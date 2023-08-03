https://uz.sputniknews.ru/20230803/uzbekistan-mnogojenstvo-dannyye-nakazaniye-37561534.html

Стало известно, сколько человек в Узбекистане наказали за многоженство

Стало известно, сколько человек в Узбекистане наказали за многоженство

За сожительство с двумя или более женщинами на основе общего хозяйства предусмотрены штраф, исправительные работы, ограничение либо лишение свободы.

2023-08-03T16:44+0500

2023-08-03T16:44+0500

2023-08-03T16:54+0500

общество

узбекистан

многоженство

штраф

уголовный кодекс

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ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. В Узбекистане с 2018 по 2022 годы 34 человека осуждены за многоженство, сообщает пресс-служба Верховного суда.Всем осужденным назначили соответствующее наказание.В первом полугодии текущего года по статье "Многоженство" УК привлекли четырех человек.Согласно статье 126 Уголовного кодекса, многоженство, то есть сожительство с двумя или более женщинами на основе общего хозяйства, наказывается штрафом от 50 до 100 базовых расчетных величин (в настоящее время БРВ — 330 тыс. сумов) или исправительными работами до 3 лет, или ограничением свободы от 1 года до 3 лет, либо лишением свободы до 3 лет.

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