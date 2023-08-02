https://uz.sputniknews.ru/20230802/uzbekistan-ispolzovaniye-indiyskiy-opyt-povysheniye-urojaynost-xlopok-37498763.html

В Узбекистане планируют использовать опыт Индии в повышении урожайности хлопка

В Узбекистане планируют использовать опыт Индии в повышении урожайности хлопка

В стране планируют внедрить новую систему, направленную на повышение урожайности хлопка с использованием индийского опыта

2023-08-02T12:12+0500

2023-08-02T12:12+0500

2023-08-02T14:16+0500

узбекистан

минсельхоз узбекистана

хлопок

урожай

семена

индия

министр

опыт

встреча

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Ожидается, что индийские технологии будут использовать при создании элитных семян, урожайность которых составит от 50 до 70 центнеров. Об этом сообщает Минсельхоз. Об этом, в частности, шла речь в ходе встречи министра сельского хозяйства Азиза Воитова с представителем индийской компании Nath Bio-Genes В. Кулкарни и председателем Федерации индийских экспортеров Нандой Кагливаларом.Стороны также обсудили перспективы сотрудничества в области сельского хозяйства, в частности, производство элитных семян, переработку и консервирование плодоовощной продукции.Ранее мы сообщали, что Россия будет поставлять пшеницу нуждающимся странам и без зерновой сделки. Россия после выхода из зерновой сделки в состоянии заместить для нуждающихся стран все объемы украинской пшеницы, это не новое направление, поставки уже идут и только растут с прошлого года, с ценовым дисконтом к европейским ценам, сообщила РИА Новости директор департамента аналитики Российского зернового союза (РЗС) Елена Тюрина.

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узбекистан индия опыт сельское хозяйство повышение урожайности хлопок встреча министр азиз воитов представитель индийская компания nath bio-genes кулкарни председатель федерации индийских экспортеров нанда кагливалар индийские технологии использование создание элитные семена урожайность