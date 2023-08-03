https://uz.sputniknews.ru/20230803/sammit-prezidentov-trex-stran-ashxabad-avgust-37550516.html
Стала известна дата визита Мирзиёева в Ашхабад
Стала известна дата визита Мирзиёева в Ашхабад
Главы трех государств впервые встретятся в новом формате и обсудят ряд двусторонних и региональных вопросов.
2023-08-03T12:42+0500
2023-08-03T12:42+0500
2023-08-03T12:51+0500
узбекистан
таджикистан
туркменистан
ашхабад
саммит
президент
шавкат мирзиёев
политика
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ТАШКЕНТ, 3 августа — Sputnik. Шавкат Мирзиёев примет участие в Саммите президентов Узбекистана, Туркменистана и Таджикистана, который пройдет 4 августа в Ашхабаде, сообщает газета "Нейтральный Туркменистан".Стороны впервые встретятся в новом формате и обсудят ряд двусторонних и региональных вопросов.В частности, на повестке дня темы, касающиеся сотрудничества в водноэнергетической, транспортной и других областях.
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узбекистан таджикистан туркменистан ашхабад саммит президент шавкат мирзиёев политика
узбекистан таджикистан туркменистан ашхабад саммит президент шавкат мирзиёев политика
Стала известна дата визита Мирзиёева в Ашхабад
12:42 03.08.2023 (обновлено: 12:51 03.08.2023)
Глава Узбекистана 4 августа примет участие в Саммите президентов трех стран, где обсудит ряд двусторонних и региональных вопросов.
ТАШКЕНТ, 3 августа — Sputnik.
Шавкат Мирзиёев примет участие в Саммите президентов Узбекистана, Туркменистана и Таджикистана, который пройдет 4 августа в Ашхабаде, сообщает
газета "Нейтральный Туркменистан".
Стороны впервые встретятся в новом формате и обсудят ряд двусторонних и региональных вопросов.
В частности, на повестке дня темы, касающиеся сотрудничества в водноэнергетической, транспортной и других областях.