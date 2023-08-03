https://uz.sputniknews.ru/20230803/tashkent-svet-otklyucheniye-avgust-2023-37540276.html

Где в Ташкенте сегодня не будет света — локации

Где в Ташкенте сегодня не будет света — локации

3 августа без электричества частично останутся жители двух районов. Специалисты проведут плановые ремонтные работы в ходе подготовки к осенне-зимнему сезону.

2023-08-03T09:17+0500

2023-08-03T09:17+0500

2023-08-03T09:46+0500

узбекистан

ташкент

свет

район

махалля

ремонт

общество

график отключения электричества

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ТАШКЕНТ, 3 августа — Sputnik. В четверг в двух районах столицы Узбекистана частично отключат свет, сообщает пресс-служба ташкентского городского филиала АО "Региональные электрические сети".Цель отключения — обеспечение качественной и стабильной подачи электроэнергии потребителям, предотвращение аварийных ситуаций в электросетях, а также подготовка к осенне-зимнему сезону.В связи с ремонтными работами подачу электроэнергии временно приостановят по следующим адресам:В сообщении также указано, что ремонтные работы на этих участках могут завершить раньше запланированного времени.

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