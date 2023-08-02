https://uz.sputniknews.ru/20230802/deti-futbol-turnir-pamyat-paxtakor-79-37512604.html
В память о команде “Пахтакор-79” в Ташкенте пройдет детский футбольный турнир
В память о команде “Пахтакор-79” в Ташкенте пройдет детский футбольный турнир
В пятидневных спортивных соревнованиях будут участвовать 8 команд, состоящих из игроков в возрасте 13 лет.
2023-08-02T15:01+0500
2023-08-02T15:01+0500
2023-08-02T15:01+0500
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пахтакор-79
общество
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ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Традиционный детский турнир “Пахтакор-79”, посвященный легендарной футбольной команде, состоится с 6 по 10 августа. Об этом корреспонденту Sputnik рассказали в пресс-службе клуба.В турнире будут участвовать 8 команд, состоящих из игроков 2011 года рождения. Их разделят на две группы. Игры пройдут на полях академии клуба в Чиланзарском районе Ташкента.Команды:Напомним, что 11 августа 1979 года почти весь основной состав ташкентского "Пахтакора" — 17 игроков и тренеры, погибли в результате авиакатастрофы в небе над Днепродзержинском по пути в Минск, где должен был состояться очередной матч чемпионата СССР.После авиакатастрофы состав клуба усилили за счет игроков из других команд. Также решением Федерации футбола СССР "Пахтакору" в течение трех лет гарантировали место в высшей лиге, независимо от итогового результата.11 августа 2013 года в Ташкенте на Боткинском кладбище открылся мемориал "Пахтакор-79".
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узбекистан ташкент дети футбол турнир память команда общество пахтакор-79
узбекистан ташкент дети футбол турнир память команда общество пахтакор-79
В память о команде “Пахтакор-79” в Ташкенте пройдет детский футбольный турнир
В пятидневных спортивных соревнованиях будут участвовать 8 команд, состоящих из игроков в возрасте 12 лет.
ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Традиционный детский турнир “Пахтакор-79”, посвященный легендарной футбольной команде, состоится с 6 по 10 августа. Об этом корреспонденту Sputnik рассказали в пресс-службе клуба.
В турнире будут участвовать 8 команд, состоящих из игроков 2011 года рождения. Их разделят на две группы. Игры пройдут на полях академии клуба в Чиланзарском районе Ташкента.
Группа “А”: "Пахтакор", "Нефтчи", Андижан, Сырдарья;
Группа “Б”: "Қайрат", "Насаф", Наманган, "Пахтакор" – Б.
Напомним, что 11 августа 1979 года почти весь основной состав ташкентского "Пахтакора" — 17 игроков и тренеры, погибли в результате авиакатастрофы в небе над Днепродзержинском по пути в Минск, где должен был состояться очередной матч чемпионата СССР.
После авиакатастрофы состав клуба усилили за счет игроков из других команд. Также решением Федерации футбола СССР "Пахтакору" в течение трех лет гарантировали место в высшей лиге, независимо от итогового результата.
11 августа 2013 года в Ташкенте на Боткинском кладбище открылся мемориал "Пахтакор-79".