"Алабуга Старт": почему проект должен заинтересовать узбекистанцев
© Пресс-служба АО "ОЭЗ ППТ "Алабуга""Проект "Алабуга Старт"
© Пресс-служба АО "ОЭЗ ППТ "Алабуга""
Новости компаний
Перспективой переезда в РФ уже заинтересовались сотни девушек Узбекистана. Подробнее о проекте – в нашем материале.
Лучшая особая экономическая зона России "Алабуга" объявила о запуске международной программы "Алабуга Старт" по трудоустройству молодых девушек на композитное производство. Предложение довольно заманчивое: помимо зарплаты от 52 тыс. рублей ($580 по курсу на середину июля), представительницам прекрасного пола предлагают бесплатно получить образование и возможность путешествия по России. Перспективой переезда в РФ уже заинтересовались сотни девушек Узбекистана. Подробнее о проекте – в нашем материале.
1. Совмещать учебу и работу
В России объявили о запуске новой дуальной программы "Алабуга Старт": работа + обучение на базе технологического колледжа Казанского национального исследовательского технического университета имени Туполева — КАИ.
Отмечается, что программа позволяет молодым девушкам сделать первый шаг и получить настоящую работу, зарабатывать неплохие деньги, лучше понять свой путь и стать независимой, самостоятельной личностью. Программа доступна как для россиян, так и для иностранных граждан. Трудоустроиться по ней может каждый, даже без опыта работы.
© Пресс-служба АО "ОЭЗ ППТ "Алабуга""Проект "Алабуга Старт"
Проект "Алабуга Старт"
© Пресс-служба АО "ОЭЗ ППТ "Алабуга""
Проект "Алабуга Старт" предлагает иностранцам дуальную программу. Говоря простым языком, при таком виде обучения теоретическая часть подготовки проходит на базе образовательной организации, а практическая – на рабочем месте. Участники программы смогут трудиться на композитном производстве, а также в сервисе, в логистике и др.
На выходе, помимо опыта работы, участницы получат диплом государственного образца технологического колледжа КАИ КНИТУ, либо диплом нижнекамского колледжа нефтехимии и нефтепереработки им. Лемаева (зависит от выбранного направления). Иными словами, это шанс не только найти работу, но и бесплатно получить образование с дипломом государственного образца.
"Несмотря на то, что мы запустили программу совсем недавно, интерес к ней уже сейчас довольно высокий. Девушки звонят нам, интересуются, часть уже решилась на переезд, – говорит куратор проекта Никита Константинов. – Изначально многие боялись кардинально менять свою жизнь. Делать первый шаг всегда непросто. Те, кто решились, уже сейчас работают и зарабатывают хорошие деньги. Знаю, что многие отправляют часть зарплаты домой, помогая своим семьям. Некоторые девушки, получая зарплату, признаются, что теперь зарабатывают больше отцов, братьев и мужей".
2. Бесплатный переезд и льготное жилье
В официальном Telegram-канале программы "Алабуга Старт" сообщается, что участницам гарантируют бесплатный переезд в Россию. Девушки будут жить в Елабуге – в туристическом городе Татарстана с 1000-летней историей. В республике специально под программу построили новый жилищный комплекс "Южный парк", в котором будут предоставлены квартиры для участниц программы "Алабуга Старт". В домах уже все обустроено: будет новая мебель и бытовая техника.
© Пресс-служба АО "ОЭЗ ППТ "Алабуга""Проект "Алабуга Старт"
Проект "Алабуга Старт"
© Пресс-служба АО "ОЭЗ ППТ "Алабуга""
Как отметил Константинов, первоначальный контракт с участницами программы заключается на 6 месяцев. Далее девушки сами смогут определить: оставаться жить в России дальше или возвращаться домой.
© Пресс-служба АО "ОЭЗ ППТ "Алабуга""Проект "Алабуга Старт"
Проект "Алабуга Старт"
© Пресс-служба АО "ОЭЗ ППТ "Алабуга""
"Почему прежде всего девушки? Потому что многие из профессий требуют женскую аккуратность", – объясняют в "Алабуге".
3. Зарплата выше средней по стране
Приятным бонусом программы можно назвать зарплату. Девушкам из Узбекистана в возрасте от 18 до 22 лет предлагают работу на современном производстве композитных изделий с зарплатой от $580 (6,7 млн сумов).
© Пресс-служба АО "ОЭЗ ППТ "Алабуга""Проект "Алабуга Старт"
Проект "Алабуга Старт"
© Пресс-служба АО "ОЭЗ ППТ "Алабуга""
Надо сказать, что предложение более чем заманчивое. По данным Государственного налогового комитета Узбекистана, средняя зарплата в стране в 2022 году составила 2,78 млн сумов – более чем в 2 раза меньше минимального предложения "Алабуга Старт".
"Интересное и инновационное предложение от коллег из Татарстана. Например, в Узбекистане женщины зарабатывают меньше, чем мужчины. По данным Всемирного банка (ВБ), в мире оплата труда женщин в среднем составляет около 80% от заработков мужчин, а в Центральной Азии этот разрыв еще больше, – говорят экономисты. – В частности, в Узбекистане работающие женщины получают около 61% от того, что зарабатывают мужчины, в Таджикистане – 60%, в Кыргызской Республике – 75% и в Казахстане – 78%",
4. Возможность путешествовать по России
Одной из фишек проекта называют возможность участниц путешествовать по России. После 6 месяцев работы девушки могут посетить наиболее популярные туристические направления в России: Москва, Санкт-Петербург, Казань и другие. Каждый город в России обладает своим уникальным очарованием и богатой историей.
© Пресс-служба АО "ОЭЗ ППТ "Алабуга""Проект "Алабуга Старт"
Проект "Алабуга Старт"
© Пресс-служба АО "ОЭЗ ППТ "Алабуга""
Всего в двух часах езды от Елабуги расположена Казань – столица Республики Татарстан и город с богатым культурным наследием. Здесь смешиваются татарская и русская культуры, что придает городу особый колорит. Одной из главных достопримечательностей Казани является Казанский Кремль, который включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В Кремле вы сможете увидеть мечеть "Кул-Шариф" и Благовещенский собор.
В Москве можно, например, посетить Красную площадь, где находятся Кремль, Храм Василия Блаженного и Большой театр – символы Москвы. А Санкт-Петербург известен своей красотой и архитектурными шедеврами. Одной из основных достопримечательностей является Эрмитаж – один из крупнейших музеев мира, где каждый сможет насладиться коллекцией произведений искусства.
5. Найди свою любовь
В народе "Алабугу" называют кладом женихов. По словам представителей программы, девушки, которые сегодня находятся в поиске второй половинки, могут найти свое счастье благодаря "Алабуга Старт".
"Одинокие девушки также могут найти здесь свое счастье. Построить семью. Не секрет, что "Алабуга" – компания мирового уровня. А ее сотрудники получают достаточно большие зарплаты, что заметно выше средних показателей по России. Хороший шанс найти среди одиноких топ-менеджеров богатого мужа и создать здесь семью", – добавили представители программы.
Известно, что уже сейчас более сотни девушек выразили готовность принять участие в новой программе.
"Переезд в Татарстан дался мне довольно комфортно": что говорят участницы?
Переехавшие в Татарстан участницы программы "Алабуга Старт" отзываются о проекте исключительно положительно. Так, например, по словам Ходжаевой Наргизы, схожесть менталитета и культур помогли ей быстро адаптироваться на новом месте.
© Пресс-служба АО "ОЭЗ ППТ "Алабуга""Проект "Алабуга Старт"
Проект "Алабуга Старт"
© Пресс-служба АО "ОЭЗ ППТ "Алабуга""
"О программе я узнала от своей знакомой, которая увидела рекламу в сети. Она загорелась идеей съехать от родителей и начать самостоятельную жизнь, но никак не решалась на переезд, – говорит Ходжаева. – Тогда мы решили, что поедем вместе и пока ни капли не жалеем о своем решении. Мы поселились вместе, здесь созданы все условия для работы. Работодатели отмечают наши старания и говорят, что нас вот-вот повысят и зарплата станет еще выше".
© Пресс-служба АО "ОЭЗ ППТ "Алабуга""Проект "Алабуга Старт"
Проект "Алабуга Старт"
© Пресс-служба АО "ОЭЗ ППТ "Алабуга""
По ее словам, работа непростая, но выполнимая. Зарплату платят регулярно и без задержек: "Приятно удивил местный колорит. У наших народов очень много схожестей: язык, кухня, традиции. При этом Татарстан очень развитый и многонациональный регион, – продолжила Ходжаева. – Переезд дался мне комфортно. Рассказала об условиях подругам. Скоро к нам приедут и другие девочки. Потом хотим побывать в Казани. Это всего два часа езды отсюда. А потом обязательно посмотреть Москву".
"Я хотела поступить в колледж "Алабуга Политех" – это самый крупный центр России, где готовят настоящих специалистов. Но, к сожалению, немного не дотянула по уровню. Сначала сильно расстроилась, потому что думала, что потеряла свою мечту. Но потом мне рассказали о программе "Алабуга Старт". Теперь я работаю и параллельно готовлюсь к новому поступлению, – поделилась Ахметгараева Лиана. – Пока работаю здесь на композитном производстве. Тут все серьезно: дают костюмы, респираторы. Следят за безопасностью. Думаю, у меня все получится".
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