https://uz.sputniknews.ru/20230803/tashkent-svet-otklyucheniye-avgust-2023-37540276.html
Где в Ташкенте сегодня не будет света — локации
Где в Ташкенте сегодня не будет света — локации
3 августа без электричества частично останутся жители двух районов. Специалисты проведут плановые ремонтные работы в ходе подготовки к осенне-зимнему сезону.
2023-08-03T09:17+0500
2023-08-03T09:17+0500
2023-08-03T09:46+0500
узбекистан
ташкент
свет
район
махалля
ремонт
общество
график отключения электричества
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ТАШКЕНТ, 3 августа — Sputnik. В четверг в двух районах столицы Узбекистана частично отключат свет, сообщает пресс-служба ташкентского городского филиала АО "Региональные электрические сети".Цель отключения — обеспечение качественной и стабильной подачи электроэнергии потребителям, предотвращение аварийных ситуаций в электросетях, а также подготовка к осенне-зимнему сезону.В связи с ремонтными работами подачу электроэнергии временно приостановят по следующим адресам:В сообщении также указано, что ремонтные работы на этих участках могут завершить раньше запланированного времени.
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узбекистан ташкент свет электричество район махалля ремонт общество график отключения электричества
узбекистан ташкент свет электричество район махалля ремонт общество график отключения электричества
Где в Ташкенте сегодня не будет света — локации
09:17 03.08.2023 (обновлено: 09:46 03.08.2023)
3 августа без электричества частично останутся жители двух районов. Специалисты проведут плановые ремонтные работы в ходе подготовки к осенне-зимнему сезону.
ТАШКЕНТ, 3 августа — Sputnik.
В четверг в двух районах столицы Узбекистана частично отключат свет, сообщает пресс-служба
ташкентского городского филиала АО "Региональные электрические сети".
Цель отключения — обеспечение качественной и стабильной подачи электроэнергии потребителям, предотвращение аварийных ситуаций в электросетях, а также подготовка к осенне-зимнему сезону.
В связи с ремонтными работами подачу электроэнергии временно приостановят по следующим адресам:
Бектемирский район: с 09.00 до 17.00 — на некоторых улицах махалли “Сохил”;
Алмазарский район: с 09.00 до 17.00 — на некоторых улицах махалли “Намуна”.
В сообщении также указано, что ремонтные работы на этих участках могут завершить раньше запланированного времени.