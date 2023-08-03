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В Узбекистане назначили министра экономики и финансов — что о нем известно

В Узбекистане назначили министра экономики и финансов — что о нем известно

Биография министра экономики и финансов Узбекистана Джамшида Кучкарова

2023-08-03T17:09+0500

2023-08-03T17:09+0500

2023-08-03T17:59+0500

узбекистан

джамшид кучкаров

министр

биография

министр экономики и финансов

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Джамшид Кучкаров родился 19 октября 1964 года в городе Каттакургане (Самаркандская область). Окончил Ташкентский государственный экономический университет и Университет Колорадо (США).Трудовую деятельность начал в 1985 году. На руководящие должности назначен с 1996 года. С тех пор исполнял обязанности заместителя председателя Центрального банка Узбекистана, заместителя министра финансов, первого заместителя министра финансов.В 2017 году стал заместителем премьер-министра и министром финансов Узбекистана. В 2020 году был назначен министром экономики и промышленности, в том же году Министерство экономики и промышленности было преобразовано в Министерство экономического развития и сокращения бедности.Указом президента от 3 августа 2023 года Джамшид Кучкаров утвержден на должность заместителя премьер-министра – министра экономики и финансов.Трудовая деятельность:Джамшид Кучкаров в 2019 году награжден орденом "Мехнат шухрати".

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