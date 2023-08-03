https://uz.sputniknews.ru/20230803/polsha-snos-pamyatnika-shchetsin-video-37570022.html

В Польше снесли памятник погибшим красноармейцам — видео

В Польше снесли памятник погибшим красноармейцам — видео

Перед сносом глава института национальной памяти Кароль Навроцкий заявил, что памятник не должен стоять в Щецине, поскольку он якобы представляет собой "объект пропаганды".

2023-08-03T20:02+0500

2023-08-03T20:02+0500

2023-08-03T20:02+0500

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ТАШКЕНТ, 3 авг - Sputnik. В польском поселке Домбе снесли Памятник погибшим красноармейцам. Выступая перед сносом монумента глава института национальной памяти Кароль Навроцкий заявил, что памятник не должен стоять в Щецине, поскольку он якобы представляет собой "объект пропаганды". Трансляцию сноса памятника красноармейцам, павшим в боях за освобождение Домбе, вело польское телевидение. Памятник павшим в борьбе за освобождение Домбе расположен в центре одноименного поселка. Он был установлен в память о польских и советских солдатах, погибших во время боев за правобережные районы Щецина в марте 1945 года. Памятник имеет форму обелиска. В нем находятся две ниши, в которых установлены, две фигуры солдат из камня. Перед монументом стоит небольшая табличка с надписью: "Павшим в боях за освобождение Домбе". Ранее над надписью находилась пятиконечная звезда, которая позже была демонтирована. Польша с 2017 года осуществляет снос памятников, которые, по мнению властей в Варшаве, "посвящены лицам, организациям, событиям или датам, символизирующим коммунизм или другой тоталитарный строй". В 1997 году в стране насчитывался 561 памятник советским воинам-освободителям. По данным проверки, проводившейся российскими дипломатами с середины 2020 года до начала 2021 года, на прежних местах в изначальном виде оставались лишь 112 монументов. За освобождение польской земли от фашистских захватчиков отдали жизни 600 тысяч советских солдат. В начале 1945 года войскам 1-го Украинского (командующий Маршал Советского Союза Иван Конев) и 1-го Белорусского (командующий Маршал Советского Союза Георгий Жуков) фронтов, насчитывавшим 2,2 миллиона человек, противостояла на территории Польши группа немецких армий "А" под командованием генерал-полковника Йозефа Гарпе численностью около 560 тысяч человек.

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польша щецин поселок домбе снос памятника красноармейцам погибшим при освобождении глава института национальной памяти кароль навроцкий