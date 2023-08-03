https://uz.sputniknews.ru/20230803/37571111.html
Летающий Йода и медведь в джакузи: 9 самых смешных фото недели
Летающий Йода и медведь в джакузи: 9 самых смешных фото недели
Люди радуются победе в состязаний, а животные наслаждаются достижениями цивилизации. Sputnik собрал для вас самые забавные фотографии этой недели из разных уголков планеты.
2023-08-03T22:08+0500
2023-08-03T22:08+0500
2023-08-03T22:08+0500
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самые смешные фото недели забавные необычные воздушный шар йода венгерская команда теленок в аптеке доставщики египет каир медведь в джакузи сша индия швейцария animation-comic-game в гонконге citroen 2cv
самые смешные фото недели забавные необычные воздушный шар йода венгерская команда теленок в аптеке доставщики египет каир медведь в джакузи сша индия швейцария animation-comic-game в гонконге citroen 2cv
Летающий Йода и медведь в джакузи: 9 самых смешных фото недели
Люди радуются победе в состязаний, а животные наслаждаются достижениями цивилизации. Sputnik собрал для вас самые забавные фотографии этой недели из разных уголков планеты.
© AFP 2023 / Yuichi Yamazaki
Венгерская команда радуется победе в финальном матче по водному поло против команды Греции на Чемпионате мира по водным видам спорта.
Венгерская команда радуется победе в финальном матче по водному поло против команды Греции на Чемпионате мира по водным видам спорта.
© AP Photo / Ashwini Bhatia
Теленок пережидает дождь в аптеке в Индии.
Теленок пережидает дождь в аптеке в Индии.
© AFP 2023 / Khaled Desouki
Доставщики передают друг другу подносы с традиционным египетским хлебом в Каире.
Доставщики передают друг другу подносы с традиционным египетским хлебом в Каире.
© AFP 2023 / Mohd Rasfan
Туристы фотографируются на фоне статуи Мерлайона в Сингапуре.
Туристы фотографируются на фоне статуи Мерлайона в Сингапуре.
© AFP 2023 / Bertha Wang
Участники и посетители ежегодного фестиваля косплея Animation-Comic-Game в Гонконге
Участники и посетители ежегодного фестиваля косплея Animation-Comic-Game в Гонконге
© AP Photo / Burbank Police Department
Дикий медведь забрался во двор частного дома в городе Бёрбанк в Калифорнии, США, и наслаждается джакузи.
Дикий медведь забрался во двор частного дома в городе Бёрбанк в Калифорнии, США, и наслаждается джакузи.
© AFP 2023 / Ronny Hartmann
Максимилиан Кра радуется тому, что стал основным кандидатом на предстоящих европейских выборах от крайне правой немецкой партии "Альтернатива для Германии" партии.
Максимилиан Кра радуется тому, что стал основным кандидатом на предстоящих европейских выборах от крайне правой немецкой партии "Альтернатива для Германии" партии.
© Sputnik / Alexey Filippov / Перейти в фотобанк Мужчина загорает в жаркий день на Крымской набережной в Москве.
Мужчина загорает в жаркий день на Крымской набережной в Москве.
© AFP 2023 / Gabriel Monnet
В Швейцарии проходит большая всемирная встреча владельцев одной из самых узнаваемых марок французских автомобилей - Citroen 2CV. В пригороде Дельмонта собралось около 5 тыс. автомобилей этой марки.
В Швейцарии проходит большая всемирная встреча владельцев одной из самых узнаваемых марок французских автомобилей - Citroen 2CV. В пригороде Дельмонта собралось около 5 тыс. автомобилей этой марки.
© AFP 2023 / Julia Nikhinson
Воздушный шар в виде головы магистра Йоды на фестивале воздушных шаров в Нью-Джерси, США.
Воздушный шар в виде головы магистра Йоды на фестивале воздушных шаров в Нью-Джерси, США.