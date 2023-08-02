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Спортсмены из Узбекистана приехали на Игры стран СНГ в Беларусь

Спортсмены из Узбекистана приехали на Игры стран СНГ в Беларусь

Узбекистанцы представляют различные виды спорта, в том числе легкую атлетику, бокс, гимнастику, гандбол, дзюдо

2023-08-02T14:45+0500

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узбекистан

беларусь

спорт

игры

минск

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снг

снг

боксер

гимнастика

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ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. В Беларусь для участия во II Играх стран СНГ сегодня прибыли спортсмены из Узбекистана, сообщает Исполком СНГ. Среди узбекистанских спортсменов — боксеры, легкоатлеты, гимнасты, гандболисты, дзюдоисты. Некоторые из них приехали в Беларусь впервые, как например, Дарья Жилина, которая представит Узбекистан в соревнованиях по легкой атлетике. А вот боксеру Жавохиру Умматалиеву уже приходилось бывать в Минске. Он уверен, что Игры пройдут на самом высоком уровне. По словам заместителя министра спорта и туризма Олега Андрейчика, Беларусь готова принять гостей из 23 стран.В аэропорту спортсменов встретили волонтеры. Они помогли участникам с аккредитацией и провели их к автобусам, которые доставят спортсменов к местам проведения состязаний.

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