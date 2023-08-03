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Солнечно и сухо — погода в Ташкенте на 3 августа
Солнечно и сухо — погода в Ташкенте на 3 августа
Синоптики рассказали о погоде в столице Узбекистана в четверг.
2023-08-03T05:09+0500
2023-08-03T05:09+0500
2023-08-03T05:09+0500
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ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. В четверг в Ташкенте ожидается небольшая облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура днем 38-40 градусов тепла.
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Солнечно и сухо — погода в Ташкенте на 3 августа
Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей и гостей столицы Узбекистана в четверг.
ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik.
В четверг в Ташкенте ожидается небольшая облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.
Ветер восточный, 3-8 м/с.
Температура днем 38-40 градусов тепла.