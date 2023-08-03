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Летающий Йода и медведь в джакузи: 9 самых смешных фото недели
Летающий Йода и медведь в джакузи: 9 самых смешных фото недели
Люди радуются победе в состязаний, а животные наслаждаются достижениями цивилизации. Sputnik собрал для вас самые забавные фотографии этой недели из разных уголков планеты.
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венгрия
победа
гонконг
фестиваль
медведь
сша
германия
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самые смешные фото недели забавные необычные воздушный шар йода венгерская команда теленок в аптеке доставщики египет каир медведь в джакузи сша индия швейцария animation-comic-game в гонконге citroen 2cv

Летающий Йода и медведь в джакузи: 9 самых смешных фото недели

22:08 03.08.2023
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Люди радуются победе в состязаний, а животные наслаждаются достижениями цивилизации. Sputnik собрал для вас самые забавные фотографии этой недели из разных уголков планеты.
© AFP 2023 / Yuichi Yamazaki

Венгерская команда радуется победе в финальном матче по водному поло против команды Греции на Чемпионате мира по водным видам спорта.

Венгерская команда радуется победе в финальном матче по водному поло против команды Греции на Чемпионате мира по водным видам спорта. - Sputnik Узбекистан
1/10
© AFP 2023 / Yuichi Yamazaki

Венгерская команда радуется победе в финальном матче по водному поло против команды Греции на Чемпионате мира по водным видам спорта.

© AP Photo / Ashwini Bhatia

Теленок пережидает дождь в аптеке в Индии.

Теленок пережидает дождь в аптеке в Индии. - Sputnik Узбекистан
2/10
© AP Photo / Ashwini Bhatia

Теленок пережидает дождь в аптеке в Индии.

© AFP 2023 / Khaled Desouki

Доставщики передают друг другу подносы с традиционным египетским хлебом в Каире.

Доставщики передают друг другу подносы с традиционным египетским хлебом в Каире. - Sputnik Узбекистан
3/10
© AFP 2023 / Khaled Desouki

Доставщики передают друг другу подносы с традиционным египетским хлебом в Каире.

© AFP 2023 / Mohd Rasfan

Туристы фотографируются на фоне статуи Мерлайона в Сингапуре.

Туристы фотографируются на фоне статуи Мерлайона в Сингапуре. - Sputnik Узбекистан
4/10
© AFP 2023 / Mohd Rasfan

Туристы фотографируются на фоне статуи Мерлайона в Сингапуре.

© AFP 2023 / Bertha Wang

Участники и посетители ежегодного фестиваля косплея Animation-Comic-Game в Гонконге

Участники и посетители ежегодного фестиваля косплея Animation-Comic-Game в Гонконге - Sputnik Узбекистан
5/10
© AFP 2023 / Bertha Wang

Участники и посетители ежегодного фестиваля косплея Animation-Comic-Game в Гонконге

© AP Photo / Burbank Police Department

Дикий медведь забрался во двор частного дома в городе Бёрбанк в Калифорнии, США, и наслаждается джакузи.

Дикий медведь забрался во двор частного дома в городе Бёрбанк в Калифорнии, США, и наслаждается джакузи. - Sputnik Узбекистан
6/10
© AP Photo / Burbank Police Department

Дикий медведь забрался во двор частного дома в городе Бёрбанк в Калифорнии, США, и наслаждается джакузи.

© AFP 2023 / Ronny Hartmann

Максимилиан Кра радуется тому, что стал основным кандидатом на предстоящих европейских выборах от крайне правой немецкой партии "Альтернатива для Германии" партии.

Максимилиан Кра радуется тому, что стал основным кандидатом на предстоящих европейских выборах от крайне правой немецкой партии &quot;Альтернатива для Германии&quot; партии. - Sputnik Узбекистан
7/10
© AFP 2023 / Ronny Hartmann

Максимилиан Кра радуется тому, что стал основным кандидатом на предстоящих европейских выборах от крайне правой немецкой партии "Альтернатива для Германии" партии.

© Sputnik / Alexey Filippov / Перейти в фотобанкМужчина загорает в жаркий день на Крымской набережной в Москве.
Мужчина загорает в жаркий день на Крымской набережной в Москве - Sputnik Узбекистан
8/10
© Sputnik / Alexey Filippov
/
Перейти в фотобанк
Мужчина загорает в жаркий день на Крымской набережной в Москве.
© AFP 2023 / Gabriel Monnet

В Швейцарии проходит большая всемирная встреча владельцев одной из самых узнаваемых марок французских автомобилей - Citroen 2CV. В пригороде Дельмонта собралось около 5 тыс. автомобилей этой марки.

В Швейцарии проходит большая всемирная встреча владельцев одной из самых узнаваемых марок французских автомобилей - Citroen 2CV. В пригороде Дельмонта собралось около 5 тыс. автомобилей этой марки. - Sputnik Узбекистан
9/10
© AFP 2023 / Gabriel Monnet

В Швейцарии проходит большая всемирная встреча владельцев одной из самых узнаваемых марок французских автомобилей - Citroen 2CV. В пригороде Дельмонта собралось около 5 тыс. автомобилей этой марки.

© AFP 2023 / Julia Nikhinson

Воздушный шар в виде головы магистра Йоды на фестивале воздушных шаров в Нью-Джерси, США.

Воздушный шар в виде головы магистра Йоды на фестивале воздушных шаров в Нью-Джерси, США. - Sputnik Узбекистан
10/10
© AFP 2023 / Julia Nikhinson

Воздушный шар в виде головы магистра Йоды на фестивале воздушных шаров в Нью-Джерси, США.

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