https://uz.sputniknews.ru/20230803/sherzod-kudbiev-biografiya-37570926.html

Шерзод Кудбиев — биография

Шерзод Кудбиев — биография

Какие должности ранее занимал новый председатель Государственного налогового комитета, читайте в нашей краткой справке.

2023-08-03T20:59+0500

2023-08-03T20:59+0500

2023-08-03T20:59+0500

биография

узбекистан

шерзод кудбиев

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Шерзод Давлятович Кудбиев родился 12 апреля 1981 года в Ферганской области. В 2003 году окончил Ферганский политехнический институт. Трудовую деятельность начал в 2003 году в Министерстве труда, где занимал различные должности.Постановлением президента 3 августа 2023 года назначен на должность председателя Налогового комитета при кабинете министров Республики Узбекистан.Трудовая деятельность:В 2010-2012 гг. – главный специалист сводного информационно-аналитического департамента по вопросам макроэкономического развития Кабинета министров Узбекистана;В 2012-2015 гг. - директор исследовательского центра Минтруда;В 2015-2016 гг. – заместитель руководителя Департамента макроэкономического развития Кабинета Министров;В 2016-2018 годах - хоким Мирзо-Улугбекского района города Ташкента;В 2018-2019 гг. - министр занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан;В 2019-2020 гг. - советник Президента Республики Узбекистан по вопросам государственной службы и взаимодействия с представительными органами власти;С 2020 г. - председатель Государственного налогового комитета;С 2022 г. - ректор Фискального института при Государственном налоговом комитете;С 2022 г. - председатель Федерации настольного тенниса Узбекистана;С 30 декабря 2022 г. - министр экономики и финансов Республики Узбекистан;С 3 августа 2023 г. - председатель Налогового комитета Узбекистана.*Информация из открытых источников

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