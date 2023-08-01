Как стать учеником президентской школы в Узбекистане — возраст, документы, экзамены
© Агентство специализированных образовательных учрежденийПрезидентская школа в Ташкенте
© Агентство специализированных образовательных учреждений
В каждом регионе Узбекистана действует президентская школа. С какого класса туда можно поступить, какие документы нужно предоставить и какие экзамены сдать — разбирался Sputnik.
Президентские школы входят в систему Агентства специализированных образовательных учреждений. Помимо них Агентство курирует 9 творческих и 166 специализированных школ.
В Узбекистане действуют 14 президентских школ — в Андижане, Бухаре, Гулистане, Джизаке, Карши, Навои, Намангане, Нукусе, Нурафшане, Самарканде, Фергане, Хиве, Термезе и Ташкенте. Учеников туда принимают с пятого класса и обучают бесплатно.
По ежегодной квоте в каждую из школ могут поступить 24 человека. Каждый год желающих обучаться в президентских школах становится все больше. Как сообщает Агентство, на одно место в школе приходится в среднем от 75 до 185 человек. Так, например, в Ташкенте — 113, Нукусе — 106, Джизаке — 124, Бухаре — 80, Самарканде — 186. В этом году поступило более 55 тыс. заявлений.
Документы в школы принимают онлайн, о сроках приема сообщают на официальном Telegram-канале Агентства.
Вступительные экзамены в президентскую школу проводят в два этапа. Сначала ученики сдают тест по математике, который состоит из 40 заданий. При этом успеть их выполнить нужно за 90 минут.
© Агентство специализированных образовательных учрежденийВступительные экзамены в президентскую школу в Узбекистане
Вступительные экзамены в президентскую школу в Узбекистане
© Агентство специализированных образовательных учреждений
В случае успешного прохождения математического теста, на втором этапе проверяют способность будущих учеников анализировать и сравнивать информацию — для этого нужно решить 16 задач. Затем они сдают экзамен — 24 задачи по математике и 40 тестовых заданий по английскому языку.
© Агентство специализированных образовательных учрежденийАгентство специализированных образовательных учреждений
Агентство специализированных образовательных учреждений
© Агентство специализированных образовательных учреждений
© Агентство специализированных образовательных учрежденийВступительные экзамены в президентскую школу в Узбекистане
Вступительные экзамены в президентскую школу в Узбекистане
© Агентство специализированных образовательных учреждений
На все задания второго этапа выделяют 150 минут.
“На втором этапе в каждую школу будут отобраны по 24 ученика из 480. Результаты экзамена будут опубликованы на сайте Cambridge Assessment International Education и на наших официальных страницах”, — уточнили в Агентстве.
Также специалисты добавили, что ребята, не прошедшие 2-й этап вступительных экзаменов в президентские школы, могут выбрать одну из специализированных школ, входящих в систему Агентства. В этом случае учащегося примут без экзамена с учетом 50%-ой квоты и заработанных баллов.