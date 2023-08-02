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В одной из школ Ташкента произошел пожар
В одной из школ Ташкента произошел пожар
Общая площадь возгорания в 50-ой школе Мирзо-Улугбекского района составила 10 кв. метров. Огонь потушили меньше, чем за 20 минут. Пострадавших нет
2023-08-02T13:31+0500
2023-08-02T13:31+0500
2023-08-02T13:31+0500
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ташкент
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мчс узбекистана
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мирзо-улугбекский район
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ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Сегодня в 50-ой школе Мирзо-Улугбекского района Ташкента произошел пожар, сообщает пресс-служба МЧС.На место возгорания прибыли 2 пожарно-спасательных экипажа. В 12.00 пожар полностью потушили.Общая площадь возгорания составила 10 кв. метров. Пострадавших нет.В настоящее время эксперты устанавливают причины возгорания.
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узбекистан ташкент район школа мчс узбекистана видео мирзо-улугбекский район
узбекистан ташкент район школа мчс узбекистана видео мирзо-улугбекский район
В одной из школ Ташкента произошел пожар
Общая площадь возгорания в школе № 50 в Мирзо-Улугбекском районе составила 10 кв. метров. Огонь потушили меньше, чем за 20 минут. Пострадавших нет.
ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik.
Сегодня в 50-ой школе Мирзо-Улугбекского района Ташкента произошел пожар, сообщает пресс-служба МЧС
.
“В 11.43 часов в дежурную часть УЧС города Ташкента поступило сообщение о пожаре на втором этаже здания общеобразовательной школы № 50”, — говорится в сообщении.
На место возгорания прибыли 2 пожарно-спасательных экипажа. В 12.00 пожар полностью потушили.
Общая площадь возгорания составила 10 кв. метров. Пострадавших нет.
В настоящее время эксперты устанавливают причины возгорания.