Летающий Йода и медведь в джакузи: 9 самых смешных фото недели

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Люди радуются победе в состязаний, а животные наслаждаются достижениями цивилизации. Sputnik собрал для вас самые забавные фотографии этой недели из разных уголков планеты.