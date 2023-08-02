https://uz.sputniknews.ru/20230802/dollar-yevro-podskochili-kurs-valyut-uzbekistanye-3-avgusta-37515341.html

Доллар и евро подскочили — курс валют в Узбекистане с 3 августа

Доллар и евро подскочили — курс валют в Узбекистане с 3 августа

Центральный банк Узбекистана установил с 3 августа новые курсы иностранных валют по отношению к суму

2023-08-02T16:09+0500

2023-08-02T16:09+0500

2023-08-02T16:28+0500

узбекистан

курс валют

курс валюты

курс доллара и евро к суму в узбекистане

цб

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ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Курс доллара составил 11 655,01 сумов (+21,9), евро — 12 798,37 сумов (+31,03), рубля — 125,32 сумов (-1,27), а китайского юаня — 1 623,44 сума (+0,09), сообщает ЦБ республики.

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