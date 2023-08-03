https://uz.sputniknews.ru/20230803/sb-ustanovil-kurs-valyut-uzbekistanye-4-avgusta-37560180.html

ЦБ установил курсы валют в Узбекистане с 4 августа

ЦБ установил курсы валют в Узбекистане с 4 августа

Центральный банк Узбекистана установил с 4 августа новые курсы иностранных валют по отношению к суму

2023-08-03T16:08+0500

2023-08-03T16:08+0500

2023-08-03T16:13+0500

узбекистан

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курс валюты

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ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. Курс доллара составил 11 647,79 сумов (-7,22), евро — 12 733,36 сума (-65,01), рубля — 124,39 сума (-0,93), а китайского юаня — 1 623,43 сума (-0,01), сообщает ЦБ республики.

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