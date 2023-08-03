https://uz.sputniknews.ru/20230803/skonchalas-irina-miroshnichenko-37558026.html

Скончалась актриса Ирина Мирошниченко

Скончалась актриса Ирина Мирошниченко

Российская актриса известна по фильмам "Я шагаю по Москве", "Андрей Рублев", "Рыжий, честный, влюбленный", сериалу "Зимняя вишня" и многим другим ролям.

2023-08-03T15:35+0500

2023-08-03T15:35+0500

2023-08-03T15:35+0500

россия

актриса

скончалась

фильмы

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ТАШКЕНТ, 3 авг – Sputnik. Известная российская актриса Ирина Мирошниченко скончалась на 82-м году жизни, сообщает РИА Новости.Скончалась народная артистка России в инфекционной клинике в Москве, куда поступила с осложнениями после гриппа.Мирошниченко сыграла более 40 ролей в театре, наибольшую известность получила благодаря своим ролям в кино.Дебютировала актриса в фильме Георгия Данелии "Я шагаю по Москве". Запомнилась она зрителям по ярким ролям в "Андрее Рублеве", "Тайнах мадам Вонг", детской сказке "Рыжий, честный, влюбленный", сериале "Зимняя вишня" и множестве других кинопроектах.

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