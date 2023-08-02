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Сухо и местами ветрено — прогноз погоды в Узбекистане на 3 августа
Сухо и местами ветрено — прогноз погоды в Узбекистане на 3 августа
В четверг в отдельных районах республики синоптики прогнозируют усиление ветра и пыльный поземок.
2023-08-02T11:43+0500
2023-08-02T11:43+0500
2023-08-02T11:43+0500
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ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. В четверг, 3 августа, по всей территории Узбекистана ожидается небольшая облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.В Каракалпакстане, Хорезмской, Бухарской, Навоийской, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях ветер усилится до 13-18 м/с, местами с пыльным поземком.Температура воздуха:
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Сухо и местами ветрено — прогноз погоды в Узбекистане на 3 августа
В четверг в отдельных районах республики синоптики прогнозируют усиление ветра и пыльный поземок.
ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik.
В четверг, 3 августа, по всей территории Узбекистана ожидается небольшая облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.
В Каракалпакстане, Хорезмской, Бухарской, Навоийской, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях ветер усилится до 13-18 м/с, местами с пыльным поземком.
Каракалпакстан, Хорезмская область — днем 34-39 градусов тепла;
Бухарская, Навоийская области — днем 37-42 градуса тепла;
Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская, Андижанская, Наманганская, Ферганская области — днем 35-40 градусов тепла;
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области — 38-43 градуса тепла;
предгорные и горные районы — днем 30-35 градусов тепла.