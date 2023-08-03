Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20230803/pogoda-tashkent-avgust-2023-37498282.html
Солнечно и сухо — погода в Ташкенте на 3 августа
Солнечно и сухо — погода в Ташкенте на 3 августа
Синоптики рассказали о погоде в столице Узбекистана в четверг.
2023-08-03T05:09+0500
2023-08-03T05:09+0500
узбекистан
ташкент
погода
погода в ташкенте
прогноз погоды
прогноз погоды в ташкенте
узгидромет
прогноз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/01/37452885_0:239:3072:1967_1920x0_80_0_0_6345a869ac7ed4cb76b2ea2c0f330c6c.jpg
ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. В четверг в Ташкенте ожидается небольшая облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура днем 38-40 градусов тепла.
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/01/37452885_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_11fd9608b53549955fa4da43692ee99d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан ташкент прогноз погоды прогноз погоды в ташкенте узгидромет прогноз
узбекистан ташкент прогноз погоды прогноз погоды в ташкенте узгидромет прогноз

Солнечно и сухо — погода в Ташкенте на 3 августа

05:09 03.08.2023
© Sputnik / Актан ТемиркановПешеходная улица Сайилгоҳ в центре Ташкента.
Пешеходная улица Сайилгоҳ в центре Ташкента. - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.08.2023
© Sputnik / Актан Темирканов
Подписаться на
НовостиTelegram
Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей и гостей столицы Узбекистана в четверг.
ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. В четверг в Ташкенте ожидается небольшая облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.
Ветер восточный, 3-8 м/с.
Температура днем 38-40 градусов тепла.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0