https://uz.sputniknews.ru/20230802/tashkent-shkola-50-pojar-2-avgust-37509104.html

В одной из школ Ташкента произошел пожар

В одной из школ Ташкента произошел пожар

Общая площадь возгорания в 50-ой школе Мирзо-Улугбекского района составила 10 кв. метров. Огонь потушили меньше, чем за 20 минут. Пострадавших нет

2023-08-02T13:31+0500

2023-08-02T13:31+0500

2023-08-02T13:31+0500

узбекистан

ташкент

район

школа

мчс узбекистана

видео

мирзо-улугбекский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/06/10/25370488_0:0:720:405_1920x0_80_0_0_5b1cc30960efa11012ce28c9b5b52456.jpg

ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Сегодня в 50-ой школе Мирзо-Улугбекского района Ташкента произошел пожар, сообщает пресс-служба МЧС.На место возгорания прибыли 2 пожарно-спасательных экипажа. В 12.00 пожар полностью потушили.Общая площадь возгорания составила 10 кв. метров. Пострадавших нет.В настоящее время эксперты устанавливают причины возгорания.

узбекистан

ташкент

мирзо-улугбекский район

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан ташкент район школа мчс узбекистана видео мирзо-улугбекский район