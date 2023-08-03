https://uz.sputniknews.ru/20230803/sammit-prezidentov-trex-stran-ashxabad-avgust-37550516.html

Стала известна дата визита Мирзиёева в Ашхабад

Стала известна дата визита Мирзиёева в Ашхабад

Главы трех государств впервые встретятся в новом формате и обсудят ряд двусторонних и региональных вопросов.

2023-08-03T12:42+0500

2023-08-03T12:42+0500

2023-08-03T12:51+0500

узбекистан

таджикистан

туркменистан

ашхабад

саммит

президент

шавкат мирзиёев

политика

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ТАШКЕНТ, 3 августа — Sputnik. Шавкат Мирзиёев примет участие в Саммите президентов Узбекистана, Туркменистана и Таджикистана, который пройдет 4 августа в Ашхабаде, сообщает газета "Нейтральный Туркменистан".Стороны впервые встретятся в новом формате и обсудят ряд двусторонних и региональных вопросов.В частности, на повестке дня темы, касающиеся сотрудничества в водноэнергетической, транспортной и других областях.

узбекистан

таджикистан

туркменистан

ашхабад

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