https://uz.sputniknews.ru/20230802/tashkent-svet-otklyucheniye-avgust-2023-37497642.html
Где в Ташкенте сегодня не будет света — локации
Где в Ташкенте сегодня не будет света — локации
2 августа без электричества частично останутся жители двух районов. Специалисты проведут плановые ремонтные работы в ходе подготовки к осенне-зимнему сезону.
2023-08-02T10:12+0500
2023-08-02T10:12+0500
2023-08-02T10:21+0500
узбекистан
ташкент
свет
электричество
район
махалля
ремонт
общество
график отключения электричества
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ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. В среду в двух районах столицы Узбекистана частично отключат свет, сообщает пресс-служба ташкентского городского филиала АО "Региональные электрические сети".Цель отключения — обеспечение качественной и стабильной подачи электроэнергии потребителям, предотвращение аварийных ситуаций в электросетях, а также подготовка к осенне-зимнему сезону. Подачу электроэнергии временно приостановят по следующим адресам:В сообщении также указано, что ремонтные работы на этих участках могут завершить раньше запланированного времени.
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узбекистан ташкент свет электричество район махалля ремонт общество график отключения электричества
узбекистан ташкент свет электричество район махалля ремонт общество график отключения электричества
Где в Ташкенте сегодня не будет света — локации
10:12 02.08.2023 (обновлено: 10:21 02.08.2023)
2 августа без электричества частично останутся жители двух районов. Специалисты проведут плановые ремонтные работы в ходе подготовки к осенне-зимнему сезону.
ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik.
В среду в двух районах столицы Узбекистана частично отключат свет, сообщает пресс-служба
ташкентского городского филиала АО "Региональные электрические сети".
Цель отключения — обеспечение качественной и стабильной подачи электроэнергии потребителям, предотвращение аварийных ситуаций в электросетях, а также подготовка к осенне-зимнему сезону.
Подачу электроэнергии временно приостановят по следующим адресам:
Яккасарайский район: с 09.00 до 16.00 — на некоторых улицах махалли “Токимачи”;
Яшнабадский район: с 10.00 до 15.00 — на некоторых улицах махалли “Ибрат”.
В сообщении также указано, что ремонтные работы на этих участках могут завершить раньше запланированного времени.