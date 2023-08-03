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Солнечно и сухо — погода в Ташкенте на 3 августа

Солнечно и сухо — погода в Ташкенте на 3 августа

Синоптики рассказали о погоде в столице Узбекистана в четверг.

2023-08-03T05:09+0500

2023-08-03T05:09+0500

2023-08-03T05:09+0500

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ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. В четверг в Ташкенте ожидается небольшая облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура днем 38-40 градусов тепла.

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