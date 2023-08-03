Куда сходить на выходных: ТОП-7 мероприятий в Ташкенте
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Фестиваль танцев, Barbie Party и квиз для взрослых. Куда сходить на выходных в Ташкенте — читайте в подборке Sputnik.
Суббота, 5 августа
Праздничная шоу-программа в парке
Посетителей ждет концертная шоу-программа, в программе которой квиз, "Игра в кальмара", розыгрыш призов и вечеринка в корейском стиле.
Время: 19.15
Место: Central Park
Вход свободный
Посетителей ждет концертная шоу-программа, в программе которой квиз, "Игра в кальмара", розыгрыш призов и вечеринка в корейском стиле.
Время: 19.15
Место: Central Park
Вход свободный
Кинопоказы под открытым небом
Зрители смогут посмотреть такие фильмы, как "Станция „Фрутвейл“" и "Тихая гавань" под открытым небом.
Время: 20.10, 22.00
Место: "Узбекистан" – Государственный теннисный клуб (ГТК)
Стоимость билетов: 50 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 97−422−1144
Зрители смогут посмотреть такие фильмы, как "Станция „Фрутвейл“" и "Тихая гавань" под открытым небом.
Время: 20.10, 22.00
Место: "Узбекистан" – Государственный теннисный клуб (ГТК)
Стоимость билетов: 50 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 97−422−1144
Фестиваль "Жажда музыки и танцев"
В рамках фестиваля пройдут танцевальные баттлы, выступление рэп-артиста Konsta, а также конкурсы и призы.
Время: 18.00
Место: Dream Park
Вход свободный
В рамках фестиваля пройдут танцевальные баттлы, выступление рэп-артиста Konsta, а также конкурсы и призы.
Время: 18.00
Место: Dream Park
Вход свободный
Квиз-игра для взрослых
Участники сыграют в интеллектуально-развлекательную игру на тему музыки 2000-х.
Время: 19.00
Место: Guten Pub
Стоимость участия: 50 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 91−781−3388
Участники сыграют в интеллектуально-развлекательную игру на тему музыки 2000-х.
Время: 19.00
Место: Guten Pub
Стоимость участия: 50 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 91−781−3388
Воскресенье, 6 августа
Barbie Party в парке
Посетителей ждет вечеринка в стиле популярной куклы Барби с тематической фотозоной, а также выступление MC Sancho и DJ Zoff.
Время: 20.00
Место: Tashkent City
Вход свободный
Посетителей ждет вечеринка в стиле популярной куклы Барби с тематической фотозоной, а также выступление MC Sancho и DJ Zoff.
Время: 20.00
Место: Tashkent City
Вход свободный
Кинопоказы в Японском саду
Зрителей ждет показ фильмов "Шрэк навсегда" и "Гренландия" под открытым небом, а также возможность прогуляться по Японскому саду.
Время: 20.00, 22:00
Место: Японский сад
Стоимость билетов: 60 тыс. сумов
Зрителей ждет показ фильмов "Шрэк навсегда" и "Гренландия" под открытым небом, а также возможность прогуляться по Японскому саду.
Время: 20.00, 22:00
Место: Японский сад
Стоимость билетов: 60 тыс. сумов