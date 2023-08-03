https://uz.sputniknews.ru/20230803/shavkat-umurzakov-vstrecha-posol-kyrgyzstan-37540664.html

Шавкат Умурзаков встретился с послом Кыргызстана — что обсудили

Шавкат Умурзаков встретился с послом Кыргызстана — что обсудили

Речь шла об установлении побратимских отношений между Ташкентом и двумя городами Кыргызской республики, а также об открытии торговых домов в столицах двух стран.

2023-08-03T09:43+0500

2023-08-03T09:43+0500

2023-08-03T11:30+0500

узбекистан

ташкент

хокимият ташкента

шавкат умурзаков

встреча

посол

кыргызстан

сотрудничество

политика

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ТАШКЕНТ, 3 августа — Sputnik. Дальнейшее развитие сотрудничества между Узбекистаном и Кыргызстаном обсудили исполняющий обязанности хокима Ташкента Шавкат Умурзаков и посол КР в Узбекистане Муса Джаманбаев, сообщает пресс-служба городской администрации.Джаманбаев предложил ускорить создание Ташкентского торгового дома в Бишкеке и Бишкекского торгового дома в столице Узбекистана.Стороны выразили готовность к совместной работе и продолжению практических диалогов.

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