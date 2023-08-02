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https://uz.sputniknews.ru/20230802/alabuga-start-proekt-uzbekistantsy-37483512.html
"Алабуга Старт": почему проект должен заинтересовать узбекистанцев
"Алабуга Старт": почему проект должен заинтересовать узбекистанцев
Перспективой переезда в РФ уже заинтересовались сотни девушек Узбекистана. Подробнее о проекте – в нашем материале.
2023-08-02T08:11+0500
2023-08-02T08:11+0500
россия
узбекистан
работа
проект
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Лучшая особая экономическая зона России "Алабуга" объявила о запуске международной программы "Алабуга Старт" по трудоустройству молодых девушек на композитное производство. Предложение довольно заманчивое: помимо зарплаты от 52 тыс. рублей ($580 по курсу на середину июля), представительницам прекрасного пола предлагают бесплатно получить образование и возможность путешествия по России. Перспективой переезда в РФ уже заинтересовались сотни девушек Узбекистана. Подробнее о проекте – в нашем материале.1. Совмещать учебу и работуВ России объявили о запуске новой дуальной программы "Алабуга Старт": работа + обучение на базе технологического колледжа Казанского национального исследовательского технического университета имени Туполева — КАИ.Отмечается, что программа позволяет молодым девушкам сделать первый шаг и получить настоящую работу, зарабатывать неплохие деньги, лучше понять свой путь и стать независимой, самостоятельной личностью. Программа доступна как для россиян, так и для иностранных граждан. Трудоустроиться по ней может каждый, даже без опыта работы.Проект "Алабуга Старт" предлагает иностранцам дуальную программу. Говоря простым языком, при таком виде обучения теоретическая часть подготовки проходит на базе образовательной организации, а практическая – на рабочем месте. Участники программы смогут трудиться на композитном производстве, а также в сервисе, в логистике и др.На выходе, помимо опыта работы, участницы получат диплом государственного образца технологического колледжа КАИ КНИТУ, либо диплом нижнекамского колледжа нефтехимии и нефтепереработки им. Лемаева (зависит от выбранного направления). Иными словами, это шанс не только найти работу, но и бесплатно получить образование с дипломом государственного образца.2. Бесплатный переезд и льготное жильеВ официальном Telegram-канале программы "Алабуга Старт" сообщается, что участницам гарантируют бесплатный переезд в Россию. Девушки будут жить в Елабуге – в туристическом городе Татарстана с 1000-летней историей. В республике специально под программу построили новый жилищный комплекс "Южный парк", в котором будут предоставлены квартиры для участниц программы "Алабуга Старт". В домах уже все обустроено: будет новая мебель и бытовая техника.Как отметил Константинов, первоначальный контракт с участницами программы заключается на 6 месяцев. Далее девушки сами смогут определить: оставаться жить в России дальше или возвращаться домой.3. Зарплата выше средней по странеПриятным бонусом программы можно назвать зарплату. Девушкам из Узбекистана в возрасте от 18 до 22 лет предлагают работу на современном производстве композитных изделий с зарплатой от $580 (6,7 млн сумов).Надо сказать, что предложение более чем заманчивое. По данным Государственного налогового комитета Узбекистана, средняя зарплата в стране в 2022 году составила 2,78 млн сумов – более чем в 2 раза меньше минимального предложения "Алабуга Старт".4. Возможность путешествовать по РоссииОдной из фишек проекта называют возможность участниц путешествовать по России. После 6 месяцев работы девушки могут посетить наиболее популярные туристические направления в России: Москва, Санкт-Петербург, Казань и другие. Каждый город в России обладает своим уникальным очарованием и богатой историей.Всего в двух часах езды от Елабуги расположена Казань – столица Республики Татарстан и город с богатым культурным наследием. Здесь смешиваются татарская и русская культуры, что придает городу особый колорит. Одной из главных достопримечательностей Казани является Казанский Кремль, который включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В Кремле вы сможете увидеть мечеть "Кул-Шариф" и Благовещенский собор.В Москве можно, например, посетить Красную площадь, где находятся Кремль, Храм Василия Блаженного и Большой театр – символы Москвы. А Санкт-Петербург известен своей красотой и архитектурными шедеврами. Одной из основных достопримечательностей является Эрмитаж – один из крупнейших музеев мира, где каждый сможет насладиться коллекцией произведений искусства.5. Найди свою любовьВ народе "Алабугу" называют кладом женихов. По словам представителей программы, девушки, которые сегодня находятся в поиске второй половинки, могут найти свое счастье благодаря "Алабуга Старт".Известно, что уже сейчас более сотни девушек выразили готовность принять участие в новой программе."Переезд в Татарстан дался мне довольно комфортно": что говорят участницы?Переехавшие в Татарстан участницы программы "Алабуга Старт" отзываются о проекте исключительно положительно. Так, например, по словам Ходжаевой Наргизы, схожесть менталитета и культур помогли ей быстро адаптироваться на новом месте.По ее словам, работа непростая, но выполнимая. Зарплату платят регулярно и без задержек: "Приятно удивил местный колорит. У наших народов очень много схожестей: язык, кухня, традиции. При этом Татарстан очень развитый и многонациональный регион, – продолжила Ходжаева. – Переезд дался мне комфортно. Рассказала об условиях подругам. Скоро к нам приедут и другие девочки. Потом хотим побывать в Казани. Это всего два часа езды отсюда. А потом обязательно посмотреть Москву".Материал опубликован на коммерческих условиях
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россия узбекистан девушки работа перспективы высокая зарплата алабуга старт особая экономическая зона международная программа причины учеба работа путешествия бесплатный переезд льготное жилье татарстан
россия узбекистан девушки работа перспективы высокая зарплата алабуга старт особая экономическая зона международная программа причины учеба работа путешествия бесплатный переезд льготное жилье татарстан

"Алабуга Старт": почему проект должен заинтересовать узбекистанцев

08:11 02.08.2023
© Пресс-служба АО "ОЭЗ ППТ "Алабуга""Проект "Алабуга Старт"
Проект Алабуга Старт - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.08.2023
© Пресс-служба АО "ОЭЗ ППТ "Алабуга""
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Перспективой переезда в РФ уже заинтересовались сотни девушек Узбекистана. Подробнее о проекте – в нашем материале.
Лучшая особая экономическая зона России "Алабуга" объявила о запуске международной программы "Алабуга Старт" по трудоустройству молодых девушек на композитное производство. Предложение довольно заманчивое: помимо зарплаты от 52 тыс. рублей ($580 по курсу на середину июля), представительницам прекрасного пола предлагают бесплатно получить образование и возможность путешествия по России. Перспективой переезда в РФ уже заинтересовались сотни девушек Узбекистана. Подробнее о проекте – в нашем материале.

1. Совмещать учебу и работу

В России объявили о запуске новой дуальной программы "Алабуга Старт": работа + обучение на базе технологического колледжа Казанского национального исследовательского технического университета имени Туполева — КАИ.
Отмечается, что программа позволяет молодым девушкам сделать первый шаг и получить настоящую работу, зарабатывать неплохие деньги, лучше понять свой путь и стать независимой, самостоятельной личностью. Программа доступна как для россиян, так и для иностранных граждан. Трудоустроиться по ней может каждый, даже без опыта работы.
© Пресс-служба АО "ОЭЗ ППТ "Алабуга""Проект "Алабуга Старт"
Проект Алабуга Старт - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.08.2023
Проект "Алабуга Старт"
© Пресс-служба АО "ОЭЗ ППТ "Алабуга""
Проект "Алабуга Старт" предлагает иностранцам дуальную программу. Говоря простым языком, при таком виде обучения теоретическая часть подготовки проходит на базе образовательной организации, а практическая – на рабочем месте. Участники программы смогут трудиться на композитном производстве, а также в сервисе, в логистике и др.
На выходе, помимо опыта работы, участницы получат диплом государственного образца технологического колледжа КАИ КНИТУ, либо диплом нижнекамского колледжа нефтехимии и нефтепереработки им. Лемаева (зависит от выбранного направления). Иными словами, это шанс не только найти работу, но и бесплатно получить образование с дипломом государственного образца.
"Несмотря на то, что мы запустили программу совсем недавно, интерес к ней уже сейчас довольно высокий. Девушки звонят нам, интересуются, часть уже решилась на переезд, – говорит куратор проекта Никита Константинов. – Изначально многие боялись кардинально менять свою жизнь. Делать первый шаг всегда непросто. Те, кто решились, уже сейчас работают и зарабатывают хорошие деньги. Знаю, что многие отправляют часть зарплаты домой, помогая своим семьям. Некоторые девушки, получая зарплату, признаются, что теперь зарабатывают больше отцов, братьев и мужей".

2. Бесплатный переезд и льготное жилье

В официальном Telegram-канале программы "Алабуга Старт" сообщается, что участницам гарантируют бесплатный переезд в Россию. Девушки будут жить в Елабуге – в туристическом городе Татарстана с 1000-летней историей. В республике специально под программу построили новый жилищный комплекс "Южный парк", в котором будут предоставлены квартиры для участниц программы "Алабуга Старт". В домах уже все обустроено: будет новая мебель и бытовая техника.
© Пресс-служба АО "ОЭЗ ППТ "Алабуга""Проект "Алабуга Старт"
Проект Алабуга Старт - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.08.2023
Проект "Алабуга Старт"
© Пресс-служба АО "ОЭЗ ППТ "Алабуга""
Как отметил Константинов, первоначальный контракт с участницами программы заключается на 6 месяцев. Далее девушки сами смогут определить: оставаться жить в России дальше или возвращаться домой.
© Пресс-служба АО "ОЭЗ ППТ "Алабуга""Проект "Алабуга Старт"
Проект Алабуга Старт - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.08.2023
Проект "Алабуга Старт"
© Пресс-служба АО "ОЭЗ ППТ "Алабуга""
"Почему прежде всего девушки? Потому что многие из профессий требуют женскую аккуратность", – объясняют в "Алабуге".

3. Зарплата выше средней по стране

Приятным бонусом программы можно назвать зарплату. Девушкам из Узбекистана в возрасте от 18 до 22 лет предлагают работу на современном производстве композитных изделий с зарплатой от $580 (6,7 млн сумов).
© Пресс-служба АО "ОЭЗ ППТ "Алабуга""Проект "Алабуга Старт"
Проект Алабуга Старт - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.08.2023
Проект "Алабуга Старт"
© Пресс-служба АО "ОЭЗ ППТ "Алабуга""
Надо сказать, что предложение более чем заманчивое. По данным Государственного налогового комитета Узбекистана, средняя зарплата в стране в 2022 году составила 2,78 млн сумов – более чем в 2 раза меньше минимального предложения "Алабуга Старт".
"Интересное и инновационное предложение от коллег из Татарстана. Например, в Узбекистане женщины зарабатывают меньше, чем мужчины. По данным Всемирного банка (ВБ), в мире оплата труда женщин в среднем составляет около 80% от заработков мужчин, а в Центральной Азии этот разрыв еще больше, – говорят экономисты. – В частности, в Узбекистане работающие женщины получают около 61% от того, что зарабатывают мужчины, в Таджикистане – 60%, в Кыргызской Республике – 75% и в Казахстане – 78%",

4. Возможность путешествовать по России

Одной из фишек проекта называют возможность участниц путешествовать по России. После 6 месяцев работы девушки могут посетить наиболее популярные туристические направления в России: Москва, Санкт-Петербург, Казань и другие. Каждый город в России обладает своим уникальным очарованием и богатой историей.
© Пресс-служба АО "ОЭЗ ППТ "Алабуга""Проект "Алабуга Старт"
Проект Алабуга Старт - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.08.2023
Проект "Алабуга Старт"
© Пресс-служба АО "ОЭЗ ППТ "Алабуга""
Всего в двух часах езды от Елабуги расположена Казань – столица Республики Татарстан и город с богатым культурным наследием. Здесь смешиваются татарская и русская культуры, что придает городу особый колорит. Одной из главных достопримечательностей Казани является Казанский Кремль, который включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В Кремле вы сможете увидеть мечеть "Кул-Шариф" и Благовещенский собор.
В Москве можно, например, посетить Красную площадь, где находятся Кремль, Храм Василия Блаженного и Большой театр – символы Москвы. А Санкт-Петербург известен своей красотой и архитектурными шедеврами. Одной из основных достопримечательностей является Эрмитаж – один из крупнейших музеев мира, где каждый сможет насладиться коллекцией произведений искусства.

5. Найди свою любовь

В народе "Алабугу" называют кладом женихов. По словам представителей программы, девушки, которые сегодня находятся в поиске второй половинки, могут найти свое счастье благодаря "Алабуга Старт".
"Одинокие девушки также могут найти здесь свое счастье. Построить семью. Не секрет, что "Алабуга" – компания мирового уровня. А ее сотрудники получают достаточно большие зарплаты, что заметно выше средних показателей по России. Хороший шанс найти среди одиноких топ-менеджеров богатого мужа и создать здесь семью", – добавили представители программы.
Известно, что уже сейчас более сотни девушек выразили готовность принять участие в новой программе.

"Переезд в Татарстан дался мне довольно комфортно": что говорят участницы?

Переехавшие в Татарстан участницы программы "Алабуга Старт" отзываются о проекте исключительно положительно. Так, например, по словам Ходжаевой Наргизы, схожесть менталитета и культур помогли ей быстро адаптироваться на новом месте.
© Пресс-служба АО "ОЭЗ ППТ "Алабуга""Проект "Алабуга Старт"
Проект Алабуга Старт - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.08.2023
Проект "Алабуга Старт"
© Пресс-служба АО "ОЭЗ ППТ "Алабуга""
"О программе я узнала от своей знакомой, которая увидела рекламу в сети. Она загорелась идеей съехать от родителей и начать самостоятельную жизнь, но никак не решалась на переезд, – говорит Ходжаева. – Тогда мы решили, что поедем вместе и пока ни капли не жалеем о своем решении. Мы поселились вместе, здесь созданы все условия для работы. Работодатели отмечают наши старания и говорят, что нас вот-вот повысят и зарплата станет еще выше".
© Пресс-служба АО "ОЭЗ ППТ "Алабуга""Проект "Алабуга Старт"
Проект Алабуга Старт - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.08.2023
Проект "Алабуга Старт"
© Пресс-служба АО "ОЭЗ ППТ "Алабуга""
По ее словам, работа непростая, но выполнимая. Зарплату платят регулярно и без задержек: "Приятно удивил местный колорит. У наших народов очень много схожестей: язык, кухня, традиции. При этом Татарстан очень развитый и многонациональный регион, – продолжила Ходжаева. – Переезд дался мне комфортно. Рассказала об условиях подругам. Скоро к нам приедут и другие девочки. Потом хотим побывать в Казани. Это всего два часа езды отсюда. А потом обязательно посмотреть Москву".
"Я хотела поступить в колледж "Алабуга Политех" – это самый крупный центр России, где готовят настоящих специалистов. Но, к сожалению, немного не дотянула по уровню. Сначала сильно расстроилась, потому что думала, что потеряла свою мечту. Но потом мне рассказали о программе "Алабуга Старт". Теперь я работаю и параллельно готовлюсь к новому поступлению, – поделилась Ахметгараева Лиана. – Пока работаю здесь на композитном производстве. Тут все серьезно: дают костюмы, респираторы. Следят за безопасностью. Думаю, у меня все получится".
Материал опубликован на коммерческих условиях
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