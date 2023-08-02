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https://uz.sputniknews.ru/20230802/umer-akter-baxrullo-ragimov-37534849.html
Умер актер Бахрулло Рагимов
Умер актер Бахрулло Рагимов
За свою долгую карьеру заслуженный артист Узбекистана сыграл более 50 выдающихся ролей.
2023-08-02T20:10+0500
2023-08-02T20:10+0500
узбекистан
актер
культура
театр
скончался
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ТАШКЕНТ, 2 авг – Sputnik. Скончался известный актер, заслуженный артист Узбекистана Бахрулло Рагимов, сообщает пресс-служба Министерства культуры республики.Рахимов Бахрулло Мардиевич родился 10 апреля 1959 года в Пастдаргомском районе Самаркандской области. Окончил Ташкентский государственный театрально-художественный институт, факультет кинодрамы и актерского мастерства, после чего работал в Самаркандском областном музыкально-драматическом театре.Многогранный актер за долгие годы работы в театре исполнил главные роли в 50 исторических, современных постановках, в том числе роли Амира Темура в постановках "Самарканднома" и Махмудходжи Бехбуди "Бехбудий".
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узбекистан культура министерство культуры актер бахрулло рагимов скончался умер
узбекистан культура министерство культуры актер бахрулло рагимов скончался умер

Умер актер Бахрулло Рагимов

20:10 02.08.2023
© Минкультуры УзбекистанаБахрулла Рахимов
Бахрулла Рахимов - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.08.2023
© Минкультуры Узбекистана
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За свою долгую карьеру заслуженный артист Узбекистана сыграл более 50 выдающихся ролей.
ТАШКЕНТ, 2 авг – Sputnik. Скончался известный актер, заслуженный артист Узбекистана Бахрулло Рагимов, сообщает пресс-служба Министерства культуры республики.
Рахимов Бахрулло Мардиевич родился 10 апреля 1959 года в Пастдаргомском районе Самаркандской области. Окончил Ташкентский государственный театрально-художественный институт, факультет кинодрамы и актерского мастерства, после чего работал в Самаркандском областном музыкально-драматическом театре.
Многогранный актер за долгие годы работы в театре исполнил главные роли в 50 исторических, современных постановках, в том числе роли Амира Темура в постановках "Самарканднома" и Махмудходжи Бехбуди "Бехбудий".
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