https://uz.sputniknews.ru/20230803/afisha-tashkent-5-avgusta-37568008.html

Куда сходить на выходных: ТОП-7 мероприятий в Ташкенте

Куда сходить на выходных: ТОП-7 мероприятий в Ташкенте

Фестиваль танцев, Barbie Party и квиз для взрослых. Куда сходить на выходных в Ташкенте — читайте в подборке Sputnik.

2023-08-03T19:19+0500

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узбекистан

ташкент

культура

концерт

кино

афиша на выходные

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Суббота, 5 августаПраздничная шоу-программа в паркеПосетителей ждет концертная шоу-программа, в программе которой квиз, "Игра в кальмара", розыгрыш призов и вечеринка в корейском стиле.Время: 19.15Место: Central ParkВход свободныйКинопоказы под открытым небомЗрители смогут посмотреть такие фильмы, как "Станция „Фрутвейл“" и "Тихая гавань" под открытым небом.Время: 20.10, 22.00Место: "Узбекистан" – Государственный теннисный клуб (ГТК)Стоимость билетов: 50 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 97−422−1144Фестиваль "Жажда музыки и танцев"В рамках фестиваля пройдут танцевальные баттлы, выступление рэп-артиста Konsta, а также конкурсы и призы.Время: 18.00Место: Dream ParkВход свободныйКвиз-игра для взрослыхУчастники сыграют в интеллектуально-развлекательную игру на тему музыки 2000-х.Время: 19.00Место: Guten PubСтоимость участия: 50 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 91−781−3388Воскресенье, 6 августаBarbie Party в паркеПосетителей ждет вечеринка в стиле популярной куклы Барби с тематической фотозоной, а также выступление MC Sancho и DJ Zoff.Время: 20.00Место: Tashkent CityВход свободныйКинопоказы в Японском садуЗрителей ждет показ фильмов "Шрэк навсегда" и "Гренландия" под открытым небом, а также возможность прогуляться по Японскому саду.Время: 20.00, 22:00Место: Японский садСтоимость билетов: 60 тыс. сумов

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