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В Польше снесли памятник погибшим красноармейцам — видео
В Польше снесли памятник погибшим красноармейцам — видео
Перед сносом глава института национальной памяти Кароль Навроцкий заявил, что памятник не должен стоять в Щецине, поскольку он якобы представляет собой "объект пропаганды".
2023-08-03T20:02+0500
2023-08-03T20:02+0500
2023-08-03T20:02+0500
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ТАШКЕНТ, 3 авг - Sputnik. В польском поселке Домбе снесли Памятник погибшим красноармейцам. Выступая перед сносом монумента глава института национальной памяти Кароль Навроцкий заявил, что памятник не должен стоять в Щецине, поскольку он якобы представляет собой "объект пропаганды". Трансляцию сноса памятника красноармейцам, павшим в боях за освобождение Домбе, вело польское телевидение. Памятник павшим в борьбе за освобождение Домбе расположен в центре одноименного поселка. Он был установлен в память о польских и советских солдатах, погибших во время боев за правобережные районы Щецина в марте 1945 года. Памятник имеет форму обелиска. В нем находятся две ниши, в которых установлены, две фигуры солдат из камня. Перед монументом стоит небольшая табличка с надписью: "Павшим в боях за освобождение Домбе". Ранее над надписью находилась пятиконечная звезда, которая позже была демонтирована. Польша с 2017 года осуществляет снос памятников, которые, по мнению властей в Варшаве, "посвящены лицам, организациям, событиям или датам, символизирующим коммунизм или другой тоталитарный строй". В 1997 году в стране насчитывался 561 памятник советским воинам-освободителям. По данным проверки, проводившейся российскими дипломатами с середины 2020 года до начала 2021 года, на прежних местах в изначальном виде оставались лишь 112 монументов. За освобождение польской земли от фашистских захватчиков отдали жизни 600 тысяч советских солдат. В начале 1945 года войскам 1-го Украинского (командующий Маршал Советского Союза Иван Конев) и 1-го Белорусского (командующий Маршал Советского Союза Георгий Жуков) фронтов, насчитывавшим 2,2 миллиона человек, противостояла на территории Польши группа немецких армий "А" под командованием генерал-полковника Йозефа Гарпе численностью около 560 тысяч человек.
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польша щецин поселок домбе снос памятника красноармейцам погибшим при освобождении глава института национальной памяти кароль навроцкий
польша щецин поселок домбе снос памятника красноармейцам погибшим при освобождении глава института национальной памяти кароль навроцкий
В Польше снесли памятник погибшим красноармейцам — видео
Перед сносом глава института национальной памяти Кароль Навроцкий заявил, что памятник не должен стоять в Щецине, поскольку он якобы представляет собой "объект пропаганды".
ТАШКЕНТ, 3 авг - Sputnik. В польском поселке Домбе снесли Памятник погибшим красноармейцам.
Выступая перед сносом монумента глава института национальной памяти Кароль Навроцкий заявил, что памятник не должен стоять в Щецине, поскольку он якобы представляет собой "объект пропаганды".
Трансляцию сноса памятника красноармейцам, павшим в боях за освобождение Домбе, вело польское телевидение.
Памятник павшим в борьбе за освобождение Домбе расположен в центре одноименного поселка. Он был установлен в память о польских и советских солдатах, погибших во время боев за правобережные районы Щецина в марте 1945 года.
Памятник имеет форму обелиска. В нем находятся две ниши, в которых установлены, две фигуры солдат из камня. Перед монументом стоит небольшая табличка с надписью: "Павшим в боях за освобождение Домбе". Ранее над надписью находилась пятиконечная звезда, которая позже была демонтирована.
Польша с 2017 года осуществляет снос памятников, которые, по мнению властей в Варшаве, "посвящены лицам, организациям, событиям или датам, символизирующим коммунизм или другой тоталитарный строй". В 1997 году в стране насчитывался 561 памятник советским воинам-освободителям. По данным проверки, проводившейся российскими дипломатами с середины 2020 года до начала 2021 года, на прежних местах в изначальном виде оставались лишь 112 монументов.
За освобождение польской земли от фашистских захватчиков отдали жизни 600 тысяч советских солдат. В начале 1945 года войскам 1-го Украинского (командующий Маршал Советского Союза Иван Конев) и 1-го Белорусского (командующий Маршал Советского Союза Георгий Жуков) фронтов, насчитывавшим 2,2 миллиона человек, противостояла на территории Польши группа немецких армий "А" под командованием генерал-полковника Йозефа Гарпе численностью около 560 тысяч человек.