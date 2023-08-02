https://uz.sputniknews.ru/20230802/zamglavy-mid-malginov-vstrecha-37535466.html

Замглавы МИД встретился с послом РФ – что обсудили

Замглавы МИД встретился с послом РФ – что обсудили

Дипломаты дали оценку текущему уровню двустороннего сотрудничества.

2023-08-02T20:48+0500

2023-08-02T20:48+0500

2023-08-02T20:48+0500

узбекистан

политика

мид

мид узбекистана

посол

посольство россии в узбекистане

олег мальгинов

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ТАШКЕНТ, 2 авг – Sputnik. Заместитель министра иностранных дел Узбекистана Бобур Усманов встретился с послом России Олегом Мальгиновым, сообщает пресс-служба МИД.На встрече дипломаты дали оценку текущему уровню двустороннего сотрудничества и обсудили потенциал расширения узбекско-российских политических, торгово-экономических, инвестиционных и культурно-гуманитарных связей.Обговорили они также меры по реализации достигнутых ранее договоренностей и график предстоящих совместных мероприятий.

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