https://uz.sputniknews.ru/20230802/senat-oliy-majlis-43-plenarnoye-zasedaniye-avgusta-37484859.html

Сенат Олий Мажлиса соберется на пленарное заседание — что обсудят

Сенат Олий Мажлиса соберется на пленарное заседание — что обсудят

В повестке дня 43 пленарного заседания верхней палаты парламента — 7 законов, а также результаты парламентского запроса правительству об очистке русел рек и укреплении их берегов.

2023-08-02T08:32+0500

2023-08-02T08:32+0500

2023-08-02T10:01+0500

узбекистан

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сенат олий мажлиса узбекистана

заседание

кенгаш

политика

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ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Постановление о созыве 43-го пленарного заседания принял Кенгаш Сената Олий Мажлиса, сообщает пресс-служба верхней палаты парламента Узбекистана.Оно начнет работу 4 августа в формате видеоконференцсвязи.Сенаторы планируют рассмотреть ряд законов.В их числе Закон “О безопасности гидротехнических сооружений”.Также парламентарии рассмотрят поправки в законы “Об адвокатуре”, “О волонтерской деятельности”, “Об охране и использовании животного мира”, “О ветеринарии”, в Уголовно-процессуальный кодекс, в связи с усовершенствованием института проверки законности, обоснованности и справедливости судебных решений, а также в некоторые законодательные акты для совершенствования системы лицензирования и разрешительных процедур в сфере оборота криптоактивов.Кроме того, обсудят результаты парламентского запроса, направленного в Кабмин, об очистке русел рек и укреплении их берегов, негативном воздействии добычи нерудных полезных ископаемых на объекты окружающей среды, водного и дорожного хозяйства.Напомним, что 42-е пленарное заседание Сената Олий Мажлиса состоялось 22 июня.

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