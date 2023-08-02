https://uz.sputniknews.ru/20230802/uzbekistan-ispolzovaniye-indiyskiy-opyt-povysheniye-urojaynost-xlopok-37498763.html
В Узбекистане планируют использовать опыт Индии в повышении урожайности хлопка
В Узбекистане планируют использовать опыт Индии в повышении урожайности хлопка
В стране планируют внедрить новую систему, направленную на повышение урожайности хлопка с использованием индийского опыта
2023-08-02T12:12+0500
2023-08-02T12:12+0500
2023-08-02T14:16+0500
узбекистан
минсельхоз узбекистана
хлопок
урожай
семена
индия
министр
опыт
встреча
сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Ожидается, что индийские технологии будут использовать при создании элитных семян, урожайность которых составит от 50 до 70 центнеров. Об этом сообщает Минсельхоз. Об этом, в частности, шла речь в ходе встречи министра сельского хозяйства Азиза Воитова с представителем индийской компании Nath Bio-Genes В. Кулкарни и председателем Федерации индийских экспортеров Нандой Кагливаларом.Стороны также обсудили перспективы сотрудничества в области сельского хозяйства, в частности, производство элитных семян, переработку и консервирование плодоовощной продукции.Ранее мы сообщали, что Россия будет поставлять пшеницу нуждающимся странам и без зерновой сделки. Россия после выхода из зерновой сделки в состоянии заместить для нуждающихся стран все объемы украинской пшеницы, это не новое направление, поставки уже идут и только растут с прошлого года, с ценовым дисконтом к европейским ценам, сообщила РИА Новости директор департамента аналитики Российского зернового союза (РЗС) Елена Тюрина.
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узбекистан индия опыт сельское хозяйство повышение урожайности хлопок встреча министр азиз воитов представитель индийская компания nath bio-genes кулкарни председатель федерации индийских экспортеров нанда кагливалар индийские технологии использование создание элитные семена урожайность
узбекистан индия опыт сельское хозяйство повышение урожайности хлопок встреча министр азиз воитов представитель индийская компания nath bio-genes кулкарни председатель федерации индийских экспортеров нанда кагливалар индийские технологии использование создание элитные семена урожайность
В Узбекистане планируют использовать опыт Индии в повышении урожайности хлопка
12:12 02.08.2023 (обновлено: 14:16 02.08.2023)
В стране планируют внедрить новую систему, направленную на повышение урожайности хлопка с использованием индийского опыта.
ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik.
Ожидается, что индийские технологии будут использовать при создании элитных семян, урожайность которых составит от 50 до 70 центнеров. Об этом сообщает Минсельхоз
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Об этом, в частности, шла речь в ходе встречи министра сельского хозяйства Азиза Воитова с представителем индийской компании Nath Bio-Genes В. Кулкарни и председателем Федерации индийских экспортеров Нандой Кагливаларом.
"На встрече также обсудили завоз в сентябре в Узбекистан семян Nath Bio-Genes, созданных на основе современных технологий, и вопросы открытия ташкентского филиала НИИ компании", — говорится в сообщении.
Стороны также обсудили перспективы сотрудничества в области сельского хозяйства, в частности, производство элитных семян, переработку и консервирование плодоовощной продукции.
Россия после выхода из зерновой сделки в состоянии заместить для нуждающихся стран все объемы украинской пшеницы, это не новое направление, поставки уже идут и только растут с прошлого года, с ценовым дисконтом к европейским ценам, сообщила РИА Новости директор департамента аналитики Российского зернового союза (РЗС) Елена Тюрина.