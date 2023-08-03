https://uz.sputniknews.ru/20230803/moskva-migrant-nezakonnyy-migratsionnyy-uchet-ugolovnoye-delo-37543802.html

В Москве мигрантов незаконно ставили на учет — возбуждено уголовное дело

В Москве мигрантов незаконно ставили на учет — возбуждено уголовное дело

Под покровительством полиции на миграционный учет незаконно поставлено около 100 тысяч нелегальных мигрантов

2023-08-03T11:42+0500

2023-08-03T11:42+0500

2023-08-03T11:42+0500

россия

мигрант

мигранты

трудовые мигранты

миграция

миграционный учет

следственный комитет рф

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ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. В Москве в отношении 14 человек завели уголовное дело. Они причастны к организации преступной группировки, промышлявшей незаконной постановкой мигрантов на миграционный учет, говорится в Telegram-канале Следственного комитета России, сообщает РИА Новости. Ранее сообщалось, что преступники в столице под покровительством полиции незаконно поставили на миграционный учет около 100 тысяч нелегальных мигрантов, заработав не менее 420 миллионов рублей.По данным следствия, обвиняемые с 2018 по 2022 годы организовали работу хостелов на территории Москвы и Московской области. Они зарегистрировали отели на себя и на доверенных лиц. В хостелах соучастники оформляли временную регистрацию иностранцам, систематически превышая лимит койко-мест.

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