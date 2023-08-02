https://uz.sputniknews.ru/20230802/alabuga-start-proekt-uzbekistantsy-37483512.html

"Алабуга Старт": почему проект должен заинтересовать узбекистанцев

"Алабуга Старт": почему проект должен заинтересовать узбекистанцев

Перспективой переезда в РФ уже заинтересовались сотни девушек Узбекистана. Подробнее о проекте – в нашем материале.

2023-08-02T08:11+0500

2023-08-02T08:11+0500

2023-08-02T08:11+0500

россия

узбекистан

работа

проект

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Лучшая особая экономическая зона России "Алабуга" объявила о запуске международной программы "Алабуга Старт" по трудоустройству молодых девушек на композитное производство. Предложение довольно заманчивое: помимо зарплаты от 52 тыс. рублей ($580 по курсу на середину июля), представительницам прекрасного пола предлагают бесплатно получить образование и возможность путешествия по России. Перспективой переезда в РФ уже заинтересовались сотни девушек Узбекистана. Подробнее о проекте – в нашем материале.1. Совмещать учебу и работуВ России объявили о запуске новой дуальной программы "Алабуга Старт": работа + обучение на базе технологического колледжа Казанского национального исследовательского технического университета имени Туполева — КАИ.Отмечается, что программа позволяет молодым девушкам сделать первый шаг и получить настоящую работу, зарабатывать неплохие деньги, лучше понять свой путь и стать независимой, самостоятельной личностью. Программа доступна как для россиян, так и для иностранных граждан. Трудоустроиться по ней может каждый, даже без опыта работы.Проект "Алабуга Старт" предлагает иностранцам дуальную программу. Говоря простым языком, при таком виде обучения теоретическая часть подготовки проходит на базе образовательной организации, а практическая – на рабочем месте. Участники программы смогут трудиться на композитном производстве, а также в сервисе, в логистике и др.На выходе, помимо опыта работы, участницы получат диплом государственного образца технологического колледжа КАИ КНИТУ, либо диплом нижнекамского колледжа нефтехимии и нефтепереработки им. Лемаева (зависит от выбранного направления). Иными словами, это шанс не только найти работу, но и бесплатно получить образование с дипломом государственного образца.2. Бесплатный переезд и льготное жильеВ официальном Telegram-канале программы "Алабуга Старт" сообщается, что участницам гарантируют бесплатный переезд в Россию. Девушки будут жить в Елабуге – в туристическом городе Татарстана с 1000-летней историей. В республике специально под программу построили новый жилищный комплекс "Южный парк", в котором будут предоставлены квартиры для участниц программы "Алабуга Старт". В домах уже все обустроено: будет новая мебель и бытовая техника.Как отметил Константинов, первоначальный контракт с участницами программы заключается на 6 месяцев. Далее девушки сами смогут определить: оставаться жить в России дальше или возвращаться домой.3. Зарплата выше средней по странеПриятным бонусом программы можно назвать зарплату. Девушкам из Узбекистана в возрасте от 18 до 22 лет предлагают работу на современном производстве композитных изделий с зарплатой от $580 (6,7 млн сумов).Надо сказать, что предложение более чем заманчивое. По данным Государственного налогового комитета Узбекистана, средняя зарплата в стране в 2022 году составила 2,78 млн сумов – более чем в 2 раза меньше минимального предложения "Алабуга Старт".4. Возможность путешествовать по РоссииОдной из фишек проекта называют возможность участниц путешествовать по России. После 6 месяцев работы девушки могут посетить наиболее популярные туристические направления в России: Москва, Санкт-Петербург, Казань и другие. Каждый город в России обладает своим уникальным очарованием и богатой историей.Всего в двух часах езды от Елабуги расположена Казань – столица Республики Татарстан и город с богатым культурным наследием. Здесь смешиваются татарская и русская культуры, что придает городу особый колорит. Одной из главных достопримечательностей Казани является Казанский Кремль, который включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В Кремле вы сможете увидеть мечеть "Кул-Шариф" и Благовещенский собор.В Москве можно, например, посетить Красную площадь, где находятся Кремль, Храм Василия Блаженного и Большой театр – символы Москвы. А Санкт-Петербург известен своей красотой и архитектурными шедеврами. Одной из основных достопримечательностей является Эрмитаж – один из крупнейших музеев мира, где каждый сможет насладиться коллекцией произведений искусства.5. Найди свою любовьВ народе "Алабугу" называют кладом женихов. По словам представителей программы, девушки, которые сегодня находятся в поиске второй половинки, могут найти свое счастье благодаря "Алабуга Старт".Известно, что уже сейчас более сотни девушек выразили готовность принять участие в новой программе."Переезд в Татарстан дался мне довольно комфортно": что говорят участницы?Переехавшие в Татарстан участницы программы "Алабуга Старт" отзываются о проекте исключительно положительно. Так, например, по словам Ходжаевой Наргизы, схожесть менталитета и культур помогли ей быстро адаптироваться на новом месте.По ее словам, работа непростая, но выполнимая. Зарплату платят регулярно и без задержек: "Приятно удивил местный колорит. У наших народов очень много схожестей: язык, кухня, традиции. При этом Татарстан очень развитый и многонациональный регион, – продолжила Ходжаева. – Переезд дался мне комфортно. Рассказала об условиях подругам. Скоро к нам приедут и другие девочки. Потом хотим побывать в Казани. Это всего два часа езды отсюда. А потом обязательно посмотреть Москву".Материал опубликован на коммерческих условиях

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