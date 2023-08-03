https://uz.sputniknews.ru/20230803/reysy-samarkand-baku-vozobnovleniye-raspisaniye-polety-37559002.html

Рейсы из Самарканда в Баку возобновили — расписание полетов

Рейсы из Самарканда в Баку возобновили — расписание полетов

Самолет будет летать раз в неделю. Вылет из Баку по четвергам, из Самарканда — по пятницам

2023-08-03T15:53+0500

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ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. Авиакомпания Azal в рамках развития маршрутной сети возобновляет рейс в Баку (Азербайджан) из международного аэропорта Самарканда, сообщает пресс-служба AIR MARAKANDA.Полеты будут осуществляться раз в неделю: вылет из Баку по четвергам в 21.00, вылет из Самарканда по пятницам в 1.30 ночи (для всех рейсов указано местное время).

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