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ЦБ установил курсы валют в Узбекистане с 4 августа
ЦБ установил курсы валют в Узбекистане с 4 августа
Центральный банк Узбекистана установил с 4 августа новые курсы иностранных валют по отношению к суму
2023-08-03T16:08+0500
2023-08-03T16:08+0500
2023-08-03T16:13+0500
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. Курс доллара составил 11 647,79 сумов (-7,22), евро — 12 733,36 сума (-65,01), рубля — 124,39 сума (-0,93), а китайского юаня — 1 623,43 сума (-0,01), сообщает ЦБ республики.
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узбекистан цб центральный банк курс валют евро доллар рубль сум китайский юань 4 августа
узбекистан цб центральный банк курс валют евро доллар рубль сум китайский юань 4 августа
ЦБ установил курсы валют в Узбекистане с 4 августа
16:08 03.08.2023 (обновлено: 16:13 03.08.2023)
Центральный банк Узбекистана установил с 4 августа новые курсы иностранных валют по отношению к суму.