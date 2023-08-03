https://uz.sputniknews.ru/20230803/ssha-plany-voorujeniye-ukraina-tayvan-37553238.html

От слов к делу: США готовы к закрытию украинского проекта

От слов к делу: США готовы к закрытию украинского проекта

Вчерашний день выдался напряженным для киевской пропаганды, которой пришлось экстренно объяснять своей аудитории, что Запад вовсе не сливает Незалежную.

2023-08-03T14:19+0500

2023-08-03T14:19+0500

2023-08-03T14:19+0500

колумнисты

аналитика

джо байден

сша

украина

тайвань

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/03/37552199_0:90:1024:666_1920x0_80_0_0_eb695b0fac26860fc5749e7a644d96d1.jpg

Нервную реакцию там вызвал инсайд Financial Times, согласно которому Джо Байден намерен провести через конгресс финансирование вооружения для Тайваня в рамках дополнительного бюджета для Украины.Украинские опасения вполне понятны: а ну как в рамках общего бюджета Штаты начнут перекачивать средства, предназначенные для Киева, в пользу Тайбэя, а в итоге и вовсе бросят Украину на произвол судьбы и на съедение Москвы.Надо отметить, что заверения ЦИПсО (центр информационно-психологических спецопераций ВСУ, который занимается кибератаками), что все совсем не так, что западная и конкретно американская поддержка Украины непоколебима, подкреплялись рядом вполне здравых аргументов. Сводятся они к идее, что данная комбинация Белого дома по (частичному) объединению украинского и тайваньского финансовых прожектов, по сути, носит тактический и в основном внутриамериканский характер.Дело в том, что палату представителей конгресса контролируют республиканцы, для которых политика США в отношении Украины (а вернее, все более очевидный ее провал, грозящий обернуться геополитической катастрофой) является одним из главных объектов критики в отношении действующей администрации. Причем чем ближе к выборам (до которых остался год с небольшим), тем более яростной и непримиримой по отношению к Байдену и его украинскому курсу становится позиция оппонентов. Торпедирование в конгрессе соответствующих решений, разумеется, входит в пакет, а важнейшим доводом является ссылка на Китай как главную угрозу Америке, вместо эффективного противодействия которому США увязли в бесперспективном бодании с Россией на Украине.Присоединение тайваньской темы к украинской действительно разумно с точки зрения аппаратно-бюрократических игрищ: вы, конгрессмены-республиканцы, хотели более активной поддержки Тайваня — вот вам, пожалуйста, но в одном пакете с Украиной. В такой конфигурации отказ от поддержки инициативы становится затруднителен даже для самых жестких противников Байдена.Так что успокаивающие мантры Киева выглядят вполне убедительно на первый взгляд. На второй же — ситуация гораздо сложнее. Ведь если озвученные журналистами планы Байдена считать тактическим шагом, то в рамках какой стратегии он сделан?А вот со стратегической точки зрения Украине радоваться совершенно нечему.Китай — действительно для американцев противник номер один. То, что Штаты оказались втянуты в украинский кризис гораздо сильнее, нежели планировали, только осложняет для них ситуацию, но никак не меняет существо дела. И полноценно переключаться на азиатское направление им придется, потому что сил и ресурсов на участие в двух масштабных конфликтах у них просто физически нет.При этом Вашингтон оказался в ловушке собственной политики. Государственные системы, тем более столь гигантские, обладают колоссальной инерцией. Они очень медлительны и неповоротливы, когда встает вопрос о кардинальной смене стратегии и направления движения. Их первоначальные планы в отношении России предусматривали стремительное обрушение нашей страны, причем относительно небольшими усилиями и затратами. Вместо этого за полтора года они постепенно погрузились в конфликт куда глубже, нежели планировали и хотели.К тому же нельзя забывать про великую американскую коррупцию. За прошедшее время в Вашингтоне сложился целый конгломерат бюрократических и бизнес-структур, пилящих на Украине астрономические суммы. Они успешно присосались к соответствующим финансовым потокам и, разумеется, совершенно не заинтересованы в смене государственной политики, пусть даже это идет вразрез с национальными интересами и планами, прописанными в многочисленных внешнеполитических стратегиях. А уж про силу лоббизма и пресловутого глубинного государства в США мы за последние годы узнали многое.План по объединению украинских и тайваньских бюджетов позволяет среди прочего изящно разрешить возникшую коллизию: "нужные" люди получат возможность переключить свою активность на азиатское направление с сохранением финансовой заинтересованности — и тем самым потеряют интерес в продолжении и лоббировании киевской авантюры.В результате инициатива Белого дома имеет серьезные шансы убить куда больше двух зайцев и стать твердой кочкой, которая позволит США таки выбраться из украинского болота. Стоит отметить, что "кочка" эта далеко не первая: медийная кампания по сливу Украины уже в разгаре.

украина

тайвань

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Ирина Алкснис https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/758/81/7588160_0:0:448:448_100x100_80_0_0_a141ed2ada36acd64d4e57387d493e8d.png

Ирина Алкснис https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/758/81/7588160_0:0:448:448_100x100_80_0_0_a141ed2ada36acd64d4e57387d493e8d.png

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Ирина Алкснис https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/758/81/7588160_0:0:448:448_100x100_80_0_0_a141ed2ada36acd64d4e57387d493e8d.png

колумнисты аналитика джо байден сша украина тайвань