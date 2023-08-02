https://uz.sputniknews.ru/20230802/umer-akter-baxrullo-ragimov-37534849.html
Умер актер Бахрулло Рагимов
Умер актер Бахрулло Рагимов
За свою долгую карьеру заслуженный артист Узбекистана сыграл более 50 выдающихся ролей.
2023-08-02T20:10+0500
2023-08-02T20:10+0500
2023-08-02T20:10+0500
узбекистан
актер
культура
театр
скончался
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ТАШКЕНТ, 2 авг – Sputnik. Скончался известный актер, заслуженный артист Узбекистана Бахрулло Рагимов, сообщает пресс-служба Министерства культуры республики.Рахимов Бахрулло Мардиевич родился 10 апреля 1959 года в Пастдаргомском районе Самаркандской области. Окончил Ташкентский государственный театрально-художественный институт, факультет кинодрамы и актерского мастерства, после чего работал в Самаркандском областном музыкально-драматическом театре.Многогранный актер за долгие годы работы в театре исполнил главные роли в 50 исторических, современных постановках, в том числе роли Амира Темура в постановках "Самарканднома" и Махмудходжи Бехбуди "Бехбудий".
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узбекистан культура министерство культуры актер бахрулло рагимов скончался умер
узбекистан культура министерство культуры актер бахрулло рагимов скончался умер
Умер актер Бахрулло Рагимов
За свою долгую карьеру заслуженный артист Узбекистана сыграл более 50 выдающихся ролей.
ТАШКЕНТ, 2 авг – Sputnik.
Скончался известный актер, заслуженный артист Узбекистана Бахрулло Рагимов, сообщает
пресс-служба Министерства культуры республики.
Рахимов Бахрулло Мардиевич родился 10 апреля 1959 года в Пастдаргомском районе Самаркандской области. Окончил Ташкентский государственный театрально-художественный институт, факультет кинодрамы и актерского мастерства, после чего работал в Самаркандском областном музыкально-драматическом театре.
Многогранный актер за долгие годы работы в театре исполнил главные роли в 50 исторических, современных постановках, в том числе роли Амира Темура в постановках "Самарканднома" и Махмудходжи Бехбуди "Бехбудий".