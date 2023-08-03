Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20230803/shavkat-umurzakov-vstrecha-posol-kyrgyzstan-37540664.html
Шавкат Умурзаков встретился с послом Кыргызстана — что обсудили
Шавкат Умурзаков встретился с послом Кыргызстана — что обсудили
Речь шла об установлении побратимских отношений между Ташкентом и двумя городами Кыргызской республики, а также об открытии торговых домов в столицах двух стран.
2023-08-03T09:43+0500
2023-08-03T11:30+0500
узбекистан
ташкент
хокимият ташкента
шавкат умурзаков
встреча
посол
кыргызстан
сотрудничество
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/03/37540760_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_25d6ca66fadf654c04ab65b82e3d5e6c.jpg
ТАШКЕНТ, 3 августа — Sputnik. Дальнейшее развитие сотрудничества между Узбекистаном и Кыргызстаном обсудили исполняющий обязанности хокима Ташкента Шавкат Умурзаков и посол КР в Узбекистане Муса Джаманбаев, сообщает пресс-служба городской администрации.Джаманбаев предложил ускорить создание Ташкентского торгового дома в Бишкеке и Бишкекского торгового дома в столице Узбекистана.Стороны выразили готовность к совместной работе и продолжению практических диалогов.
узбекистан
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/03/37540760_1:0:944:707_1920x0_80_0_0_764b340378cdd0ac616a141da090b1d3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан ташкент хокимият ташкента встреча посол кыргызстан сотрудничество политика
узбекистан ташкент хокимият ташкента встреча посол кыргызстан сотрудничество политика

Шавкат Умурзаков встретился с послом Кыргызстана — что обсудили

09:43 03.08.2023 (обновлено: 11:30 03.08.2023)
© Пресс-служба хокимията ТашкентаШавкат Умурзаков встретился с послом Кыргызстана в Узбекистане
Шавкат Умурзаков встретился с послом Кыргызстана в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.08.2023
© Пресс-служба хокимията Ташкента
Подписаться на
НовостиTelegram
Речь шла об установлении побратимских отношений между Ташкентом и двумя городами Кыргызской республики, а также об открытии торговых домов в столицах двух стран.
ТАШКЕНТ, 3 августа — Sputnik. Дальнейшее развитие сотрудничества между Узбекистаном и Кыргызстаном обсудили исполняющий обязанности хокима Ташкента Шавкат Умурзаков и посол КР в Узбекистане Муса Джаманбаев, сообщает пресс-служба городской администрации.
© Пресс-служба хокимията ТашкентаШавкат Умурзаков встретился с послом Кыргызстана в Узбекистане
Шавкат Умурзаков встретился с послом Кыргызстана в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.08.2023
Шавкат Умурзаков встретился с послом Кыргызстана в Узбекистане
© Пресс-служба хокимията Ташкента
Джаманбаев предложил ускорить создание Ташкентского торгового дома в Бишкеке и Бишкекского торгового дома в столице Узбекистана.
© Пресс-служба хокимията ТашкентаПосол Кыргызстана в Узбекистане Муса Джаманбаев
Посол Кыргызстана в Узбекистане Муса Джаманбаев - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.08.2023
Посол Кыргызстана в Узбекистане Муса Джаманбаев
© Пресс-служба хокимията Ташкента
“Подчеркнув важность установления побратимских отношений между Ташкентом и городами Бишкек и Ош, он предложил активизировать торгово-экономические, культурно-гуманитарные, социальные, инвестиционные и другие проекты между нашими городами, осуществить визит городских делегаций, который представляет взаимный интерес”, — говорится в сообщении.
Стороны выразили готовность к совместной работе и продолжению практических диалогов.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0