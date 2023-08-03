https://uz.sputniknews.ru/20230803/skonchalas-irina-miroshnichenko-37558026.html
Скончалась актриса Ирина Мирошниченко
Скончалась актриса Ирина Мирошниченко
Российская актриса известна по фильмам "Я шагаю по Москве", "Андрей Рублев", "Рыжий, честный, влюбленный", сериалу "Зимняя вишня" и многим другим ролям.
2023-08-03T15:35+0500
2023-08-03T15:35+0500
2023-08-03T15:35+0500
россия
актриса
скончалась
фильмы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/03/37557759_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ba77e500e3aa87cc6b9b19a74494976a.jpg
ТАШКЕНТ, 3 авг – Sputnik. Известная российская актриса Ирина Мирошниченко скончалась на 82-м году жизни, сообщает РИА Новости.Скончалась народная артистка России в инфекционной клинике в Москве, куда поступила с осложнениями после гриппа.Мирошниченко сыграла более 40 ролей в театре, наибольшую известность получила благодаря своим ролям в кино.Дебютировала актриса в фильме Георгия Данелии "Я шагаю по Москве". Запомнилась она зрителям по ярким ролям в "Андрее Рублеве", "Тайнах мадам Вонг", детской сказке "Рыжий, честный, влюбленный", сериале "Зимняя вишня" и множестве других кинопроектах.
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/03/37557759_11:0:2742:2048_1920x0_80_0_0_0528d8887baf16bcb545bc3e10f7ec57.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия культура актриса ирина мирошниченко скончалась умерла причина смерти грипп осложнения фильмы в каких снималась известные роли
россия культура актриса ирина мирошниченко скончалась умерла причина смерти грипп осложнения фильмы в каких снималась известные роли
Скончалась актриса Ирина Мирошниченко
Российская актриса известна по фильмам "Я шагаю по Москве", "Андрей Рублев", "Рыжий, честный, влюбленный", сериалу "Зимняя вишня" и многим другим ролям.
ТАШКЕНТ, 3 авг – Sputnik.
Известная российская актриса Ирина Мирошниченко скончалась на 82-м году жизни, сообщает РИА Новости
.
Скончалась народная артистка России в инфекционной клинике в Москве, куда поступила с осложнениями после гриппа.
Мирошниченко сыграла более 40 ролей в театре, наибольшую известность получила благодаря своим ролям в кино.
Дебютировала актриса в фильме Георгия Данелии "Я шагаю по Москве". Запомнилась она зрителям по ярким ролям в "Андрее Рублеве", "Тайнах мадам Вонг", детской сказке "Рыжий, честный, влюбленный", сериале "Зимняя вишня" и множестве других кинопроектах.