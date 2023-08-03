https://uz.sputniknews.ru/20230803/uzbekistan-elektrosamokaty-pdd-gorod-transport-37543310.html

В Узбекистане могут ввести правила езды на электросамокате

В Узбекистане могут ввести правила езды на электросамокате

В республике предлагают ввести нормы ПДД для электросамокатов на примере России.

2023-08-03T10:42+0500

2023-08-03T10:42+0500

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узбекистан

пдд

город

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россия

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общество

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ТАШКЕНТ, 3 августа — Sputnik. Электросамокаты необходимо включить в правила дорожного движения (ПДД) в Узбекистане, в частности, как это было сделано в России, считают эксперты Института макроэкономических и региональных исследований (ИМРИ) при Кабмине, сообщает РИА Новости.Эксперты института ссылаются на опыт в РФ, где в марте 2023 года ввели понятие "средства индивидуальной мобильности", к которым относятся электросамокаты.В ИМРИ также предлагают внедрить в Узбекистане технологию автоматического снижения скорости движения электросамокатов в определенных зонах и езду на самокате вдвоем, в нетрезвом виде, ввести возрастные ограничения, а также наложить вето на их ночной прокат. Первый сервис онлайн-аренды самокатов (кикшеринг) запустили в Ташкенте в апреле 2022 года, и он сразу стал очень популярен среди населения. Между тем увеличение количества электросамокатов вызывает критику среди пешеходов, велосипедистов и автомобилистов.

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