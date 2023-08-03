Мирзиёев: футболисты — наши послы доброй воли, образец для детей
"Футбол — любимый вид спорта в Узбекистане. Можно сказать, у нас им интересуются девять человек из десяти. Пользуясь этой популярностью, футбол нужно кардинально развивать. Например, в нашей стране 10 тысяч школ, 208 районов и городов. Итак, каким будет футбол в школе, в махалле, в коллективах? Что мы должны сделать, чтобы дети, любящие футбол, реализовали себя в этой сфере? В-третьих, нам необходимо подумать, чем будут заниматься молодые люди, завершившие футбольную карьеру, какой дополнительной профессии их обучить", — сказал Шавкат Мирзиёев.
"Наш народ очень любит футбол. Футбол как "семейный друг". Все мы с гордостью и большим волнением наблюдаем за выступлениями нашей национальной сборной. В семье вы дети своих родителей, а на поле — дети всего нашего народа. Всегда помните об этом", — сказал президент.
"Футболисты ездят по миру, играют в зарубежных командах. Они должны хорошо знать историю, условия Узбекистана. Они наши — послы доброй воли, образец для детей", — сказал Мирзиёев.