https://uz.sputniknews.ru/20230802/region-uzbekistan-otklyucheniye-elektrichestvo-minenergo-prichiny-37505150.html
Почему в регионах Узбекистана отключают электричество — ответ Минэнерго
Почему в регионах Узбекистана отключают электричество — ответ Минэнерго
В министерстве назвали факторы, из-за которых приходится отключать свет
2023-08-02T13:37+0500
2023-08-02T13:37+0500
2023-08-02T14:11+0500
узбекистан
электроэнергия
отключение света
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ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Практически во всех регионах Узбекистана в определенное время суток вынуждены отключать электроэнергию из-за возникшей сложной ситуации в топливно-энергетической системе. Об этом сообщает Минэнерго.Для безопасного проведения работ по модернизации и реконструкции в системе в июне были целенаправленные отключения на ряде участков. Об этом минимум за сутки сообщалось на страницах, каналах, социальных сетях АО “Региональные электрические сети” и его филиалов, а также Минэнерго.В результате только в Ташкенте полностью отремонтировали 542 трансформаторные подстанции и 592,36 км линий электропередачи, 923 трансформатора и 702,3 км воздушных линий электропередачи.В рамках соответствующей программы обновлено 930,6 км низковольтных линий электропередачи и 228 трансформаторных пунктов.На подстанциях “Сагбон”, “Юнусабад”, “Коканд”, “Карвон”, “Корасув”, “Ялангоч”, “Тузел” и “Сергели-35” заменили 9 трансформаторов малой мощности на трансформаторы большей мощности.В настоящее время продолжается строительство подстанций для промзон “Юнусабад-Сити”, “Ташкент-Сити”, “Олмос”, “Новый Узбекистан” и “Янгихаёт”, а также строительство новых сетей электропередачи для обеспечения их электричеством.Кроме того, жаркая погода в июле затрудняет непрерывную подачу электроэнергии.По данным ведомства, очень жаркая температура приводит к удвоению потребления электроэнергии на охлаждение. В результате горят кабели, выходят из строя трансформаторы. Исправления последствий аварии влечет за собой большие финансовые потери и трату времени.Во избежание аварии наиболее целесообразной мерой является временное отключение от сети нескольких фидеров и временное отключение ряда домохозяйств, бюджетных организаций и хозяйствующих субъектов. Это предотвратит внезапные аварии, сэкономит деньги и время.В министерстве признали, что “потребитель всегда прав, и обеспечить бесперебойное и стабильное электроснабжение — обязанность ответственных лиц”.За последнее время среднесуточная выработка электроэнергии составила 107,8%, среднемесячная выработка — 106,2%, годовой показатель — 101,8%.Стало также известно, что в последние дни введен ряд новых производственных мощностей — 2 ЛЭП напряжением 500 кВ тепловой станции мощностью 1500 МВт в городе Ширин Сырдарьинской области, микроэлектростанция “Испайсой” мощностью 200 кВт в Бостанлыкском районе, а в Яшнабадском районе введена в эксплуатацию новая подстанция “Олмос”, обеспечивающая электроэнергией более 30 тыс. домохозяйств.В жаркую погоду потребление электроэнергии равно количеству произведенной электроэнергии, а иногда потребность даже превышает. Это наглядно подтверждает тот факт, что только в июле дважды был зафиксирован рекорд суточного потребления. В частности, 12 июля общее потребление по республике составило 247,5 млн кВт/час, а 26 июля оно достигло 250,7 млн кВт/час, в очередной раз побив суточный рекорд.В Минэнерго просят граждан правильно понять и поддержать обязательные меры, реализуемые ведомством и его системными организациями в сегодняшних аномально жарких условиях.
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узбекистан регионы отключение света минэнерго потребление электричества аномальная жара топливно-энергетическая система ремонт трансформаторные подстанции линии электропередачи трансформатор воздушные линии электропередачи подстанции промзона аварии
узбекистан регионы отключение света минэнерго потребление электричества аномальная жара топливно-энергетическая система ремонт трансформаторные подстанции линии электропередачи трансформатор воздушные линии электропередачи подстанции промзона аварии
Почему в регионах Узбекистана отключают электричество — ответ Минэнерго
13:37 02.08.2023 (обновлено: 14:11 02.08.2023)
В министерстве назвали факторы, из-за которых приходится отключать свет.
ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik.
Практически во всех регионах Узбекистана в определенное время суток вынуждены отключать электроэнергию из-за возникшей сложной ситуации в топливно-энергетической системе. Об этом сообщает Минэнерго
.
Для безопасного проведения работ по модернизации и реконструкции в системе в июне были целенаправленные отключения на ряде участков. Об этом минимум за сутки сообщалось на страницах, каналах, социальных сетях АО “Региональные электрические сети” и его филиалов, а также Минэнерго.
В результате только в Ташкенте полностью отремонтировали 542 трансформаторные подстанции и 592,36 км линий электропередачи, 923 трансформатора и 702,3 км воздушных линий электропередачи.
В рамках соответствующей программы обновлено 930,6 км низковольтных линий электропередачи и 228 трансформаторных пунктов.
На подстанциях “Сагбон”, “Юнусабад”, “Коканд”, “Карвон”, “Корасув”, “Ялангоч”, “Тузел” и “Сергели-35” заменили 9 трансформаторов малой мощности на трансформаторы большей мощности.
В настоящее время продолжается строительство подстанций для промзон “Юнусабад-Сити”, “Ташкент-Сити”, “Олмос”, “Новый Узбекистан” и “Янгихаёт”, а также строительство новых сетей электропередачи для обеспечения их электричеством.
“В целях безопасного проведения данных работ и предотвращения возможных рисков для здоровья и жизни электромонтеров, потребителей на соответствующих территориях временно отключают от электроснабжения в определенное время суток”, — говорится в сообщении.
Кроме того, жаркая погода в июле затрудняет непрерывную подачу электроэнергии.
По данным ведомства, очень жаркая температура приводит к удвоению потребления электроэнергии на охлаждение. В результате горят кабели, выходят из строя трансформаторы. Исправления последствий аварии влечет за собой большие финансовые потери и трату времени.
Во избежание аварии наиболее целесообразной мерой является временное отключение от сети нескольких фидеров и временное отключение ряда домохозяйств, бюджетных организаций и хозяйствующих субъектов. Это предотвратит внезапные аварии, сэкономит деньги и время.
“Проще говоря, отключение участка от сети на два-три часа для охлаждения нагревшегося снаружи на солнце и изнутри от перегрузки кабеля — лучшее решение, чем сгорание кабеля и трансформатора и отсутствие света 10-12 часов”, — говорится в сообщении.
В министерстве признали, что “потребитель всегда прав, и обеспечить бесперебойное и стабильное электроснабжение — обязанность ответственных лиц”.
За последнее время среднесуточная выработка электроэнергии составила 107,8%, среднемесячная выработка — 106,2%, годовой показатель — 101,8%.
Стало также известно, что в последние дни введен ряд новых производственных мощностей — 2 ЛЭП напряжением 500 кВ тепловой станции мощностью 1500 МВт в городе Ширин Сырдарьинской области, микроэлектростанция “Испайсой” мощностью 200 кВт в Бостанлыкском районе, а в Яшнабадском районе введена в эксплуатацию новая подстанция “Олмос”, обеспечивающая электроэнергией более 30 тыс. домохозяйств.
В жаркую погоду потребление электроэнергии равно количеству произведенной электроэнергии, а иногда потребность даже превышает. Это наглядно подтверждает тот факт, что только в июле дважды был зафиксирован рекорд суточного потребления. В частности, 12 июля общее потребление по республике составило 247,5 млн кВт/час, а 26 июля оно достигло 250,7 млн кВт/час, в очередной раз побив суточный рекорд.
“В такой ситуации наиболее оптимально строго соблюдать режим энергосбережения, охлаждать только одну комнату, а не все помещения в квартирах, отключать неиспользуемое электрооборудование от сети, выключать лампочки, особенно днем”, — пояснили в Минэнерго.
В Минэнерго просят граждан правильно понять и поддержать обязательные меры, реализуемые ведомством и его системными организациями в сегодняшних аномально жарких условиях.