https://uz.sputniknews.ru/20230803/tashkent-goryachaya-voda-otklyucheniye-avgust-2023-37557260.html

В четырех районах Ташкента нет горячей воды — причины

В четырех районах Ташкента нет горячей воды — причины

Специалисты устраняют повреждения и проводят замену оборудования на теплотрассах.

2023-08-03T15:32+0500

2023-08-03T15:32+0500

2023-08-03T15:32+0500

общество

узбекистан

ташкент

горячая вода

отключение воды

график отключения воды

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ТАШКЕНТ, 3 августа — Sputnik. В четырех районах Ташкента частично прекратили подачу горячей воды, сообщает пресс-служба компании Veolia Energy.Причина — аварийные ремонтные работы по устранению повреждений и замене оборудования на теплотрассах. Воды не будет сегодня до 19.00 по следующим адресам:

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