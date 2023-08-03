https://uz.sputniknews.ru/20230803/uzbekistan-elektrosamokaty-pdd-gorod-transport-37543310.html
В Узбекистане могут ввести правила езды на электросамокате
В Узбекистане могут ввести правила езды на электросамокате
В республике предлагают ввести нормы ПДД для электросамокатов на примере России.
2023-08-03T10:42+0500
2023-08-03T10:42+0500
2023-08-03T11:11+0500
узбекистан
пдд
город
транспорт
россия
электросамокат
общество
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ТАШКЕНТ, 3 августа — Sputnik. Электросамокаты необходимо включить в правила дорожного движения (ПДД) в Узбекистане, в частности, как это было сделано в России, считают эксперты Института макроэкономических и региональных исследований (ИМРИ) при Кабмине, сообщает РИА Новости.Эксперты института ссылаются на опыт в РФ, где в марте 2023 года ввели понятие "средства индивидуальной мобильности", к которым относятся электросамокаты.В ИМРИ также предлагают внедрить в Узбекистане технологию автоматического снижения скорости движения электросамокатов в определенных зонах и езду на самокате вдвоем, в нетрезвом виде, ввести возрастные ограничения, а также наложить вето на их ночной прокат. Первый сервис онлайн-аренды самокатов (кикшеринг) запустили в Ташкенте в апреле 2022 года, и он сразу стал очень популярен среди населения. Между тем увеличение количества электросамокатов вызывает критику среди пешеходов, велосипедистов и автомобилистов.
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россия узбекистан транспорт город электросамокат пдд общество
россия узбекистан транспорт город электросамокат пдд общество
В Узбекистане могут ввести правила езды на электросамокате
10:42 03.08.2023 (обновлено: 11:11 03.08.2023)
В республике предлагают ввести нормы ПДД для электросамокатов на примере России.
ТАШКЕНТ, 3 августа — Sputnik. Электросамокаты необходимо включить в правила дорожного движения (ПДД) в Узбекистане, в частности, как это было сделано в России, считают эксперты Института макроэкономических и региональных исследований (ИМРИ) при Кабмине, сообщает РИА Новости.
"Для развития электросамокатов в качестве ценного средства городского передвижения, предлагается совершенствование законодательства путем введения понятия электросамокатов в правила дорожного движения и придания им статуса транспорта", — говорится в исследовании, опубликованном на сайте ИМРИ.
Эксперты института ссылаются на опыт в РФ, где в марте 2023 года ввели понятие "средства индивидуальной мобильности", к которым относятся электросамокаты.
В ИМРИ также предлагают внедрить в Узбекистане технологию автоматического снижения скорости движения электросамокатов в определенных зонах и езду на самокате вдвоем, в нетрезвом виде, ввести возрастные ограничения, а также наложить вето на их ночной прокат.
"Данные меры повысят безопасность пользования электросамокатами… и помогут избежать возникновения негативного имиджа среди населения к данному экологическому и удобному виду транспорта", — добавили в институте.
Первый сервис онлайн-аренды самокатов (кикшеринг) запустили в Ташкенте в апреле 2022 года, и он сразу стал очень популярен среди населения. Между тем увеличение количества электросамокатов вызывает критику среди пешеходов, велосипедистов и автомобилистов.