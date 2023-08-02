https://uz.sputniknews.ru/20230802/umer-akter-baxrullo-ragimov-37534849.html

Умер актер Бахрулло Рагимов

Умер актер Бахрулло Рагимов

За свою долгую карьеру заслуженный артист Узбекистана сыграл более 50 выдающихся ролей.

2023-08-02T20:10+0500

2023-08-02T20:10+0500

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узбекистан

актер

культура

театр

скончался

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ТАШКЕНТ, 2 авг – Sputnik. Скончался известный актер, заслуженный артист Узбекистана Бахрулло Рагимов, сообщает пресс-служба Министерства культуры республики.Рахимов Бахрулло Мардиевич родился 10 апреля 1959 года в Пастдаргомском районе Самаркандской области. Окончил Ташкентский государственный театрально-художественный институт, факультет кинодрамы и актерского мастерства, после чего работал в Самаркандском областном музыкально-драматическом театре.Многогранный актер за долгие годы работы в театре исполнил главные роли в 50 исторических, современных постановках, в том числе роли Амира Темура в постановках "Самарканднома" и Махмудходжи Бехбуди "Бехбудий".

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