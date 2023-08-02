Открыты прямые рейсы из Намангана в Медину — расписание полетов
10:19 02.08.2023 (обновлено: 11:09 02.08.2023)
© Международный аэропорт НаманганВпервые в международном аэропорту Намангана приземлился самолет авиакомпании "Panorama Airways "
© Международный аэропорт Наманган
Накануне в международном аэропорту Намангана впервые приземлился самолет авиакомпании "Panorama Airways".
ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Из Намангана в Медину открыты прямые регулярные рейсы, сообщает областная администрация.
"Рейсы Наманган — Медина — Наманган планируется выполнять по средам, четвергам, пятницам и субботам", — говорится в сообщении.
Самолет авиакомпании "Panorama Airways" вчера впервые приземлился в международном аэропорту Намангана.
© Международный аэропорт НаманганВпервые в международном аэропорту Намангана приземлился самолет авиакомпании "Panorama Airways "
Впервые в международном аэропорту Намангана приземлился самолет авиакомпании "Panorama Airways "
© Международный аэропорт Наманган
По традиции самолет встретили искусственной водной аркой.
© Международный аэропорт НаманганВпервые в международном аэропорту Намангана приземлился самолет авиакомпании "Panorama Airways "
Впервые в международном аэропорту Намангана приземлился самолет авиакомпании "Panorama Airways "
© Международный аэропорт Наманган
Самолет А-320 совершит свой первый рейс по маршруту Наманган — Медина — Наманган.
Авиакомпания "Panorama Airways" была создана в 2021 году и в настоящее время выполняет рейсы из Ташкента и Самарканда в Медину.
Напомним, вчера из Самарканда в Медину впервые запустили прямой регулярный авиарейс. Он будет выполняться один раз в неделю по вторникам с вылетом из Самарканда в 12.50 на самолетах Airbus A320.