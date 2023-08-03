https://uz.sputniknews.ru/20230803/reysy-samarkand-baku-vozobnovleniye-raspisaniye-polety-37559002.html
Рейсы из Самарканда в Баку возобновили — расписание полетов
Рейсы из Самарканда в Баку возобновили — расписание полетов
Самолет будет летать раз в неделю. Вылет из Баку по четвергам, из Самарканда — по пятницам
2023-08-03T15:53+0500
2023-08-03T15:53+0500
2023-08-03T16:00+0500
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ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. Авиакомпания Azal в рамках развития маршрутной сети возобновляет рейс в Баку (Азербайджан) из международного аэропорта Самарканда, сообщает пресс-служба AIR MARAKANDA.Полеты будут осуществляться раз в неделю: вылет из Баку по четвергам в 21.00, вылет из Самарканда по пятницам в 1.30 ночи (для всех рейсов указано местное время).
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узбекистан самарканд баку азербайджан возобновление рейсов рейс расписание полетов четверг пятница вылет авиаперевозчик азербайджанские авиалинии местное время
узбекистан самарканд баку азербайджан возобновление рейсов рейс расписание полетов четверг пятница вылет авиаперевозчик азербайджанские авиалинии местное время
Рейсы из Самарканда в Баку возобновили — расписание полетов
15:53 03.08.2023 (обновлено: 16:00 03.08.2023)
Самолет будет летать раз в неделю. Вылет из Баку по четвергам, из Самарканда — по пятницам.
ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. Авиакомпания Azal в рамках развития маршрутной сети возобновляет рейс в Баку (Азербайджан) из международного аэропорта Самарканда, сообщает пресс-служба AIR MARAKANDA.
"3 августа возобновляются полеты по направлению Баку — Самарканд — Баку авиаперевозчика Азербайджанские авиалинии, что благоприятно повлияет на туристический потенциал двух стран", — говорится в сообщении компании.
Полеты будут осуществляться раз в неделю: вылет из Баку по четвергам в 21.00, вылет из Самарканда по пятницам в 1.30 ночи (для всех рейсов указано местное время).