https://uz.sputniknews.ru/20230802/zamglavy-mid-malginov-vstrecha-37535466.html
Замглавы МИД встретился с послом РФ – что обсудили
Замглавы МИД встретился с послом РФ – что обсудили
Дипломаты дали оценку текущему уровню двустороннего сотрудничества.
2023-08-02T20:48+0500
2023-08-02T20:48+0500
2023-08-02T20:48+0500
узбекистан
политика
мид
мид узбекистана
посол
посольство россии в узбекистане
олег мальгинов
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ТАШКЕНТ, 2 авг – Sputnik. Заместитель министра иностранных дел Узбекистана Бобур Усманов встретился с послом России Олегом Мальгиновым, сообщает пресс-служба МИД.На встрече дипломаты дали оценку текущему уровню двустороннего сотрудничества и обсудили потенциал расширения узбекско-российских политических, торгово-экономических, инвестиционных и культурно-гуманитарных связей.Обговорили они также меры по реализации достигнутых ранее договоренностей и график предстоящих совместных мероприятий.
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узбекистан политика мид заместитель министра иностранных дел бобур усманов посол россии в узбекистане олег мальгинов встреча
узбекистан политика мид заместитель министра иностранных дел бобур усманов посол россии в узбекистане олег мальгинов встреча
Замглавы МИД встретился с послом РФ – что обсудили
Дипломаты дали оценку текущему уровню двустороннего сотрудничества.
ТАШКЕНТ, 2 авг – Sputnik.
Заместитель министра иностранных дел Узбекистана Бобур Усманов встретился с послом России Олегом Мальгиновым, сообщает
пресс-служба МИД.
На встрече дипломаты дали оценку текущему уровню двустороннего сотрудничества и обсудили потенциал расширения узбекско-российских политических, торгово-экономических, инвестиционных и культурно-гуманитарных связей.
Обговорили они также меры по реализации достигнутых ранее договоренностей и график предстоящих совместных мероприятий.