https://uz.sputniknews.ru/20230803/sherzod-kudbiev-biografiya-37570926.html
Шерзод Кудбиев — биография
Шерзод Кудбиев — биография
Какие должности ранее занимал новый председатель Государственного налогового комитета, читайте в нашей краткой справке.
2023-08-03T20:59+0500
2023-08-03T20:59+0500
2023-08-03T20:59+0500
биография
узбекистан
шерзод кудбиев
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Шерзод Давлятович Кудбиев родился 12 апреля 1981 года в Ферганской области. В 2003 году окончил Ферганский политехнический институт. Трудовую деятельность начал в 2003 году в Министерстве труда, где занимал различные должности.Постановлением президента 3 августа 2023 года назначен на должность председателя Налогового комитета при кабинете министров Республики Узбекистан.Трудовая деятельность:В 2010-2012 гг. – главный специалист сводного информационно-аналитического департамента по вопросам макроэкономического развития Кабинета министров Узбекистана;В 2012-2015 гг. - директор исследовательского центра Минтруда;В 2015-2016 гг. – заместитель руководителя Департамента макроэкономического развития Кабинета Министров;В 2016-2018 годах - хоким Мирзо-Улугбекского района города Ташкента;В 2018-2019 гг. - министр занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан;В 2019-2020 гг. - советник Президента Республики Узбекистан по вопросам государственной службы и взаимодействия с представительными органами власти;С 2020 г. - председатель Государственного налогового комитета;С 2022 г. - ректор Фискального института при Государственном налоговом комитете;С 2022 г. - председатель Федерации настольного тенниса Узбекистана;С 30 декабря 2022 г. - министр экономики и финансов Республики Узбекистан;С 3 августа 2023 г. - председатель Налогового комитета Узбекистана.*Информация из открытых источников
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узбекистан государственный налоговый комитет назначения президент постановление кудбиев шерзод давлятович трудовая деятельность карьера краткая справка что известно где работал раньше
узбекистан государственный налоговый комитет назначения президент постановление кудбиев шерзод давлятович трудовая деятельность карьера краткая справка что известно где работал раньше
Шерзод Кудбиев — биография
Какие должности ранее занимал новый председатель Государственного налогового комитета, читайте в нашей краткой справке.
Шерзод Давлятович Кудбиев родился 12 апреля 1981 года в Ферганской области. В 2003 году окончил Ферганский политехнический институт. Трудовую деятельность начал в 2003 году в Министерстве труда, где занимал различные должности.
Постановлением президента 3 августа 2023 года назначен на должность председателя Налогового комитета при кабинете министров Республики Узбекистан.
Трудовая деятельность:
В 2010-2012 гг. – главный специалист сводного информационно-аналитического департамента по вопросам макроэкономического развития Кабинета министров Узбекистана;
В 2012-2015 гг. - директор исследовательского центра Минтруда;
В 2015-2016 гг. – заместитель руководителя Департамента макроэкономического развития Кабинета Министров;
В 2016-2018 годах - хоким Мирзо-Улугбекского района города Ташкента;
В 2018-2019 гг. - министр занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан;
В 2019-2020 гг. - советник Президента Республики Узбекистан по вопросам государственной службы и взаимодействия с представительными органами власти;
С 2020 г. - председатель Государственного налогового комитета;
С 2022 г. - ректор Фискального института при Государственном налоговом комитете;
С 2022 г. - председатель Федерации настольного тенниса Узбекистана;
С 30 декабря 2022 г. - министр экономики и финансов Республики Узбекистан;
С 3 августа 2023 г. - председатель Налогового комитета Узбекистана.
*Информация из открытых источников