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https://uz.sputniknews.ru/20230802/pryamoy-reys-namangan-medina-raspisaniye-polet-37497805.html
Открыты прямые рейсы из Намангана в Медину — расписание полетов
Открыты прямые рейсы из Намангана в Медину — расписание полетов
Накануне в международном аэропорту Намангана впервые приземлился самолет авиакомпании "Panorama Airways"
2023-08-02T10:19+0500
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узбекистан
наманган
аэропорт
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ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Из Намангана в Медину открыты прямые регулярные рейсы, сообщает областная администрация.Самолет авиакомпании "Panorama Airways" вчера впервые приземлился в международном аэропорту Намангана. По традиции самолет встретили искусственной водной аркой. Самолет А-320 совершит свой первый рейс по маршруту Наманган — Медина — Наманган.Авиакомпания "Panorama Airways" была создана в 2021 году и в настоящее время выполняет рейсы из Ташкента и Самарканда в Медину. Напомним, вчера из Самарканда в Медину впервые запустили прямой регулярный авиарейс. Он будет выполняться один раз в неделю по вторникам с вылетом из Самарканда в 12.50 на самолетах Airbus A320.
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узбекистан наманган медина международный аэропорт самолет прямой рейс авиакомпания panorama airways маршрут расписание полетов
узбекистан наманган медина международный аэропорт самолет прямой рейс авиакомпания panorama airways маршрут расписание полетов

Открыты прямые рейсы из Намангана в Медину — расписание полетов

10:19 02.08.2023 (обновлено: 11:09 02.08.2023)
© Международный аэропорт НаманганВпервые в международном аэропорту Намангана приземлился самолет авиакомпании "Panorama Airways "
Впервые в международном аэропорту Намангана приземлился самолет авиакомпании Panorama Airways - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.08.2023
© Международный аэропорт Наманган
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Накануне в международном аэропорту Намангана впервые приземлился самолет авиакомпании "Panorama Airways".
ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Из Намангана в Медину открыты прямые регулярные рейсы, сообщает областная администрация.

"Рейсы Наманган — Медина — Наманган планируется выполнять по средам, четвергам, пятницам и субботам", — говорится в сообщении.

Самолет авиакомпании "Panorama Airways" вчера впервые приземлился в международном аэропорту Намангана.
© Международный аэропорт НаманганВпервые в международном аэропорту Намангана приземлился самолет авиакомпании "Panorama Airways "
Впервые в международном аэропорту Намангана приземлился самолет авиакомпании Panorama Airways - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.08.2023
Впервые в международном аэропорту Намангана приземлился самолет авиакомпании "Panorama Airways "
© Международный аэропорт Наманган
По традиции самолет встретили искусственной водной аркой.
© Международный аэропорт НаманганВпервые в международном аэропорту Намангана приземлился самолет авиакомпании "Panorama Airways "
Впервые в международном аэропорту Намангана приземлился самолет авиакомпании Panorama Airways - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.08.2023
Впервые в международном аэропорту Намангана приземлился самолет авиакомпании "Panorama Airways "
© Международный аэропорт Наманган
Самолет А-320 совершит свой первый рейс по маршруту Наманган — Медина — Наманган.
Авиакомпания "Panorama Airways" была создана в 2021 году и в настоящее время выполняет рейсы из Ташкента и Самарканда в Медину.
Напомним, вчера из Самарканда в Медину впервые запустили прямой регулярный авиарейс. Он будет выполняться один раз в неделю по вторникам с вылетом из Самарканда в 12.50 на самолетах Airbus A320.
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