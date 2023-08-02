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Спортсмены из Узбекистана приехали на Игры стран СНГ в Беларусь
Спортсмены из Узбекистана приехали на Игры стран СНГ в Беларусь
Узбекистанцы представляют различные виды спорта, в том числе легкую атлетику, бокс, гимнастику, гандбол, дзюдо
2023-08-02T14:45+0500
2023-08-02T14:45+0500
2023-08-02T15:05+0500
узбекистан
беларусь
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боксер
гимнастика
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ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. В Беларусь для участия во II Играх стран СНГ сегодня прибыли спортсмены из Узбекистана, сообщает Исполком СНГ. Среди узбекистанских спортсменов — боксеры, легкоатлеты, гимнасты, гандболисты, дзюдоисты. Некоторые из них приехали в Беларусь впервые, как например, Дарья Жилина, которая представит Узбекистан в соревнованиях по легкой атлетике. А вот боксеру Жавохиру Умматалиеву уже приходилось бывать в Минске. Он уверен, что Игры пройдут на самом высоком уровне. По словам заместителя министра спорта и туризма Олега Андрейчика, Беларусь готова принять гостей из 23 стран.В аэропорту спортсменов встретили волонтеры. Они помогли участникам с аккредитацией и провели их к автобусам, которые доставят спортсменов к местам проведения состязаний.
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узбекистан беларусь минск игры стран снг спорт легкая атлетика бокс гимнастика гандбол дзюдо соревнования заместитель министра спорта и туризма олег андрейчик спортивные объекты
узбекистан беларусь минск игры стран снг спорт легкая атлетика бокс гимнастика гандбол дзюдо соревнования заместитель министра спорта и туризма олег андрейчик спортивные объекты
Спортсмены из Узбекистана приехали на Игры стран СНГ в Беларусь
14:45 02.08.2023 (обновлено: 15:05 02.08.2023)
Узбекистанцы представляют различные виды спорта, в том числе легкую атлетику, бокс, гимнастику, гандбол, дзюдо.
ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik.
В Беларусь для участия во II Играх стран СНГ сегодня прибыли спортсмены из Узбекистана, сообщает Исполком СНГ
. Среди узбекистанских спортсменов — боксеры, легкоатлеты, гимнасты, гандболисты, дзюдоисты.
Некоторые из них приехали в Беларусь впервые, как например, Дарья Жилина, которая представит Узбекистан в соревнованиях по легкой атлетике.
"Я впервые лечу так далеко. В Беларуси я тоже впервые. Наша команда ждет от соревнований победы. Рассчитываем выступить хорошо", — поделилась ожиданиями от соревнований спортсменка.
А вот боксеру Жавохиру Умматалиеву уже приходилось бывать в Минске. Он уверен, что Игры пройдут на самом высоком уровне.
"У нас еще есть немного времени до начала соревнований, поэтому будем готовиться. Нужно немного настроиться, — рассказал боксер Жавохир Умматалиев. — Уверен, что соревнования пройдут на самом высоком уровне. Я уже был в Минске раньше, и мне очень понравился этот город".
По словам заместителя министра спорта и туризма Олега Андрейчика, Беларусь готова принять гостей из 23 стран.
"Наши спортивные объекты, наша страна готова принять гостей из 23 стран. Это около трех тысяч участников, из них 2 200 — спортсмены. Здесь, в воздушных воротах страны, мы встречаем спортсменов. Для этого все готово: задействованы более 80 волонтеров, все службы работают, транспортные средства уже ждут участников — они готовы развезти их по всей стране", — рассказал заместитель министра спорта и туризма Олег Андрейчик.
В аэропорту спортсменов встретили волонтеры. Они помогли участникам с аккредитацией и провели их к автобусам, которые доставят спортсменов к местам проведения состязаний.