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Жарко и местами ветрено — прогноз погоды в Узбекистане на 4 августа

Жарко и местами ветрено — прогноз погоды в Узбекистане на 4 августа

Перед выходными в отдельных районах республики синоптики прогнозируют усиление ветра и пыльный поземок.

2023-08-03T15:12+0500

2023-08-03T15:12+0500

2023-08-03T15:41+0500

узбекистан

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узгидромет

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ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. В пятницу, 4 августа, по всей территории Узбекистана ожидается небольшая облачность, без осадков, сообщает Узгидромет. В Бухарской, Навоийской, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях и горных районах ветер может усилится до 13-18 м/с, местами с пыльным поземком. В Каракалпакстане и Хорезмской области порывы ветра могут достичь 20-25 м/с.Температура воздуха:

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