Шавкат Умурзаков встретился с послом Кыргызстана — что обсудили
09:43 03.08.2023 (обновлено: 11:30 03.08.2023)
© Пресс-служба хокимията ТашкентаШавкат Умурзаков встретился с послом Кыргызстана в Узбекистане
© Пресс-служба хокимията Ташкента
Речь шла об установлении побратимских отношений между Ташкентом и двумя городами Кыргызской республики, а также об открытии торговых домов в столицах двух стран.
ТАШКЕНТ, 3 августа — Sputnik. Дальнейшее развитие сотрудничества между Узбекистаном и Кыргызстаном обсудили исполняющий обязанности хокима Ташкента Шавкат Умурзаков и посол КР в Узбекистане Муса Джаманбаев, сообщает пресс-служба городской администрации.
© Пресс-служба хокимията ТашкентаШавкат Умурзаков встретился с послом Кыргызстана в Узбекистане
Шавкат Умурзаков встретился с послом Кыргызстана в Узбекистане
© Пресс-служба хокимията Ташкента
Джаманбаев предложил ускорить создание Ташкентского торгового дома в Бишкеке и Бишкекского торгового дома в столице Узбекистана.
© Пресс-служба хокимията ТашкентаПосол Кыргызстана в Узбекистане Муса Джаманбаев
Посол Кыргызстана в Узбекистане Муса Джаманбаев
© Пресс-служба хокимията Ташкента
“Подчеркнув важность установления побратимских отношений между Ташкентом и городами Бишкек и Ош, он предложил активизировать торгово-экономические, культурно-гуманитарные, социальные, инвестиционные и другие проекты между нашими городами, осуществить визит городских делегаций, который представляет взаимный интерес”, — говорится в сообщении.
Стороны выразили готовность к совместной работе и продолжению практических диалогов.