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Жарко и местами ветрено — прогноз погоды в Узбекистане на 4 августа
Жарко и местами ветрено — прогноз погоды в Узбекистане на 4 августа
Перед выходными в отдельных районах республики синоптики прогнозируют усиление ветра и пыльный поземок.
2023-08-03T15:12+0500
2023-08-03T15:12+0500
2023-08-03T15:41+0500
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узгидромет
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ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. В пятницу, 4 августа, по всей территории Узбекистана ожидается небольшая облачность, без осадков, сообщает Узгидромет. В Бухарской, Навоийской, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях и горных районах ветер может усилится до 13-18 м/с, местами с пыльным поземком. В Каракалпакстане и Хорезмской области порывы ветра могут достичь 20-25 м/с.Температура воздуха:
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Жарко и местами ветрено — прогноз погоды в Узбекистане на 4 августа
15:12 03.08.2023 (обновлено: 15:41 03.08.2023)
Перед выходными в отдельных районах республики синоптики прогнозируют усиление ветра и пыльный поземок.
ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik.
В пятницу, 4 августа, по всей территории Узбекистана ожидается небольшая облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.
В Бухарской, Навоийской, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях и горных районах ветер может усилится до 13-18 м/с, местами с пыльным поземком. В Каракалпакстане и Хорезмской области порывы ветра могут достичь 20-25 м/с.
Каракалпакстан, Хорезмская область — днем 35-40 градусов тепла;
Бухарская, Навоийская, Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области — днем 37-42 градуса тепла;
Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области — днем 35-40 градусов тепла;
Андижанская, Наманганская, Ферганская области — днем 34-39 градусов тепла;
предгорные и горные районы — днем 30-35 градусов тепла.