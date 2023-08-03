https://uz.sputniknews.ru/20230803/uzbekistan-mnogojenstvo-dannyye-nakazaniye-37561534.html
Стало известно, сколько человек в Узбекистане наказали за многоженство
Стало известно, сколько человек в Узбекистане наказали за многоженство
За сожительство с двумя или более женщинами на основе общего хозяйства предусмотрены штраф, исправительные работы, ограничение либо лишение свободы.
2023-08-03T16:44+0500
2023-08-03T16:44+0500
2023-08-03T16:54+0500
общество
узбекистан
многоженство
штраф
уголовный кодекс
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ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. В Узбекистане с 2018 по 2022 годы 34 человека осуждены за многоженство, сообщает пресс-служба Верховного суда.Всем осужденным назначили соответствующее наказание.В первом полугодии текущего года по статье "Многоженство" УК привлекли четырех человек.Согласно статье 126 Уголовного кодекса, многоженство, то есть сожительство с двумя или более женщинами на основе общего хозяйства, наказывается штрафом от 50 до 100 базовых расчетных величин (в настоящее время БРВ — 330 тыс. сумов) или исправительными работами до 3 лет, или ограничением свободы от 1 года до 3 лет, либо лишением свободы до 3 лет.
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общество узбекистан многоженство штраф уголовный кодекс
общество узбекистан многоженство штраф уголовный кодекс
Стало известно, сколько человек в Узбекистане наказали за многоженство
16:44 03.08.2023 (обновлено: 16:54 03.08.2023)
В республике за сожительство с двумя или более женщинами на основе общего хозяйства предусмотрены штраф, исправительные работы, ограничение либо лишение свободы.
ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik.
В Узбекистане с 2018 по 2022 годы 34 человека осуждены за многоженство, сообщает пресс-служба
Верховного суда.
Всем осужденным назначили соответствующее наказание.
В первом полугодии текущего года по статье "Многоженство" УК привлекли четырех человек.
Согласно статье 126 Уголовного кодекса,
многоженство, то есть сожительство с двумя или более женщинами на основе общего хозяйства, наказывается штрафом от 50 до 100 базовых расчетных величин (в настоящее время БРВ — 330 тыс. сумов) или исправительными работами до 3 лет, или ограничением свободы от 1 года до 3 лет, либо лишением свободы до 3 лет.