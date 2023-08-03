https://uz.sputniknews.ru/20230803/moskva-migrant-nezakonnyy-migratsionnyy-uchet-ugolovnoye-delo-37543802.html
В Москве мигрантов незаконно ставили на учет — возбуждено уголовное дело
В Москве мигрантов незаконно ставили на учет — возбуждено уголовное дело
Под покровительством полиции на миграционный учет незаконно поставлено около 100 тысяч нелегальных мигрантов
2023-08-03T11:42+0500
2023-08-03T11:42+0500
2023-08-03T11:42+0500
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трудовые мигранты
миграция
миграционный учет
следственный комитет рф
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ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. В Москве в отношении 14 человек завели уголовное дело. Они причастны к организации преступной группировки, промышлявшей незаконной постановкой мигрантов на миграционный учет, говорится в Telegram-канале Следственного комитета России, сообщает РИА Новости. Ранее сообщалось, что преступники в столице под покровительством полиции незаконно поставили на миграционный учет около 100 тысяч нелегальных мигрантов, заработав не менее 420 миллионов рублей.По данным следствия, обвиняемые с 2018 по 2022 годы организовали работу хостелов на территории Москвы и Московской области. Они зарегистрировали отели на себя и на доверенных лиц. В хостелах соучастники оформляли временную регистрацию иностранцам, систематически превышая лимит койко-мест.
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россия москва мигранты миграционный учет следственный комитет уголовное дело незаконная миграция полиция нелегальные мигранты
россия москва мигранты миграционный учет следственный комитет уголовное дело незаконная миграция полиция нелегальные мигранты
В Москве мигрантов незаконно ставили на учет — возбуждено уголовное дело
Под покровительством полиции на миграционный учет незаконно поставлено около 100 тысяч нелегальных мигрантов.
ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik.
В Москве в отношении 14 человек завели уголовное дело. Они причастны к организации преступной группировки, промышлявшей незаконной постановкой мигрантов на миграционный учет, говорится в Telegram-канале Следственного комитета России, сообщает РИА Новости
.
"В рамках расследования уголовного дела об организации незаконной миграции и превышении должностных полномочий ГСУСК России по Москве выявлены признаки преступного сообщества. В отношении 14 лиц возбуждено уголовное дело по признакам организации преступного сообщества и участия в нем", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что преступники в столице под покровительством полиции незаконно поставили на миграционный учет около 100 тысяч нелегальных мигрантов, заработав не менее 420 миллионов рублей.
По данным следствия, обвиняемые с 2018 по 2022 годы организовали работу хостелов на территории Москвы и Московской области
. Они зарегистрировали отели на себя и на доверенных лиц. В хостелах соучастники оформляли временную регистрацию иностранцам, систематически превышая лимит койко-мест.