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Куда сходить на выходных: ТОП-7 мероприятий в Ташкенте
Куда сходить на выходных: ТОП-7 мероприятий в Ташкенте
Фестиваль танцев, Barbie Party и квиз для взрослых. Куда сходить на выходных в Ташкенте — читайте в подборке Sputnik.
2023-08-03T19:19+0500
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Суббота, 5 августаПраздничная шоу-программа в паркеПосетителей ждет концертная шоу-программа, в программе которой квиз, "Игра в кальмара", розыгрыш призов и вечеринка в корейском стиле.Время: 19.15Место: Central ParkВход свободныйКинопоказы под открытым небомЗрители смогут посмотреть такие фильмы, как "Станция „Фрутвейл“" и "Тихая гавань" под открытым небом.Время: 20.10, 22.00Место: "Узбекистан" – Государственный теннисный клуб (ГТК)Стоимость билетов: 50 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 97−422−1144Фестиваль "Жажда музыки и танцев"В рамках фестиваля пройдут танцевальные баттлы, выступление рэп-артиста Konsta, а также конкурсы и призы.Время: 18.00Место: Dream ParkВход свободныйКвиз-игра для взрослыхУчастники сыграют в интеллектуально-развлекательную игру на тему музыки 2000-х.Время: 19.00Место: Guten PubСтоимость участия: 50 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 91−781−3388Воскресенье, 6 августаBarbie Party в паркеПосетителей ждет вечеринка в стиле популярной куклы Барби с тематической фотозоной, а также выступление MC Sancho и DJ Zoff.Время: 20.00Место: Tashkent CityВход свободныйКинопоказы в Японском садуЗрителей ждет показ фильмов "Шрэк навсегда" и "Гренландия" под открытым небом, а также возможность прогуляться по Японскому саду.Время: 20.00, 22:00Место: Японский садСтоимость билетов: 60 тыс. сумов
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узбекистан ташкент афиша выходные 5 6 августа куда сходить на выходных куда сводить ребенка девушку кинопоказ под открытым небом шоу-программа barbie party central park вечеринка в корейском стиле игра в кальмара станция фрутвейл тихая гавань государственный теннисный клуб фестиваль жажда музыки и танцев konsta танцевальные баттлы dream park guten pub квиз-игра tashkent city японский сад шрэк навсегда гренландия
узбекистан ташкент афиша выходные 5 6 августа куда сходить на выходных куда сводить ребенка девушку кинопоказ под открытым небом шоу-программа barbie party central park вечеринка в корейском стиле игра в кальмара станция фрутвейл тихая гавань государственный теннисный клуб фестиваль жажда музыки и танцев konsta танцевальные баттлы dream park guten pub квиз-игра tashkent city японский сад шрэк навсегда гренландия

Куда сходить на выходных: ТОП-7 мероприятий в Ташкенте

19:19 03.08.2023
© Sputnik / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗрители сидят в кинотеатре
Зрители сидят в кинотеатре - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.08.2023
© Sputnik / Илья Питалев
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Фестиваль танцев, Barbie Party и квиз для взрослых. Куда сходить на выходных в Ташкенте — читайте в подборке Sputnik.

Суббота, 5 августа

Праздничная шоу-программа в парке
Посетителей ждет концертная шоу-программа, в программе которой квиз, "Игра в кальмара", розыгрыш призов и вечеринка в корейском стиле.
Время: 19.15
Место: Central Park
Вход свободный
Кинопоказы под открытым небом
Зрители смогут посмотреть такие фильмы, как "Станция „Фрутвейл“" и "Тихая гавань" под открытым небом.
Время: 20.10, 22.00
Место: "Узбекистан" – Государственный теннисный клуб (ГТК)
Стоимость билетов: 50 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 97−422−1144
Фестиваль "Жажда музыки и танцев"
В рамках фестиваля пройдут танцевальные баттлы, выступление рэп-артиста Konsta, а также конкурсы и призы.
Время: 18.00
Место: Dream Park
Вход свободный
Квиз-игра для взрослых
Участники сыграют в интеллектуально-развлекательную игру на тему музыки 2000-х.
Время: 19.00
Место: Guten Pub
Стоимость участия: 50 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 91−781−3388

Воскресенье, 6 августа

Barbie Party в парке
Посетителей ждет вечеринка в стиле популярной куклы Барби с тематической фотозоной, а также выступление MC Sancho и DJ Zoff.
Время: 20.00
Место: Tashkent City
Вход свободный
Кинопоказы в Японском саду
Зрителей ждет показ фильмов "Шрэк навсегда" и "Гренландия" под открытым небом, а также возможность прогуляться по Японскому саду.
Время: 20.00, 22:00
Место: Японский сад
Стоимость билетов: 60 тыс. сумов
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