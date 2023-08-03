https://uz.sputniknews.ru/20230803/uzbekistan-plata-pitevaya-voda-37547847.html
Где в Узбекистане меньше всего платят за воду
Где в Узбекистане меньше всего платят за воду
После почти двойного повышения тарифов на питьевую воду в трех областях республики, мы сравнили, насколько отличается стоимость кубометра питьевой воды для населения в столице и регионах страны
2023-08-03T12:21+0500
2023-08-03T12:21+0500
2023-08-03T12:29+0500
инфографика
вода
питьевая вода
узбекистан
регион
ташкент
навоийская область
каракалпакстан
наманганская область
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Цена за 1 м³ питьевой воды по республике варьируется от 500 до 3 050 сумов. Меньше всего за воду платят в Ташкенте. Дороже всего — в Навоийской области.Средняя цена за куб питьевой воды в Каракалпакстане — 1 тыс. 900 сумов, Хорезмской области — 1 тыс. 550 сумов, в Бухарской — 2 тыс. 450 сумов.
узбекистан
ташкент
навоийская область
каракалпакстан
наманганская область
ташкентская область
андижанская область
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узбекистан
Где в Узбекистане меньше всего платят за воду
12:21 03.08.2023 (обновлено: 12:29 03.08.2023)
После почти двойного повышения тарифов на питьевую воду в трех областях республики мы сравнили, насколько отличается стоимость кубометра питьевой воды для населения в столице и регионах страны.
Цена за 1 м³ питьевой воды по республике варьируется от 500 до 3 050 сумов. Меньше всего за воду платят в Ташкенте. Дороже всего — в Навоийской области.
Средняя цена за куб питьевой воды в Каракалпакстане — 1 тыс. 900 сумов, Хорезмской области — 1 тыс. 550 сумов, в Бухарской — 2 тыс. 450 сумов.