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https://uz.sputniknews.ru/20230803/mirziyoyev-futbolisty-nashi-posly-dobroy-voli-obrazets-dlya-detey-37538713.html
Мирзиёев: футболисты — наши послы доброй воли, образец для детей
Мирзиёев: футболисты — наши послы доброй воли, образец для детей
Посещая строящийся в Юкоричирчикском районе Центр сборных команд по футболу президент пообщался с представителями сферы и молодыми спортсменами
2023-08-03T08:31+0500
2023-08-03T09:52+0500
узбекистан
президент
шавкат мирзиёев
футбол
юкоричирчикский район
футболист
команда
спорт
дети
молодежь
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ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. Президент посетил строящийся в Юкоричирчикском районе Центр сборных команд по футболу, сообщает пресс-служба главы государства.Центр организуется в сотрудничестве с Международной федерацией футбольных ассоциаций (ФИФА). В настоящее время построен стадион на 8 тысяч мест. Планируется построить еще 7 тренировочных полей, поле для пляжного футбола, мини-футбольный манеж, бассейн, реабилитационный комплекс, общежития.В беседе с официальными лицами сферы обсуждены вопросы привлечения из-за рубежа квалифицированного технического директора, развития всей структуры футбола. Даны поручения по организации региональных баз в Каракалпакстане, Кашкадарье, Джизаке, Намангане и Ташкенте, совершенствованию тренерской школы.Особое внимание Мирзиёев уделил вопросам популяризации футбола среди молодежи и создания для нее условий.Глава государства побеседовал также с молодыми футболистами.Отмечена важность формирования у футболистов чувства Родины.Рассмотрены также вопросы развития в стране футбольной медицины и реабилитации на основе передовых мировых достижений.
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узбекистан президент шавкат мирзиёев футбол юкоричирчикский район центр сборных команд по футболу международная федерация футбольных ассоциаций фифа спорт молодежь
узбекистан президент шавкат мирзиёев футбол юкоричирчикский район центр сборных команд по футболу международная федерация футбольных ассоциаций фифа спорт молодежь

Мирзиёев: футболисты — наши послы доброй воли, образец для детей

08:31 03.08.2023 (обновлено: 09:52 03.08.2023)
© Пресс-служба президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил строящийся в Юкоричирчикском районе Центр сборных команд по футболу.
 Шавкат Мирзиёев посетил строящийся в Юкоричирчикском районе Центр сборных команд по футболу. - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.08.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Посещая строящийся в Юкоричирчикском районе Центр сборных команд по футболу, президент пообщался с представителями сферы и молодыми спортсменами.
ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. Президент посетил строящийся в Юкоричирчикском районе Центр сборных команд по футболу, сообщает пресс-служба главы государства.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил строящийся в Юкоричирчикском районе Центр сборных команд по футболу.
 Шавкат Мирзиёев посетил строящийся в Юкоричирчикском районе Центр сборных команд по футболу. - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.08.2023
Шавкат Мирзиёев посетил строящийся в Юкоричирчикском районе Центр сборных команд по футболу.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Центр организуется в сотрудничестве с Международной федерацией футбольных ассоциаций (ФИФА). В настоящее время построен стадион на 8 тысяч мест. Планируется построить еще 7 тренировочных полей, поле для пляжного футбола, мини-футбольный манеж, бассейн, реабилитационный комплекс, общежития.
В беседе с официальными лицами сферы обсуждены вопросы привлечения из-за рубежа квалифицированного технического директора, развития всей структуры футбола. Даны поручения по организации региональных баз в Каракалпакстане, Кашкадарье, Джизаке, Намангане и Ташкенте, совершенствованию тренерской школы.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил строящийся в Юкоричирчикском районе Центр сборных команд по футболу.
 Шавкат Мирзиёев посетил строящийся в Юкоричирчикском районе Центр сборных команд по футболу. - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.08.2023
Шавкат Мирзиёев посетил строящийся в Юкоричирчикском районе Центр сборных команд по футболу.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Особое внимание Мирзиёев уделил вопросам популяризации футбола среди молодежи и создания для нее условий.

"Футбол — любимый вид спорта в Узбекистане. Можно сказать, у нас им интересуются девять человек из десяти. Пользуясь этой популярностью, футбол нужно кардинально развивать. Например, в нашей стране 10 тысяч школ, 208 районов и городов. Итак, каким будет футбол в школе, в махалле, в коллективах? Что мы должны сделать, чтобы дети, любящие футбол, реализовали себя в этой сфере? В-третьих, нам необходимо подумать, чем будут заниматься молодые люди, завершившие футбольную карьеру, какой дополнительной профессии их обучить", — сказал Шавкат Мирзиёев.

Глава государства побеседовал также с молодыми футболистами.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил строящийся в Юкоричирчикском районе Центр сборных команд по футболу.
 Шавкат Мирзиёев посетил строящийся в Юкоричирчикском районе Центр сборных команд по футболу. - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.08.2023
Шавкат Мирзиёев посетил строящийся в Юкоричирчикском районе Центр сборных команд по футболу.
© Пресс-служба президента Узбекистана

"Наш народ очень любит футбол. Футбол как "семейный друг". Все мы с гордостью и большим волнением наблюдаем за выступлениями нашей национальной сборной. В семье вы дети своих родителей, а на поле — дети всего нашего народа. Всегда помните об этом", — сказал президент.

Отмечена важность формирования у футболистов чувства Родины.

"Футболисты ездят по миру, играют в зарубежных командах. Они должны хорошо знать историю, условия Узбекистана. Они наши — послы доброй воли, образец для детей", — сказал Мирзиёев.

Рассмотрены также вопросы развития в стране футбольной медицины и реабилитации на основе передовых мировых достижений.
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