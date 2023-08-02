https://uz.sputniknews.ru/20230802/senat-oliy-majlis-43-plenarnoye-zasedaniye-avgusta-37484859.html
Сенат Олий Мажлиса соберется на пленарное заседание — что обсудят
Сенат Олий Мажлиса соберется на пленарное заседание — что обсудят
В повестке дня 43 пленарного заседания верхней палаты парламента — 7 законов, а также результаты парламентского запроса правительству об очистке русел рек и укреплении их берегов.
2023-08-02T08:32+0500
2023-08-02T08:32+0500
2023-08-02T10:01+0500
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ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Постановление о созыве 43-го пленарного заседания принял Кенгаш Сената Олий Мажлиса, сообщает пресс-служба верхней палаты парламента Узбекистана.Оно начнет работу 4 августа в формате видеоконференцсвязи.Сенаторы планируют рассмотреть ряд законов.В их числе Закон “О безопасности гидротехнических сооружений”.Также парламентарии рассмотрят поправки в законы “Об адвокатуре”, “О волонтерской деятельности”, “Об охране и использовании животного мира”, “О ветеринарии”, в Уголовно-процессуальный кодекс, в связи с усовершенствованием института проверки законности, обоснованности и справедливости судебных решений, а также в некоторые законодательные акты для совершенствования системы лицензирования и разрешительных процедур в сфере оборота криптоактивов.Кроме того, обсудят результаты парламентского запроса, направленного в Кабмин, об очистке русел рек и укреплении их берегов, негативном воздействии добычи нерудных полезных ископаемых на объекты окружающей среды, водного и дорожного хозяйства.Напомним, что 42-е пленарное заседание Сената Олий Мажлиса состоялось 22 июня.
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узбекистан ташкент сенат олий мажлиса заседание кенгаш политика
узбекистан ташкент сенат олий мажлиса заседание кенгаш политика
Сенат Олий Мажлиса соберется на пленарное заседание — что обсудят
08:32 02.08.2023 (обновлено: 10:01 02.08.2023)
В повестке дня 43-го пленарного заседания верхней палаты — 7 законов, а также результаты парламентского запроса правительству об очистке русел рек и укреплении их берегов.
ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik.
Постановление о созыве 43-го пленарного заседания принял Кенгаш Сената Олий Мажлиса, сообщает пресс-служба
верхней палаты парламента Узбекистана.
Оно начнет работу 4 августа в формате видеоконференцсвязи.
Сенаторы планируют рассмотреть ряд законов.
В их числе Закон “О безопасности гидротехнических сооружений”.
Также парламентарии рассмотрят поправки в законы “Об адвокатуре”, “О волонтерской деятельности”, “Об охране и использовании животного мира”, “О ветеринарии”, в Уголовно-процессуальный кодекс, в связи с усовершенствованием института проверки законности, обоснованности и справедливости судебных решений, а также в некоторые законодательные акты для совершенствования системы лицензирования и разрешительных процедур в сфере оборота криптоактивов.
Кроме того, обсудят результаты парламентского запроса, направленного в Кабмин, об очистке русел рек и укреплении их берегов, негативном воздействии добычи нерудных полезных ископаемых на объекты окружающей среды, водного и дорожного хозяйства.
Напомним, что 42-е пленарное заседание Сената Олий Мажлиса состоялось 22 июня.