https://uz.sputniknews.ru/20230802/deti-futbol-turnir-pamyat-paxtakor-79-37512604.html

В память о команде “Пахтакор-79” в Ташкенте пройдет детский футбольный турнир

В память о команде “Пахтакор-79” в Ташкенте пройдет детский футбольный турнир

В пятидневных спортивных соревнованиях будут участвовать 8 команд, состоящих из игроков в возрасте 13 лет.

2023-08-02T15:01+0500

2023-08-02T15:01+0500

2023-08-02T15:01+0500

узбекистан

ташкент

дети

футбол

турнир

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команда

пахтакор-79

общество

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ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Традиционный детский турнир “Пахтакор-79”, посвященный легендарной футбольной команде, состоится с 6 по 10 августа. Об этом корреспонденту Sputnik рассказали в пресс-службе клуба.В турнире будут участвовать 8 команд, состоящих из игроков 2011 года рождения. Их разделят на две группы. Игры пройдут на полях академии клуба в Чиланзарском районе Ташкента.Команды:Напомним, что 11 августа 1979 года почти весь основной состав ташкентского "Пахтакора" — 17 игроков и тренеры, погибли в результате авиакатастрофы в небе над Днепродзержинском по пути в Минск, где должен был состояться очередной матч чемпионата СССР.После авиакатастрофы состав клуба усилили за счет игроков из других команд. Также решением Федерации футбола СССР "Пахтакору" в течение трех лет гарантировали место в высшей лиге, независимо от итогового результата.11 августа 2013 года в Ташкенте на Боткинском кладбище открылся мемориал "Пахтакор-79".

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