В Узбекистане назначили министра экономики и финансов — что о нем известно
17:09 03.08.2023 (обновлено: 17:59 03.08.2023)
© Sputnik / Рамиз БахтияровМинистр экономики и финансов Узбекистана Джамшида Кучкарова
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Биография министра экономики и финансов Узбекистана Джамшида Кучкарова.
Джамшид Кучкаров родился 19 октября 1964 года в городе Каттакургане (Самаркандская область). Окончил Ташкентский государственный экономический университет и Университет Колорадо (США).
Трудовую деятельность начал в 1985 году. На руководящие должности назначен с 1996 года. С тех пор исполнял обязанности заместителя председателя Центрального банка Узбекистана, заместителя министра финансов, первого заместителя министра финансов.
В 2017 году стал заместителем премьер-министра и министром финансов Узбекистана. В 2020 году был назначен министром экономики и промышленности, в том же году Министерство экономики и промышленности было преобразовано в Министерство экономического развития и сокращения бедности.
Указом президента от 3 августа 2023 года Джамшид Кучкаров утвержден на должность заместителя премьер-министра – министра экономики и финансов.
Трудовая деятельность:
1993 год — сотрудник Центрального банка Узбекистана;
1996-1997 гг. — заместитель председателя Центрального банка;
1997 год — заместитель министра финансов — руководитель Управления государственного бюджета Министерства финансов до 2005 года;
1997 году — член совместной узбекско-молдавской комиссии;
2015-2016 гг. — заместитель министра финансов, затем первый заместитель министра финансов;
2016 год — член правления АКБ "Асакабанк";
2017 год — заместитель премьер-министра;
2017 год — заместитель премьер-министра, а также министр финансов;
2020 год — председатель Экономического совета СНГ;
2020 год — член Статистического совета при Государственном комитете Республики Узбекистан по статистике.
Джамшид Кучкаров в 2019 году награжден орденом "Мехнат шухрати".