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https://uz.sputniknews.ru/20230803/tashkent-goryachaya-voda-otklyucheniye-avgust-2023-37557260.html
В четырех районах Ташкента нет горячей воды — причины
В четырех районах Ташкента нет горячей воды — причины
Специалисты устраняют повреждения и проводят замену оборудования на теплотрассах.
2023-08-03T15:32+0500
2023-08-03T15:32+0500
общество
узбекистан
ташкент
горячая вода
отключение воды
график отключения воды
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ТАШКЕНТ, 3 августа — Sputnik. В четырех районах Ташкента частично прекратили подачу горячей воды, сообщает пресс-служба компании Veolia Energy.Причина — аварийные ремонтные работы по устранению повреждений и замене оборудования на теплотрассах. Воды не будет сегодня до 19.00 по следующим адресам:
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общество узбекистан ташкент горячая вода отключение воды график отключения воды
общество узбекистан ташкент горячая вода отключение воды график отключения воды

В четырех районах Ташкента нет горячей воды — причины

15:32 03.08.2023
© Sputnik / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкКран в ванной комнате
Кран в ванной комнате - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.08.2023
© Sputnik / Константин Чалабов
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Специалисты устраняют повреждения и проводят замену оборудования на теплотрассах.
ТАШКЕНТ, 3 августа — Sputnik. В четырех районах Ташкента частично прекратили подачу горячей воды, сообщает пресс-служба компании Veolia Energy.
Причина — аварийные ремонтные работы по устранению повреждений и замене оборудования на теплотрассах.
Воды не будет сегодня до 19.00 по следующим адресам:
Юнусабадский р-н: Гидрометцентр, дом 21, общежитие Ирригационного института, улица Ниязбек йули, 18-й квартал (дома 4, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 15а, 17, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 28).
Мирзо-Улугбекский р-н: площадь Х. Алимджана, Ц-1 и Ц-2 (частично).
Чиланзарский р-н: ул. Чопонота, кварталы 8 и 9 (частично), массивы Кизил Шарк, Гулистон, Алгоритм, ул. Сугалли-ота.
Учтепинский р-н: кварталы 30, 31, массив Изза, улицы Такачи и Рахимбабаева.
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