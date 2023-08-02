https://uz.sputniknews.ru/20230802/pryamoy-reys-namangan-medina-raspisaniye-polet-37497805.html

Открыты прямые рейсы из Намангана в Медину — расписание полетов

Открыты прямые рейсы из Намангана в Медину — расписание полетов

Накануне в международном аэропорту Намангана впервые приземлился самолет авиакомпании "Panorama Airways"

2023-08-02T10:19+0500

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узбекистан

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ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Из Намангана в Медину открыты прямые регулярные рейсы, сообщает областная администрация.Самолет авиакомпании "Panorama Airways" вчера впервые приземлился в международном аэропорту Намангана. По традиции самолет встретили искусственной водной аркой. Самолет А-320 совершит свой первый рейс по маршруту Наманган — Медина — Наманган.Авиакомпания "Panorama Airways" была создана в 2021 году и в настоящее время выполняет рейсы из Ташкента и Самарканда в Медину. Напомним, вчера из Самарканда в Медину впервые запустили прямой регулярный авиарейс. Он будет выполняться один раз в неделю по вторникам с вылетом из Самарканда в 12.50 на самолетах Airbus A320.

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