают с пятого класса и обучают бесплатно.
По ежегодной квоте в каждую из школ могут поступить 24 человека. Каждый год желающих обучаться в президентских школах становится все больше. Как сообщает Агентство, на одно место в школе приходится в среднем от 75 до 185 человек. Так, например, в Ташкенте — 113, Нукусе — 106, Джизаке — 124, Бухаре — 80, Самарканде — 186. В этом году поступило более 55 тыс. заявлений.
Документы в школы принимают онлайн, о сроках приема сообщают на официальном Telegram-канале Агентства.
Вступительные экзамены в президентскую школу проводят в два этапа. Сначала ученики сдают тест по математике, который состоит из 40 заданий. При этом успеть их выполнить нужно за 90 минут.
© Агентство специализированных образовательных учрежденийВступительные экзамены в президентскую школу в Узбекистане
Вступительные экзамены в президентскую школу в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.08.2023
Вступительные экзамены в президентскую школу в Узбекистане
© Агентство специализированных образовательных учреждений
В случае успешного прохождения математического теста, на втором этапе проверяют способность будущих учеников анализировать и сравнивать информацию — для этого нужно решить 16 задач. Затем они сдают экзамен — 24 задачи по математике и 40 тестовых заданий по английскому языку.
© Агентство специализированных образовательных учрежденийАгентство специализированных образовательных учреждений
Агентства специализированных образовательных учреждений - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.08.2023
Агентство специализированных образовательных учреждений
© Агентство специализированных образовательных учреждений
© Агентство специализированных образовательных учрежденийВступительные экзамены в президентскую школу в Узбекистане
Вступительные экзамены в президентскую школу в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.08.2023
Вступительные экзамены в президентскую школу в Узбекистане
© Агентство специализированных образовательных учреждений
На все задания второго этапа выделяют 150 минут.
“На втором этапе в каждую школу будут отобраны по 24 ученика из 480. Результаты экзамена будут опубликованы на сайте Cambridge Assessment International Education и на наших официальных страницах”, — уточнили в Агентстве.
Также специалисты добавили, что ребята, не прошедшие 2-й этап вступительных экзаменов в президентские школы, могут выбрать одну из специализированных школ, входящих в систему Агентства. В этом случае учащегося примут без экзамена с учетом 50%-ой квоты и заработанных баллов.
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